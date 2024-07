G2 nomme Sophos Leader dans les catégories Endpoint Protection, EDR, XDR, Firewall et MDR

G2 vient de publier ses rapports Summer 2024, et Sophos est le seul éditeur de cybersécurité nommé Leader dans les rapports G2 Grid® pour les catégories : Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software et Managed Detection and Response (MDR). Une fois de plus, les utilisateurs G2 ont également classé Sophos comme la solution globale de pare-feu N°1 : le sixième rapport saisonnier G2 consécutif décernant cette distinction. Les utilisateurs Mid-Market et Enterprise ont également classé Sophos comme la solution N°1.

Sophos MDR est également bien positionné dans les rapports Summer 2024, où les utilisateurs l’ont classé comme la solution MDR globale N°1 parmi les clients Mid-Market et Enterprise.

Validation indépendante par les clients Sophos

Les distinctions et classements G2 sont basés sur des avis de clients indépendants et vérifiés sur G2.com, la plus grande marketplace de logiciels et la plus importante plateforme d’évaluation par les pairs au monde. Dans les rapports Summer 2024 de G2, Sophos a été nommé ‘Overall Leader’ dans cinq catégories, ainsi que Leader dans 18 Grids de segment de marché individuel :

Endpoint Protection Suites : Overall, Enterprise, et Mid-Market Grids

EDR Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business Grids

XDR : Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business Grids

Firewall: Overall, Enterprise, Mid-Market, et Small Business Grids

MDR : Overall, Enterprise, et Mid-Market Grids

Que disent les utilisateurs de Sophos ?

“L’interface de gestion centralisée de Sophos Firewall simplifie la configuration et la surveillance de la sécurité du réseau, en fournissant une vue complète et facile à comprendre des politiques et des événements de sécurité”, a déclaré un responsable IT du segment Entreprise.

“Ce qui ressort le plus, c’est la facilité avec laquelle Sophos Firewall rationalise les tâches de sécurité, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la protection de leurs réseaux sans se perdre dans des configurations complexes”, a déclaré un utilisateur du segment Mid-Market.

“Personnellement, je ne pense pas que je dormirais bien la nuit si je ne savais pas que Sophos MDR surveillait notre réseau 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an”, a déclaré un responsable IT du segment Mid-Market.

“Sophos MDR s’est avéré être une solution de cybersécurité fantastique pour nous. Ce qui le distingue vraiment, c’est la rapidité avec laquelle il peut détecter et traiter les menaces, assurant ainsi la sécurité de nos systèmes grâce à une surveillance en temps réel et une réponse rapide aux incidents”, a déclaré un administrateur système du segment Entreprise.

“Une autre chose qu’il convient de souligner à propos de Sophos MDR est le confort et la sérénité dont nous bénéficions en sachant que nous serons informés par leur équipe de professionnels de toute menace et de l’avancée de leur travail pour traiter, stopper et nous conseiller afin de faire face à cette menace, et grâce à leur efficacité, nous avons, maintenant, une faible fréquence d’utilisation” a déclaré un utilisateur du segment Entreprise.

Améliorez vos cyberdéfenses avec Sophos

Comme le montrent les classements G2, Sophos offre une étendue et une qualité de protection inégalées. Nos solutions de pointe pour les systèmes endpoint, les réseaux, la messagerie, le Cloud et les opérations de sécurité protègent plus de 550 000 entreprises contre les cybermenaces avancées, notamment les ransomwares.

Que vous cherchiez à mettre à niveau votre pare-feu, à améliorer les défenses de vos systèmes endpoint, à rationaliser et à accélérer vos investigations de menaces ou à ajouter une détection et une réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7 pilotées par des experts, nous pouvons vous aider.

Nos produits sont individuellement excellents, mais tout leur potentiel se révèle lorsqu’ils fonctionnent ensemble. Les clients utilisant à la fois Sophos Intercept X Endpoint et Sophos Firewall signalent systématiquement qu’ils sont en mesure de doubler l’efficacité de leur équipe IT/cybersécurité et de réaliser une réduction allant jusqu’à 85 % du nombre d’incidents de sécurité nécessitant une investigation. Avec Sophos, vous pouvez construire une stratégie de sécurité à long terme et en toute confiance. Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez aujourd’hui et quels que soient vos objectifs, Sophos peut vous aider à obtenir des résultats supérieurs en matière de cybersécurité.

Pour obtenir plus d’informations sur nos services et produits, contactez votre partenaire ou interlocuteur Sophos et visitez notre site Web.

