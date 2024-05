Sophos nommé Leader par l’IDC MarketScape 2024 dans la catégorie ‘Worldwide Managed Detection and Response (MDR)’

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader dans l’IDC MarketScape : Worldwide Managed Detection and Response (MDR) 2024 Vendor Assessment (doc #US49006922, April 2024).

L’étude menée par IDC MarketScape évalue les capacités et les stratégies commerciales de 19 fournisseurs de services MDR (Managed Detection and Response) et positionne Sophos dans la catégorie Leaders. Nous pensons que cette reconnaissance démontre que Sophos est un choix idéal pour les organisations qui cherchent à renforcer leurs défenses grâce à une solution MDR (Managed Detection and Response), disponible 24h/24 et 7j/7, et pilotée par des experts.

Sophos a également été récemment nommé Leader dans l’IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Midsize Businesses 2024 Vendor Assessment (doc #US50521323, February 2024) et dans l’IDC MarketScape : Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024, Vendor Assessment (doc #US50521424, March 2024).

Suite à cette évaluation, Craig Robinson, Research Vice President of Security Services chez IDC, a déclaré : “Les organisations qui recherchent une garantie en matière de coûts, que ce soit grâce à leur méthode de tarification simplifiée et prévisible, ou bien par le biais de services illimités en matière de réponse aux incidents associés à une garantie d’un million de dollars, devraient envisager d’utiliser Sophos pour leurs besoins MDR”.

Lire le rapport.

Simplicité et flexibilité

“Grâce à une tarification simple et à des modèles de services flexibles, Sophos est nommé Leader dans l’IDC MarketScape : ‘Worldwide Managed Detection and Response (MDR) 2024 Vendor Assessment’ qui offre une approche facile à comprendre aux entreprises qui cherchent à renforcer leurs défenses de cybersécurité et à répondre à des besoins de sécurité complexes”, a déclaré Craig Robinson, Research Vice President of Security Services chez IDC. “Le lancement récent de Sophos Managed Risk démontre également leur engagement à relever les défis changeants de leurs clients dans un paysage de cybersécurité en constante évolution.

L’évaluation menée par IDC MarketScape fait référence à la flexibilité et à la compatibilité offertes par Sophos Managed Detection and Response, en soulignant notamment que :

“Sophos MDR a étendu ses capacités de détection au-delà de ses produits Sophos. Les données sont collectées à partir de sources d’alerte tierces au niveau de plusieurs domaines, qui incluent, sans s’y limiter, les systèmes endpoint, les pare-feu, le Cloud et la gestion des identités. IDC reconnaît que l’obtention d’une vue complète des attaques nécessite souvent la collecte, l’analyse et la corrélation de données réseau pertinentes ainsi que d’autres données télémétriques”.

Réponse aux incidents illimitée et à grande échelle

Les niveaux de service Sophos MDR Complete et Sophos MDR Essentials sont conçus pour s’aligner sur le parcours de maturité du client. Avec les deux niveaux de service comprenant une investigation, une réponse et une chasse aux menaces pilotées par des experts 24h/24 et 7j/7, l’IDC MarketScape souligne que :

“Le principal différenciateur de MDR Complete est qu’il comprend une offre unique de réponse aux incidents à grande échelle et illimitée, sans frais supplémentaires. La garantie Sophos Breach Protection couvre jusqu’à 1 million de dollars en frais de réponse pour les clients éligibles.

Obtenir le rapport

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Sophos a été nommé Leader par l’IDC MarketScape 2024 dans la catégorie ‘Worldwide Managed Detection and Response’, parcourez l’extrait disponible sur cette page dédiée.

Validation supplémentaire faite par des clients et des analystes

La reconnaissance de Sophos en tant que Leader dans cette édition de l’IDC MarketScape pour les services MDR (Managed Detection and Response) fait suite à de multiples recommandations de clients et validations émanant de tiers, notamment :

Billet inspiré de Sophos named a Leader in the 2024 IDC MarketScape for Worldwide Managed Detection and Response (MDR), sur le Blog Sophos.