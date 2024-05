Patch Tuesday du mois de mai : aucune situation d’urgence n’a été signalée

Le déluge de correctifs d’avril dernier s’est considérablement calmé en mai, puisque Microsoft a publié 59 correctifs touchant 11 familles de produits. Windows, comme d’habitude, se taille la part du lion au niveau des correctifs avec 48, le reste étant réparti entre .NET, 365 Apps for Enterprise, Azure, Bing Search pour iOS, Dynamics 365, Intune, Office, Power BI, SharePoint et Visual Studio. Il n’existe qu’un seul problème de gravité critique affectant SharePoint.

Au moment de la publication de ce Patch Tuesday, deux problèmes, de gravité importante, affectant Windows, sont connus pour être activement exploités sur le terrain. Selon l’estimation de l’entreprise, dix vulnérabilités additionnelles de gravité plus importante dans Windows et SharePoint sont plus susceptibles d’être exploitées au cours des 30 prochains jours. Huit d’entre elles sont détectables par les protections Sophos, des informations sur ces dernières vous seront présentées dans le tableau ci-dessous.

En plus de ces correctifs, cette dernière édition du Patch Tuesday comprend des informations consultatives sur six correctifs liés au navigateur Edge ; deux liés à Visual Studio mais gérés par GitHub et non par Microsoft ; et quatre provenant d’Adobe. Nous n’incluons pas d’avertissements dans les décomptes et les graphiques CVE ci-dessous, mais nous fournissons des informations sur chacun d’eux dans une annexe à la fin de l’article. Nous incluons comme d’habitude à la fin de cet article trois autres annexes répertoriant tous les correctifs de Microsoft, triés par gravité, par exploitabilité potentielle et par famille de produits.

Quelques chiffres

Nombre total de CVE Microsoft : 59

Total des avis/problèmes Edge/Chrome traités dans la mise à jour : 6

Total des avis/problèmes Visual Studio non-Microsoft traités dans la mise à jour : 2

Nombre total des problèmes Adobe traités dans la mise à jour : 4

Divulgation(s) publique(s) : 2

Exploitation(s) : 2

Gravité : Critique : 1 Importante : 57 Modérée : 1

Impact : Exécution de code à distance (RCE) : 25 Élévation de privilèges : 17 Divulgation d’informations : 7 Usurpation : 4 Déni de service : 3 Contournement des fonctionnalités de sécurité : 2 Altération : 1



Figure 1 : Le mois de mai continue de mettre l’accent, comme le mois précédent, sur les problèmes RCE, bien que les sept catégories d’impact habituelles de Microsoft fassent leur apparition.

Produits

Windows : 48

Dynamics 365 : 2

SharePoint : 2

Visual Studio: 2 (dont un partagé avec .NET ; en plus, deux problèmes concernent VS)

.NET : 1 (partagé avec Visual Studio)

365 Apps for Enterprise : 1 (partagé avec Office)

Azure : 1

Bing Search pour iOS : 1

Intune : 1

Office : 1 (partagé avec 365 Apps for Enterprise)

Power BI : 1

Figure 2 : Windows est concerné par la grande majorité des correctifs du mois de mai, seul SharePoint a un problème de gravité critique à gérer

Mises à jour et thématiques majeures de ce mois de mai

Outre les questions évoquées ci-dessus, quelques éléments spécifiques méritent une attention particulière.

CVE-2024-4559 / Chrome : CVE-2024-4671 / Use after free dans Visuals

Devons-nous vraiment faire figurer cet avis en premier ce mois-ci dans cette section ? La réponse est OUI, bien sûr. Ce bug dans Chrome a été techniquement corrigé (un jour après son signalement à Google par un chercheur anonyme), et il est mentionné dans la publication du Patch Tuesday de Microsoft simplement pour indiquer aux utilisateurs Edge que la dernière version traite ce problème de gravité élevée. Ainsi, Edge, et tous les navigateurs utilisant Chromium OSS, doivent immédiatement être mis à jour avec le correctif, car ce problème a déjà été observé en train d’être exploité sur le terrain. Donc, ne perdez pas de temps.

CVE-2024-30040 : Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans la plateforme Windows MSHTML

CVE-2024-30051 : Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library

Deux problèmes supplémentaires ont été détectés en cours d’exploitation sur le terrain. Le problème MSHTML a une valeur CVSS de 8,8 ; le bug contourne une fonctionnalité de Microsoft 365 appelée OLE Auto-Activation Block, qui permet aux administrateurs d’empêcher les abus ciblant OLE/COM. Un attaquant pourrait abuser de ce bug en envoyant à l’utilisateur ciblé un fichier malveillant, puis en l’incitant, pour citer le bulletin, “à manipuler le fichier spécialement conçu, mais pas nécessairement en cliquant ou en ouvrant le fichier malveillant”. Le problème ciblant DWM Core Library a un score CVSS inférieur à 7,8 et partage le devant de la scène avec trois autres correctifs traitant de ce même composant : notons que la liste des chercheurs crédités est plutôt variée et surprenante, notamment des chercheurs de Kaspersky, Google Threat Analysis Group, Google Mandiant et DBAPPSecurity WeBin Lab.

CVE-2024-30050 : Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Mark of the Web

Le déluge de correctifs d’avril est peut-être terminé, mais le rythme constant des problèmes de Mark of the Web continue. Ce problème particulier a un impact modéré et une portée limitée : une attaque réussie entraînerait des pertes limitées en matière d’intégrité et de disponibilité des fonctionnalités de sécurité qui reposent sur MotW, notamment le mode protégé (Protected Mode) dans Office. Néanmoins, Microsoft estime que celui-ci est plus susceptible d’être exploité dans les 30 prochains jours, et l’exploitation potentielle d’une vulnérabilité comme celle-ci dans une attaque en chaîne doit bien rester présente à l’esprit. Sophos a développé des protections Intercept X/Endpoint IPS et XGS Firewall pour lutter contre ce problème, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

CVE-2024-30044 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft SharePoint Server

La seule vulnérabilité de gravité critique du mois de mai affecte SharePoint et Microsoft estime qu’elle est plus susceptible d’être exploitée dans les 30 prochains jours. Une fois de plus, Sophos a développé des protections Intercept X/Endpoint IPS et XGS Firewall pour lutter contre ce problème, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Figure 3 : Les problèmes RCE continuent de dépasser tous les autres types de vulnérabilité en 2024

Les protections de Sophos

CVE Sophos Intercept X / Endpoint IPS Sophos XGS Firewall CVE-2024-29996 Exp/2429996-A Exp/2429996-A CVE-2024-30025 Exp/2430025-A Exp/2430025-A CVE-2024-30032 Exp/2430032-A Exp/2430032-A CVE-2024-30034 Exp/2430034-A Exp/2430034-A CVE-2024-30035 Exp/2430035-A Exp/2430035-A CVE-2024-30037 Exp/2430037-A Exp/2430037-A CVE-2024-30044 Exp/2430044-A, sid:2309589 sid:2309589 CVE-2024-30050 sid:2309595 sid:2309595

Comme c’est le cas tous les mois, si vous ne voulez pas attendre que votre système installe lui-même les mises à jour, vous pouvez les télécharger manuellement à partir du site Web Windows Update Catalog. Lancez l’outil winver.exe pour connaître la version de Windows 10 ou 11 que vous utilisez, puis téléchargez le package de mise à jour cumulative pour l’architecture et le numéro de build correspondant à votre système.

Annexe A : Impact et gravité des vulnérabilités

Il s’agit d’une liste des correctifs du mois de mai triés en fonction de l’impact, puis de la gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exécution de code à distance (25 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-30044 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft SharePoint Server Gravité importante CVE-2024-29997 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-29998 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-29999 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30000 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30001 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30002 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30003 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30004 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30005 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30006 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-30009 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30010 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Hyper-V CVE-2024-30012 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30014 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30015 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30017 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Hyper-V CVE-2024-30020 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-30021 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30022 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30023 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30024 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30029 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30042 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2024-30045 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio

Élévation de privilèges (17 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-26238 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft PLUGScheduler Scheduled Task CVE-2024-29994 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Windows SCSI Class System File CVE-2024-29996 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30007 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-30018 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-30025 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30027 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans NTFS CVE-2024-30028 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30030 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30031 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows CNG Key Isolation Service CVE-2024-30032 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30033 Vulnérabilité d’élévation des privilèges dans Windows Search Service CVE-2024-30035 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30037 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30038 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30049 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Win32 Kernel Subsystem CVE-2024-30051 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library

Divulgation d’informations (7 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30008 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30016 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-30034 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2024-30036 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Deployment Services CVE-2024-30039 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-30043 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft SharePoint Server CVE-2024-30054 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Power BI Client Javascript SDK

Usurpation (4 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30041 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Bing Search CVE-2024-30047 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Customer Insights CVE-2024-30048 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Customer Insights CVE-2024-30053 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Azure Migrate

Déni de service (3 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30011 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V CVE-2024-30019 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-30046 Vulnérabilité de déni de service dans Visual Studio

Contournement des fonctionnalités de sécurité (2 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30040 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows MSHTML Platform Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-30050 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Mark of the Web

Altération (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30059 Vulnérabilité d’altération dans Microsoft Intune for Android Mobile Application Management

Annexe B : Exploitation potentielle

Il s’agit d’une liste des CVE du mois de mai, établie par Microsoft, qui regroupe les vulnérabilités étant plus susceptibles d’être exploitées sur le terrain dans les 30 premiers jours suivant la publication du Patch Tuesday. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exploitation(s) détectée(s) : CVE-2024-30040 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows MSHTML Platform CVE-2024-30051 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library Exploitation plus probable dans les 30 prochains jours CVE-2024-29996 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30025 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30032 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30034 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2024-30035 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30037 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30038 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30044 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft SharePoint Server CVE-2024-30049 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Win32 Kernel Subsystem CVE-2024-30050 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Mark of the Web

Annexe C : Produits affectés

Il s’agit d’une liste des correctifs du mois de mai triés par famille de produits, puis ensuite par gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE. Les correctifs partagés entre plusieurs familles de produit sont répertoriés plusieurs fois, une fois pour chaque famille.

Windows (48 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-26238 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft PLUGScheduler Scheduled Task CVE-2024-29994 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Windows SCSI Class System File CVE-2024-29996 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-29997 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-29998 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-29999 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30000 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30001 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30002 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30003 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30004 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30005 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30006 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-30007 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-30008 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30009 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30010 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Hyper-V CVE-2024-30011 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V CVE-2024-30012 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30014 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30015 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30016 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-30017 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Hyper-V CVE-2024-30018 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-30019 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-30020 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-30021 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Mobile Broadband Driver CVE-2024-30022 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30023 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30024 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30025 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30027 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans NTFS CVE-2024-30028 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30029 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30030 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30031 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows CNG Key Isolation Service CVE-2024-30032 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30033 Vulnérabilité d’élévation des privilèges dans Windows Search Service CVE-2024-30034 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2024-30035 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library CVE-2024-30036 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Deployment Services CVE-2024-30037 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30038 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-30039 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-30040 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows MSHTML Platform CVE-2024-30049 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Win32 Kernel Subsystem CVE-2024-30051 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows DWM Core Library Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-30050 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Mark of the Web

Dynamics 365 (2 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30047 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Customer Insights CVE-2024-30048 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Customer Insights

SharePoint (2 CVE)

Gravité critique CVE-2024-30044 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft SharePoint Server Gravité importante CVE-2024-30043 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft SharePoint Server

Visual Studio (2* CVE)

Gravité importante CVE-2024-30045 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio CVE-2024-30046 Vulnérabilité de déni de service dans Visual Studio

* De plus, cette version inclut des informations sur deux avis émis par GitHub affectant Visual Studio ; veuillez consulter l’annexe D pour obtenir plus de détails.

.NET (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30045 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio

365 Apps for Enterprise (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30042 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel

Azure (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30053 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Azure Migrate

Bing Search pour iOS (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30041 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Bing Search

Intune (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-30059 Vulnérabilité d’altération dans Microsoft Intune for Android Mobile Application Management

Office (1 CVE)

Gravité importante CVE-2024-30042 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel

Power BI (1 CVE)

Gravité importante CVE-2024-30054 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Power BI Client Javascript SDK

Annexe D : Avis et autres produits

Il s’agit d’une liste d’avis et d’informations concernant d’autres CVE pertinentes dans le Patch Tuesday du mois de mai de Microsoft, triés par produits.

Publications pertinentes pour Edge / Chromium (6 CVE)

CVE-2024-4331 Chromium : CVE-2024-4331 : (Use after free dans Picture) CVE-2024-4368 Chromium : CVE-2024-4368 : (Use after free dans Dawn) CVE-2024-4558 Chromium : CVE-2024-4558 : (Use after free dans ANGLE) CVE-2024-4559 Chromium : CVE-2024-4559 (Heap buffer overflow dans WebAudio) CVE-2024-4671 Chromium : CVE-2024-4671 : (Use after free in Visuals) CVE-2024-30055 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Edge (Chromium-based)

Publications pertinentes pour Visual Studio (CVE non-Microsoft) (2 CVE)

CVE-2024-32002 Les clones récursifs sur les systèmes de fichiers (filesystems) de type ‘case-insensitive’ qui prennent en charge les liens symboliques sont susceptibles d’être exécutés à distance. CVE-2024-32004 GitHub CVE-2023-32004 : Exécution de code à distance lors du clonage de référentiels locaux spécialement conçus.

Publications pertinentes pour Adobe (publications non-Microsoft) (4 CVE)

CVE-2024-30284 Use After Free (CWE-416) CVE-2024-30310 Out-of-bounds Write (CWE-787) CVE-2024-30311 Out-of-bounds Read (CWE-125) CVE-2024-30312 Out-of-bounds Read (CWE-125)

