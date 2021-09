Cosa sta per succedere nel mondo della network security?

Abbiamo già avuto un anno ricco di rilasci di prodotti per la network security. Nuove funzionalità hardware, software e di gestione del cloud:

XGS Series appliances Xstream Flow Processors dedicati, protezione e prestazioni potenti e connettività avanzata

Flow Processors dedicati, protezione e prestazioni potenti e connettività avanzata Sophos Firewall OS v18.5 MR1 con tantissimi nuovi miglioramenti per la sicurezza, miglioramenti delle prestazioni e funzioni utili

con tantissimi nuovi miglioramenti per la sicurezza, miglioramenti delle prestazioni e funzioni utili SD-WAN VPN Orchestration in Sophos Central, che offre enorme risparmio di tempo automatizzando la configurazione di complesse reti SD-WAN tra i firewall

Inoltre, il team ha appena lanciato una nuova Partner Dashboard in Sophos Central per tutti i partner che gestiscono i firewall dei clienti, fornendo un colpo d’occhio sullo stato di tutti i firewall gestiti con un facile accesso ai singoli firewall dei clienti.

Cosa succederà a breve

Ci sono una serie di interessanti rilasci di prodotti per la network security pianificati nei prossimi mesi e fanno tutti parte del nostro Secure Access Portfolio, che ti consente di connettere in modo sicuro la tua rete con la maggiore flessibilità di sempre.

Guarda questo video, della durata di 30 minuti, per scoprire cosa succederà nei prossimi mesi:

Sophos Firewall OS v19 con Xstream SD-WAN

La prossima versione di SFOS aggiunge una serie di interessanti funzionalità a Sophos Firewall, tra cui Xstream SD-WAN con nuove sofisticate funzionalità di rilevamento e monitoraggio delle connessioni multi-link e funzionalità di routing.

Include anche molti miglioramenti VPN, tra cui l’accelerazione Xstream FastPath di IPsec e notevoli aumenti delle prestazioni e della capacità SSL.

Ci sono anche nuove funzionalità di ricerca all’interno della console di gestione e un sacco di altre migliorie. L’Early Access dovrebbe iniziare a ottobre.

Funzionalità di gestione di Sophos Central

Quello che ci si può aspettare nei prossimi mesi sono diverse funzionalità di gestione centralizzata del firewall, tra cui la registrazione di nuovi firewall per i partner attraverso token senza necessità di utilizzare credenziali, il blocco centrale delle regole per proteggere le regole dalle modifiche locali, l’accesso API a molte funzionalità di gestione e ulteriori miglioramenti a SD -WAN VPN Orchestration per supportare la ridondanza multi-tunnel e scenari di failover.

Sophos Zero Trust Network Access (ZTNA)

Sophos Zero Trust Network Access ha avuto un primo Early Access Program di successo e si sta preparando per il rilascio a dicembre.

Sophos ZTNA semplifica l’accesso remoto sicuro alle applicazioni e ai dati aziendali. È una soluzione decisamente migliore rispetto alla VPN per l’accesso remoto, offre una maggiore sicurezza e micro-segmentazione ed elimina un potenziale vettore di attacco ransomware.

Scopri di più su questo nuovo prodotto su Sophos.com/ZTNA. Tieni d’occhio questo spazio per avere notizie sul prossimo Early Access Program.

Sophos Switch

All’inizio di dicembre lanceremo la nostra nuova linea di prodotti Sophos Switch.

Questi access layer switch consentiranno di gestire l’intero stack di rete da un unico pannello di controllo nel cloud da Sophos Central.

Ci saranno modelli a 8, 24 e 48 porte e diverse opzioni PoE per potersi adattare ad ogni rete. Infine, supporteranno le tecnologie Synchronized Security e Security Heartbeat, fornendo una sicurezza unica e potente per la tua rete principale.

Sophos Wireless

A partire da ottobre, tutti gli account Sophos Central avranno accesso gratuito alla gestione di Sophos Wireless: stiamo rimuovendo il costo della licenza di gestione.

Ciò significa che per gestire i propri punti di accesso wireless, tutti possono iniziare a utilizzare Sophos Central che offre scalabilità e funzionalità aggiuntive rispetto al wireless gestito da firewall. Approfittatene a partire da ottobre semplicemente spostando gratuitamente la gestione degli access point wireless in Sophos Central.

Sono MOLTI i nuovi fantastici prodotti e le funzionalità in arrivo nei prossimi mesi, tutti gestiti da Sophos Central, che renderanno la network security più semplice e più potente allo stesso tempo.

Ci auguriamo che anche voi siate entusiasti di queste novità come lo siamo noi. Promette di essere un emozionante chiusura d’anno. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri fedeli clienti e partner che contribuiscono al successo di questi prodotti!