Sophos Central a dix ans !

Le 29 juillet 2023 a été une étape très importante pour nous tous chez Sophos car elle a marqué le dixième anniversaire de Sophos Central, la plateforme de sécurité basée dans Cloud la plus populaire au monde.

Initialement appelée Sophos Cloud, la plateforme prenait initialement en charge les solutions Sophos Endpoint et Server pour les clients aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, Sophos Central gère tous les services et produits de sécurité Next-Gen de Sophos, leaders du marché, pour nos clients et partenaires à travers le monde. Les utilisateurs peuvent déployer et gérer toutes leurs solutions de sécurité à partir d’un seul et même endroit : notamment notre service MDR et nos outils d’opérations de sécurité XDR, en passant par nos solutions de sécurité des systèmes endpoint, de la messagerie et du Cloud, et enfin notre pile réseau complète.

Sophos Central en chiffres

Pour ceux qui, comme moi, aiment les chiffrer pour mieux comprendre, j’aimerais partager quelques récentes statistiques en matière d’utilisation.

Plus de 432 000 entreprises utilisent actuellement Sophos Central pour sécuriser leur organisation, soit plus que la population des Bahamas ou de l’Islande.

7 millions d’appareils sont hébergés dans Sophos Central, soit plus que les populations de la Suède, de Singapour et de la Nouvelle-Zélande réunies !

120 téraoctets de données sont uploadés chaque jour dans le lac de données Sophos, ce qui équivaut à 1 Mo pour chaque personne habitant au Japon.

La souveraineté des données est une préoccupation majeure pour les clients avec tous les outils basés dans le Cloud. Alors que la demande pour Sophos Central a augmenté, nos centres de données ont également augmenté : nous avons démarré en 2013 avec nos trois premiers centres, et aujourd’hui nous en avons neuf : dans l’UE (x2), aux États-Unis (x2), au Canada, en Australie, au Japon, en Inde et au Brésil.

Fournir des résultats de cybersécurité supérieurs

Bien que les chiffres démontrent la popularité de notre plateforme, ce dont je suis le plus fier, ce sont les formidables résultats en matière de cybersécurité que Sophos Central offre à nos clients et partenaires. Les entreprises qui utilisent Sophos Central pour gérer leurs défenses signalent systématiquement les avantages en matière de protection et d’efficacité qui ont un réel impact au quotidien, notamment :

Une réduction de 85 % du nombre d’incidents de cybersécurité auxquels l’équipe doit faire face.

Une réduction de 90 % du temps consacré chaque jour à la gestion de la cybersécurité.

Une efficacité de l’équipe IT multipliée par 2.

Sophos Central permet aux équipes IT de stopper le ‘console-hopping’ et de gérer toute leur sécurité à partir d’un seul et même endroit. Si une alerte nécessite une investigation, vous pouvez suivre la piste de celle-ci de manière transparente via les technologies de protection pour accéder rapidement à la racine du problème et le traiter de manière appropriée. Les politiques basées sur l’utilisateur permettent d’appliquer rapidement et simplement des approches cohérentes à travers les outils de sécurité des systèmes endpoint et du réseau.

Nous savons très bien que chaque entreprise est différente et c’est pour cette raison que Sophos Central est un outil flexible qui s’adapte aux besoins des clients. Les tableaux de bord intuitifs et les correctifs déployés en un clic seulement aident les équipes IT étendues, tandis que les fonctionnalités et la granularité de niveau professionnel offrent la qualité et le contrôle dont les spécialistes de la sécurité ont besoin.

Le futur ?

Bien que notre interface et l’étendue et la qualité de nos capacités aient énormément changé au cours des dix dernières années, notre désir d’améliorer la convivialité, l’utilité et l’évolutivité n’a pas changé.

Au cours de l’année à venir, notre équipe d’ingénieurs Sophos Central dédiée, en partenariat avec nos équipes produits et de services exceptionnelles, fera de nouveaux progrès en termes de convivialité, de capacité et de fonctionnalité pour le plus grand plaisir des clients ; en faisant en sorte de continuer à donner aux entreprises les meilleurs outils pour gérer leurs défenses.

Alors que nous célébrons cet important anniversaire, nul doute que Sophos Central continuera d’être au cœur de l’innovation et de la mise à disposition de produits et de services par Sophos pour la décennie à venir.

Billet inspiré de Sophos Central Turns Ten!, sur le Blog Sophos.