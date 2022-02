Conoscere le minacce per mettersi al sicuro

È un dato di fatto. Spesso che non è a conoscenza dei pericoli che può nascondere la rete cade facilmente vittima di malintenzionati e, in alcuni casi, può causare danni ingenti anche all’azienda per cui lavora.

Ecco perché investire il proprio tempo e quello dei nostri collaboratori in formazione è fondamentale e necessario se si vuole proteggere il proprio business e i propri dati.

Sophos mette a disposizione di chi desidera saperne di più un ricco calendario di incontri virtuali che mirano a fornire, a clienti e no, gli strumenti e la conoscenza necessari a combattere le cyberminacce nelle varie forme con cui possono presentarsi alla porta di privati e aziende.

Ne è un esempio il webinar del 15 marzo “Davide contro Golia: come le piccole aziende combattono le grandi cyberminacce”

A questi incontri virtuali di carattere generale si aggiungono ovviamente quelli che mirano ad approfondire la conoscenza delle soluzioni create da Sophos per aiutare le organizzazioni nella lotta contro il crimine informatico.

Lunga la lista di questi webinar viste le numerose proposte di Sophos. Da “Le novità e le funzionalità più innovative di SOPHOS Extended Detection & Response (XDR)” del 3 marzo a

“Intercept X 2.0: l’antivirus Next-Gen che ti garantisce massime prestazioni e maggiore protezione” dell’8 marzo.

Basta consultare la pagina dei prossimi eventi per trovare quello più adatto alle proprie necessità, la lista è davvero lunga!