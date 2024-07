Sophos nommé Customer’ Choice 2024 par Gartner® Peer Insights™ dans la catégorie Network Firewalls et Endpoint Protection Platforms (EPP)

Les clients se sont exprimés et ont reconnu Sophos comme éditeur “Customers’ Choice” dans les rapports Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 pour les catégories Network Firewalls et Endpoint Protection Platforms (EPP).

Ces distinctions sont basées sur une combinaison d’avis et d’évaluations émanant de clients. C’est la troisième année consécutive que les clients reconnaissent Sophos comme un éditeur “Customers’ Choice” dans ces deux catégories.

Dans le rapport Voice of the Customer 2024 pour la catégorie “Network Firewalls”, Sophos a obtenu une note de 4,8/5,0 sur la base de 377 avis clients vérifiés au 31 mars 2024, soit le plus grand nombre d’avis parmi tous les autres éditeurs. Sophos est également reçu la distinction “Customers’ Choice” pour cinq secteurs d’activité et est le seul éditeur positionné dans le “Quadrant Customers’ Choice” pour le secteur des Services.

Dans le rapport Voice of the Customer 2024 pour la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms), Sophos a également obtenu une note de 4,8/5,0 sur la base de 682 avis au 30 avril 2024, encore une fois, le plus grand nombre d’avis parmi tous les autres éditeurs mentionnés dans ce rapport. Sophos a également été nommé éditeur “Customers’ Choice” dans les 11 secteurs d’activité mentionnés dans le rapport.

Témoignages clients

Voici quelques exemples de commentaires laissés par nos clients à propos de Sophos :

“Bravo Sophos pour cette solution pare-feu exceptionnelle ; vous nous facilitez la vie !”

Technical Engineer dans le secteur des médias, $ 50M-250M

“Sophos Firewall offre un réseau sécurisé avec une protection robuste et des solutions évolutives”

Senior Manager IT dans le secteur bancaire, $ 50M-250M

“Sophos Firewall est la meilleure option pour garder une longueur d’avance sur les menaces !”

Associate Manager dans le secteur manufacturier, $ 50M-250M

“Sophos Firewall est une merveilleuse solution qui nous protège contre les menaces zero-day”

Security Engineer dans le secteur des médias, $ 50M-250M

“Sophos Endpoint offre la protection anti-ransomware la plus robuste du secteur”

IT Manager dans le secteur manufacturier, $ 50M-250M

“La protection Sophos Endpoint combine plusieurs techniques de prévention pour réduire les risques d’attaque”

IT Manager dans le secteur de l’éducation (Gov’t/PS/ED <5,000 employés)

“Protection inégalée, Sophos Intercept X Endpoint offre une tranquillité d’esprit”

Network Administrator dans le secteur manufacturier, $30B+

“Sophos Intercept X [Endpoint] est l’un des meilleurs produits que nous ayons jamais utilisés”

IT Admin dans le secteur des transports, $1B-3B

Rejoignez les 600 000 entreprises qui font confiance à Sophos pour se défendre contre les ransomwares et les autres menaces avancées. Découvrez Sophos Intercept X Endpoint et Sophos Firewall dès aujourd’hui et découvrez pourquoi ils sont systématiquement choisis par les clients de Gartner Peer Insights.

Billet inspiré de Sophos Named a 2024 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Network Firewalls and Endpoint Protection Platforms, sur le Blog Sophos.