Sophos nommé ‘Customers’ Choice’ dans la catégorie Managed Detection and Response (MDR) par le rapport inaugural Gartner® Voice of the Customer Peer Insights™.

Sophos MDR (Managed Detection and Response) a été nommé Gartner® Customers’ Choice dans le tout premier rapport “Voice of the Customer” de la société de conseil et de recherche pour la catégorie MDR (Managed Detection and Response).

Sophos a obtenu un score de 97% en matière de “Willingness to Recommend” (aucun autre fournisseur de services n’a obtenu un score aussi élevé) et a reçu plus d’avis de clients que les trois autres sélections de Customers’ Choice réunies.

Avec cette dernière distinction, Sophos devient le seul éditeur au monde à avoir obtenu le ‘Customers’ Choice’ de Gartner dans les catégories suivantes : Services MDR (Managed Detection and Response), Endpoint Protection Platforms, et Network Firewalls.

La reconnaissance de Gartner fait suite à l’obtention par Sophos MDR de la position globale la plus élevée dans la catégorie MDR (Managed Detection and Response) au niveau de la plateforme d’avis clients G2.

Plus de 17 500 entreprises font confiance à Sophos MDR pour protéger leur structure, leurs employés, leurs clients et leurs données contre des adversaires sophistiqués. Avec trois fois plus de clients MDR que tout autre éditeur de cybersécurité, Sophos possède le savoir-faire et l’expérience pour obtenir les meilleurs résultats en matière de cybersécurité.

Voici quelques exemples de commentaires laissés par nos clients :

Découvrez-en plus sur Sophos MDR et consultez également le rapport complet.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences avec les éditeurs répertoriés sur la plateforme. Ces avis ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne recommande aucun éditeur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce contenu, quant à sa précision ou son exhaustivité, y compris toutes garanties de qualité et de pertinence de la solution choisie. Le “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insights constitue les opinions subjectives d’évaluations, de notations et de données d’utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas une approbation de leur part.

Le badge “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insight est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses affiliés, et est utilisé ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insights constitue les opinions subjectives d’évaluations, de notations et de données d’utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas une approbation de leur part.

Billet inspiré de Sophos Named Customers’ Choice for Managed Detection and Response (MDR) in the Inaugural Gartner® Voice of the Customer Peer Insights™ Report, sur le Blog Sophos.