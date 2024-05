Un Patch Tuesday mouvementé et imposant avec des changements apportés par Microsoft

Plusieurs mois de calme relatif viennent de s’achever pour les administrateurs Windows, puisque Microsoft vient de publier 147 correctifs affectant dix familles de produits. Windows se taille la part du lion au niveau des correctifs avec 90, dont 38 pour SQL Server (et dix partagés avec Visual Studio). Les autres sont répartis entre .NET, 365, Azure, Defender pour IoT, Office, Outlook et SharePoint. Il existe trois problèmes de gravité critique, affectant tous Defender pour IoT.

Au moment de la publication de ce Patch Tuesday, trois problèmes, tous de gravité importante, affectant Windows, sont connus pour être activement exploités sur le terrain. L’un d’entre eux (CVE-2024-26234, un problème lié au pilote et signalé à Microsoft par Sophos) est divulgué publiquement, comme nous le verrons ci-dessous. Selon l’estimation de l’entreprise, onze vulnérabilités de gravité plus importante dans Windows sont plus susceptibles d’être exploitées au cours des 30 prochains jours. Six d’entre elles sont détectables par les protections Sophos, des informations sur ces dernières vous seront présentées dans le tableau ci-dessous.

En plus de ces correctifs, la version comprend des informations consultatives sur cinq correctifs liés au navigateur Edge et cinq autres concernant Intel, Lenovo et Red Hat ; les mises à jour régulières de la pile de maintenance sont également incluses dans les documents consultatifs de ce mois-ci. Nous n’incluons pas d’avertissements dans les décomptes et les graphiques CVE ci-dessous, mais nous fournissons des informations sur chacun d’eux dans une annexe à la fin de l’article. Nous incluons comme d’habitude à la fin de cet article trois autres annexes répertoriant tous les correctifs de Microsoft, triés par gravité, par exploitabilité potentielle et par famille de produits.

Quelques chiffres

Nombre total de CVE Microsoft : 147

Total des avis/problèmes Edge/Chrome traités dans la mise à jour : 5

Total des avis/problèmes non-Edge et non-Microsoft traités dans la mise à jour : 5

Divulgation(s) publique(s) : 1

Exploitation en cours : 3

Gravité : Critique : 3 Importante : 142 Modérée : 2

Impact : Exécution de code à distance : 67 Élévation de privilèges : 31 Contournement des fonctionnalités de sécurité : 27 Divulgation d’informations : 12 Déni de service : 7 Usurpation : 3



Figure 1 : Les RCE sont arrivées au premier plan ce mois-ci, mais le contournement des fonctionnalités de sécurité affiche une belle performance (nous en reparlerons dans un instant)

Produits

Windows : 90

SQL Server : 38 (incluant un correctif partagé avec Visual Studio)

Visual Studio : 11 (dont un partagé avec .NET et un autre avec .NET et Windows)

Azure : 9

Defender pour IoT : 6

.NET : 1 (partagé avec Visual Studio)

365 : 1 (partagé avec Office)

Office : 1 (partagé avec 365)

Outlook : 1

SharePoint : 1

Figure 2 : Windows représente un peu moins des deux tiers des correctifs d’avril 2024, avec neuf autres familles de produits également présentes (mais cinq d’entre elles ne reçoivent qu’un seul correctif)

Mises à jour et thématiques majeures de ce mois d’avril

Outre les questions évoquées ci-dessus, quelques éléments spécifiques méritent une attention particulière.

Les problèmes au niveau du démarrage (boot) s’accumulent

Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot : 24 correctifs.

Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans BitLocker : 1 correctif.

Lenovo : CVE-2024-23593 (Restauration du gestionnaire de démarrage et passage au Shell UEFI) : 1 correctif.

Lenovo : CVE-2024-23594 (Débordement de tampon de la pile dans LenovoBT.efi) : 1 correctif.

Secure Boot et BitLocker connaissent un mois intéressant. Les 25 correctifs Microsoft constituent des problèmes de gravité importante. Microsoft affirme qu’aucun d’entre eux n’est actuellement exploité activement et estime qu’une exploitation est moins probable dans les 30 jours suivant sa publication. Les deux problèmes de Lenovo sont également liés aux processus de démarrage (boot) et sont considérés par Microsoft comme des vulnérabilités de contournement des fonctionnalités de sécurité de gravité importante et sont moins susceptibles d’être exploités dans les 30 prochains jours (il convient de noter que Microsoft mentionne les versions de Lenovo simplement à titre informatif).

CVE-2024-26234 : vulnérabilité d’usurpation dans Proxy Driver

Comme mentionné ci-dessus, en décembre dernier, Sophos X-Ops a lancé une investigation concernant un exécutable suspect qui prétendait être signé par un certificat Microsoft Hardware Publisher valide. Vous pouvez lire notre article dédié pour mieux comprendre nos découvertes. De son côté, Microsoft a ajouté les fichiers concernés à sa liste de révocation mise à jour en continu, qui a été amendée dans ce Patch Tuesday en utilisant le numéro CVE attribué. C’est le seul problème de ce mois qui est considéré comme étant publiquement divulgué.

Un mois difficile pour SQL Server

Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server : 13 correctifs

Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server : 24 correctifs

Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server : 3 correctifs

Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver : 1 correctif

Ces 41 correctifs sont tous des problèmes de gravité importante avec des numéros CVE probablement attribués à partir du bloc CAN de Microsoft (presque tous sont séquentiels, indiquant ainsi généralement qu’ils ont été extraits du même bloc à peu près au même moment). Microsoft affirme qu’aucun d’entre eux n’est actuellement exploité activement et estime qu’une exploitation est moins probable dans les 30 jours suivant sa publication.

Figure 3 : Le contournement des fonctionnalités de sécurité passe à la troisième place dans le total cumulé des correctifs pour 2024, bien que les RCE soient toujours en tête du peloton.

Les protections de Sophos

CVE Sophos Intercept X / Endpoint IPS Sophos XGS Firewall CVE-2024-26209 Exp/2426209-A Exp/2426209-A CVE-2024-26211 Exp/2426211-A Exp/2426211-A CVE-2024-26212 Exp/2426212-A sid:2309495 CVE-2024-26218 Exp/2426218-A Exp/2426218-A CVE-2024-26230 Exp/2426230-A Exp/2426230-A CVE-2024-26234 Mal/Proxcat-A N/A

Comme c’est le cas tous les mois, si vous ne voulez pas attendre que votre système installe lui-même les mises à jour, vous pouvez les télécharger manuellement à partir du site Web Windows Update Catalog. Lancez l’outil winver.exe pour connaître la version de Windows 10 ou 11 que vous utilisez, puis téléchargez le package de mise à jour cumulative pour l’architecture et le numéro de build correspondant à votre système.

Annexe A : Impact et gravité des vulnérabilités

Il s’agit d’une liste des correctifs d’avril triés par impact, puis ensuite par gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE. Dans le but de tenir nos lecteurs informés, nous fournissons également des scores CVSS et temporaires dès qu’ils sont disponibles, car ils peuvent différer des auto-évaluations de Microsoft.

Exécution de code à distance (68 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21322 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Defender pour IoT CVE-2024-21323 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Defender pour IoT CVE-2024-29053 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Defender pour IoT Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20678 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Remote Procedure Call Runtime CVE-2024-21409 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2024-26179 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26193 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Azure Migrate CVE-2024-26195 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans DHCP Server Service CVE-2024-26200 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26202 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans DHCP Server Service CVE-2024-26205 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26208 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-26210 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server CVE-2024-26214 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver CVE-2024-26221 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26222 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26223 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26224 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26227 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26231 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26232 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-26233 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26244 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server CVE-2024-26252 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows rndismp6.sys CVE-2024-26253 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows rndismp6.sys CVE-2024-26256 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans libarchive CVE-2024-26257 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2024-28906 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28908 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28909 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28910 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28911 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28912 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28913 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28914 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28915 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28926 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28927 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28929 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver pour SQL Server CVE-2024-28930 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28931 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28932 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28933 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28934 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28935 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28936 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28937 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28938 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28939 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28940 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28941 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28942 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28943 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28944 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28945 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29043 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-29044 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29045 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29046 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server CVE-2024-29047 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29048 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29050 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-29066 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-29982 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29983 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29984 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29985 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Élévation de privilèges (31 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20693 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21324 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for IoT CVE-2024-21424 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Compute Gallery CVE-2024-21447 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Authentication CVE-2024-26158 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Install Service CVE-2024-26211 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26213 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-26216 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows File Server Resource Management Service CVE-2024-26218 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-26229 Vulnérabilité d’élévation des privilèges dans Windows CSC Service CVE-2024-26230 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26235 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Update Stack CVE-2024-26236 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Update Stack CVE-2024-26237 Vulnérabilité d’élévation de privilèges de Windows Defender Credential Guard CVE-2024-26239 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26241 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-26242 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26243 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows USB Print Driver CVE-2024-26245 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows SMB CVE-2024-26248 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kerberos CVE-2024-28904 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-28905 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-28907 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-28917 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Arc-enabled Kubernetes Extension Cluster-Scope CVE-2024-29052 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Storage CVE-2024-29054 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29055 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29056 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Authentication CVE-2024-29989 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Monitor Agent CVE-2024-29990 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure Kubernetes Services Confidential Container CVE-2024-29993 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure CycleCloud

Contournement des fonctionnalités de sécurité (26 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20665 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans BitLocker CVE-2024-20669 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-20688 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-20689 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26168 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26171 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26175 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26180 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26189 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26194 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26228 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-26240 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26250 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28896 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28897 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28898 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28903 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28919 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28920 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28921 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28922 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28923 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28924 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28925 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-29061 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-29062 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-29988 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalité de sécurité dans Internet Shortcut Files

Divulgation d’informations (12 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-26172 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft DWM Core Library CVE-2024-26207 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26209 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Local Security Authority Subsystem Service CVE-2024-26217 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26220 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Mobile Hotspot CVE-2024-26226 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-26255 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28900 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28901 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28902 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-29063 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Azure AI Search CVE-2024-29992 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Azure Identity Library for .NET

Déni de service (7 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-26183 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Kerberos CVE-2024-26212 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-26215 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-26219 Vulnérabilité de déni de service dans HTTP.sys CVE-2024-26254 Vulnérabilité de déni de service dans Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) CVE-2024-29064 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-20685 Vulnérabilité de déni de service dans Azure Private 5G Core

Usurpation (3 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20670 Vulnérabilité d’usurpation dans Outlook CVE-2024-26234 Vulnérabilité d’usurpation dans Proxy Driver CVE-2024-26251 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft SharePoint Server

Annexe B : Exploitation potentielle

Il s’agit d’une liste des CVE du mois d’avril, établie par Microsoft, qui regroupe les vulnérabilités étant plus susceptibles d’être exploitées sur le terrain dans les 30 premiers jours suivant la publication du Patch Tuesday. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exploitation(s) détectée(s) : CVE-2024-26234 Vulnérabilité d’usurpation dans Proxy Driver CVE-2024-28903 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28921 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot Exploitation plus probable dans les 30 prochains jours CVE-2024-26158 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Install Service CVE-2024-26209 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Local Security Authority Subsystem Service CVE-2024-26211 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26212 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-26218 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-26230 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26239 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26241 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-26256 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans libarchive CVE-2024-29056 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Authentication CVE-2024-29988 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalité de sécurité dans Internet Shortcut Files

Annexe C : Produits affectés

Il s’agit d’une liste des correctifs du mois d’avril triés par famille de produits, puis ensuite par gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE. Les correctifs partagés entre plusieurs familles de produit sont répertoriés plusieurs fois, une fois pour chaque famille.

Windows (90 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20665 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans BitLocker CVE-2024-20669 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-20678 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Remote Procedure Call Runtime CVE-2024-20688 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-20689 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-20693 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21447 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Authentication CVE-2024-26158 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Install Service CVE-2024-26168 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26171 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26172 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft DWM Core Library CVE-2024-26175 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26179 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26180 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26183 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Kerberos CVE-2024-26189 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26194 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26195 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans DHCP Server Service CVE-2024-26200 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26202 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans DHCP Server Service CVE-2024-26205 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26207 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26208 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-26209 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Local Security Authority Subsystem Service CVE-2024-26210 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server CVE-2024-26211 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26212 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-26213 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-26214 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver CVE-2024-26215 Vulnérabilité de déni de service dans DHCP Server Service CVE-2024-26216 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows File Server Resource Management Service CVE-2024-26217 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26218 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-26219 Vulnérabilité de déni de service dans HTTP.sys CVE-2024-26220 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Mobile Hotspot CVE-2024-26221 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS CVE-2024-26222 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS CVE-2024-26223 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS CVE-2024-26224 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS CVE-2024-26226 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-26227 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS Server CVE-2024-26228 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-26229 Vulnérabilité d’élévation des privilèges dans Windows CSC Service CVE-2024-26230 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26231 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS CVE-2024-26232 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-26233 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows DNS CVE-2024-26234 Vulnérabilité d’usurpation dans Proxy Driver CVE-2024-26235 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Update Stack CVE-2024-26236 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Update Stack CVE-2024-26237 Vulnérabilité d’élévation de privilèges de Windows Defender Credential Guard CVE-2024-26239 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26240 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26241 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-26242 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Telephony Server CVE-2024-26243 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows USB Print Driver CVE-2024-26244 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server CVE-2024-26245 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows SMB CVE-2024-26248 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kerberos CVE-2024-26250 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-26252 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows rndismp6.sys CVE-2024-26253 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows rndismp6.sys CVE-2024-26254 Vulnérabilité de déni de service dans Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) CVE-2024-26255 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26256 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans libarchive CVE-2024-28896 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28897 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28898 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28900 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28901 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28902 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28903 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28904 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-28905 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-28907 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Brokering File System CVE-2024-28919 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28920 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28921 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28922 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28923 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28924 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-28925 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-29050 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Cryptographic Services CVE-2024-29052 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Storage CVE-2024-29056 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Authentication CVE-2024-29061 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-29062 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Secure Boot CVE-2024-29064 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V CVE-2024-29066 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-29988 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalité de sécurité dans Internet Shortcut Files

SQL Server (38 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-28906 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28908 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28909 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28910 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28911 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28912 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28913 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28914 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28915 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28926 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28927 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28929 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28930 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28931 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28932 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28933 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28934 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28935 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28936 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28937 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28938 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28939 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28940 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28941 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28942 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28943 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28944 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-28945 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29043 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-29044 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29045 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29046 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server CVE-2024-29047 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29048 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29982 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29983 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29984 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server CVE-2024-29985 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Visual Studio (11 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21409 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2024-28929 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28930 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28931 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28932 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28933 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28934 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28935 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28936 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28937 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server CVE-2024-28938 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver for SQL Server

Azure (9 CVE)

Gravité importante CVE-2024-21424 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Compute Gallery CVE-2024-26193 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Azure Migrate CVE-2024-28917 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Arc-enabled Kubernetes Extension Cluster-Scope CVE-2024-29063 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Azure AI Search CVE-2024-29989 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Monitor Agent CVE-2024-29990 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure Kubernetes Services Confidential Container CVE-2024-29993 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure CycleCloud Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-20685 Vulnérabilité de déni de service dans Azure Private 5G Core CVE-2024-29992 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Azure Identity Library for .NET

Defender : (6 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21322 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Defender pour IoT CVE-2024-21323 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Defender pour IoT CVE-2024-29053 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Defender pour IoT Gravité importante CVE-2024-21324 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29054 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29055 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for IoT

.NET (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21409 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio

365 (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-26257 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel

Office (1 CVE)

Gravité importante CVE-2024-26257 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel

Outlook (1 CVE)

Gravité importante CVE-2024-20670 Vulnérabilité d’usurpation dans Outlook

SharePoint (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-26251 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft SharePoint Server

Annexe D : Avis et autres produits

Il s’agit d’une liste d’avis et d’informations concernant d’autres CVE pertinentes dans le Patch Tuesday du mois d’avril de Microsoft, triés par produits.

Publications pertinentes pour Edge / Chromium (5 CVE)

CVE-2024-3156 Chromium : CVE-2024-3156 : (Inappropriate implementation in V8) CVE-2024-3158 Chromium : CVE-2024-3158 : Use after free dans Favoris CVE-2024-3159 Chromium : CVE-2024-3159 (Out of bounds memory access in V8) CVE-2024-29049 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Edge (Chromium-based) Webview2 CVE-2024-29981 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Edge (Chromium-based)

Publications pertinentes pour Windows (publications non-Microsoft) (5 CVE)

CVE-2019-3816 Red Hat <unnamed CBL Mariner path transversal issue> CVE-2019-3833 Red Hat <unnamed CBL Mariner infinite loop issue> CVE-2024-2201 Intel Exécution par canal latéral (CVE-2024-2201) CVE-2024-23593 Lenovo CVE-2024-23593 (Restauration du gestionnaire de démarrage et passage au shell UEFI) CVE-2024-23594 Lenovo CVE-2024-23594 (Débordement de tampon de la pile dans LenovoBT.efi)

Autres

ADV990001 Dernières mises à jour de la pile de maintenance (Servicing Stack)

Billet inspiré de A tumultuous, titanic Patch Tuesday as Microsoft makes some changes, sur le Blog Sophos.