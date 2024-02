Le Patch Tuesday de ce mois de février offre aux utilisateurs 72 correctifs

Après un début d’année plutôt léger, le Patch Tuesday de ce mois de février offre 72 correctifs et 21 avis aux clients Microsoft. Parmi les CVE traitées dans le Patch Tuesday de ce mois-ci, 43 concernent Windows. Douze autres groupes de produit sont également concernés. Parmi les autres CVE traitées, cinq sont considérées comme ‘Critiques’ en termes de gravité par Microsoft ; celles-ci affectent Windows, Office, Exchange et Dynamics 365.

Au moment de la publication de ce Patch Tuesday, deux des problèmes mentionnés sont connus pour être exploités sur le terrain mais aucun n’a été divulgué publiquement (c’est sans doute quand même le cas de l’un des avis ; nous y reviendrons dans une minute). Selon l’entreprise, huit des vulnérabilités corrigées dans Windows, Office et Exchange (notamment un problème d’élévation de privilèges de gravité ‘Critique’ avec un score CVSS de 9,8) sont plus susceptibles d’être exploitées dans les 30 prochains jours. Sept d’entre elles sont détectables par les protections Sophos, des informations sur ces dernières sont présentées dans le tableau ci-dessous.

En plus de ces correctifs, la version comprend des informations sur six CVE liées à Chromium/Edge, notamment une RCE qui pourrait permettre des évasions de sandbox ; une CVE émise par MITRE concernant un problème DNS pouvant conduire à un déni de service ; une CVE émise par Github traitant du récent problème CVE-2024-21626 “Leaky Vessel” affectant Mariner, divulgué récemment dans un long message public par Snyk et corrigé depuis par diverses autres sociétés concernées ; et enfin 13 avis Adobe, tous liés à Acrobat Reader.

Nous n’incluons pas les avis mentionnés ci-dessus dans les divers comptages et graphiques CVE ci-dessous, mais nous vous fournirons des informations de manière globale dans une annexe à la fin de l’article. Nous incluons comme d’habitude à la fin de cet article trois autres annexes répertoriant tous les correctifs de Microsoft, triés par gravité, par exploitabilité potentielle et par famille de produits.

Quelques chiffres

Nombre total de CVE Microsoft : 72

Nombre total d’avis Adobe contenus dans la mise à jour : 13

Nombre total de problèmes Edge/Chromium traités dans la mise à jour : 6

Nombre total d’avis Mariner contenus dans la mise à jour : 1

Nombre total d’avis MITRE contenus dans la mise à jour : 1

Divulgation(s) publique(s) : 0

Exploitation(s) : 2

Gravité : Critique : 5 Importante : 65 Modérée : 2

Impact : Exécution de code à distance : 30 Élévation de privilèges : 16 Usurpation : 10 Déni de service : 8 Divulgation d’informations : 5 Contournement des fonctionnalités de sécurité : 3



Figure 1 : Après un mois de janvier marqué par les bugs de divulgation d’informations, une multitude de correctifs liés à OLE remettent l’exécution de code à distance en tête de liste des correctifs pour février.

Produits

Windows : 43

Azure : 8

Dynamics 365 : 8

Office : 5

.NET : 1

ASP.NET : 1 (partagé avec Visual Studio)

Defender : 1

Entra [Azure AD] : 1

Exchange : 1

Outlook 365 : 1

Skype : 1

Teams pour Android : 1

Visual Studio : 1 (partagé avec ASP.NET)

Figure 2 : Il s’agit d’un mois chargé pour Windows, en partie à cause d’un grand nombre de correctifs pour Windows Defender Application Control (WDAC)

Mises à jour majeures du mois de février

En plus des problèmes mentionnés ci-dessus, quelques éléments intéressants méritent d’être soulignés.

CVE-2024-21350, CVE-2024-21352, CVE-2024-21358, CVE-2024-21359, CVE-2024-21360, CVE-2024-21361, CVE-2024-21365, CVE-2024-21366, CVE-2024-21367, CVE-2024-21368, CVE-2024-21369, CVE-2024-21370, CVE-2024-21375, CVE-2024-21391 (15 CVE) : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server

Quinze CVE qui partagent non seulement le même nom mais aussi la même gravité (Importante), le même impact (RCE), le même score CVSS élevé (8,8) et la même non-identification de l’origine des découvertes (Microsoft classe les 15 dans la catégorie “Anonymous”). Elles sont accompagnées d’un correctif supplémentaire (potentiellement lié ?) qui partage tout sauf le numéro et le nom : CVE-2024-21353 (Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC ODBC Driver).

CVE-2024-21404 : Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Entra Jira Single-Sign-On Plugin

Cette EoP plutôt corsée, Microsoft lui attribuant uniquement un indice de gravité ‘Important’, mais son score CVSS est un niveau ‘Critique’ de 9,8, cible le plugin Azure AD Jira SSO. Il est important de noter qu’il n’est même pas nécessaire que l’attaquant s’authentifie pour causer des problèmes ; il suffit d’un script pour accéder à un serveur Jira ciblé, et l’attaquant pourra ensuite mettre à jour les métadonnées et les informations Entra ID SAML concernant le plugin, lui permettant ainsi de modifier l’authentification de l’application à sa guise. Le correctif est une mise à jour vers la version 1.1.2 ; il est disponible soit depuis le Centre de téléchargement Microsoft, soit depuis Atlassian Marketplace.

CVE-2024-21410 : Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Exchange Server

L’autre CVE avec un CVSS de 9.8 ce mois-ci est une vulnérabilité de relai NTLM (pass-the-hash). Cette dernière pourrait permettre à l’attaquant d’utiliser le hachage Net-NTLMv2 d’un utilisateur au niveau d’un serveur Exchange vulnérable et de s’authentifier en se faisant passer pour ce dernier. Cette vulnérabilité concerne plusieurs versions : Exchange Server 2016, mise à jour cumulative 23 ; Exchange Server 2019, mise à jour cumulative 13 ; et Exchange Server 2019, mise à jour cumulative 14. Plus d’informations sont disponibles sur le blog de l’équipe Exchange de Microsoft, mais sachez que l’entreprise estime que cette dernière est plus susceptible d’être exploitée dans les 30 prochains jours.

CVE-2024-21378 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Outlook

Le volet de prévisualisation est un vecteur d’attaque pour cette version de gravité ‘Importante’ : une RCE avec un score CVSS de 8.0, et Microsoft estime qu’une exploitation est plus probable dans les 30 prochains jours. La course est donc lancée (il est donc question de deux vulnérabilités liées à Outlook et déclenchées par le volet de prévisualisation pour ce mois de février ; l’autre, CVE-2024-21413, est cependant actuellement associée à une ‘exploitation improbable’ [Exploitation Unlikely] par Microsoft).

CVE-2024-21374 : Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Teams pour Android

Le correctif pour ce problème de divulgation d’informations de gravité ‘Importante’ est disponible via Google Play.

Figure 3 : L’année 2024 est bel et bien lancée : même si, avec seulement 120 correctifs jusqu’à présent, les chiffres globaux sont nettement en recul par rapport aux années précédentes (les deux premiers mois de 2023 comptaient 173 correctifs ; 2022, 154 ; 2021, 139 ; et 2020, 150).

Les protections de Sophos

CVE Sophos Intercept X / Endpoint IPS Sophos XGS Firewall CVE-2024-21338 Exp/2421338-A Exp/2421338-A CVE-2024-21345 Exp/2421345-A Exp/2421345-A CVE-2024-21346 Exp/2421346-A Exp/2421346-A CVE-2024-21357 Exp/2421357-A Exp/2421357-A CVE-2024-21371 Exp/2421371-A Exp/2421371-A CVE-2024-21379 N/A sid:2309292 CVE-2024-21412 Exp/2421412-A Exp/2421412-A CVE-2024-21413 N/A sid:2309318, sid:2309319

Comme c’est le cas tous les mois, si vous ne voulez pas attendre que votre système installe lui-même les mises à jour, vous pouvez les télécharger manuellement à partir du site Web Windows Update Catalog. Lancez l’outil winver.exe pour connaître la version de Windows 10 ou 11 que vous utilisez, puis téléchargez le package de mise à jour cumulative pour l’architecture et le numéro de build correspondant à votre système.

Annexe A : Impact et gravité des vulnérabilités

Il s’agit d’une liste des correctifs de février triés par impact, puis ensuite par gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exécution de code à distance (30 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21357 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) CVE-2024-21413 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20667 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Azure DevOps Server CVE-2024-20673 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office CVE-2024-21339 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows USB Generic Parent Driver CVE-2024-21341 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Kernel CVE-2024-21347 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver CVE-2024-21349 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ActiveX Data Objects CVE-2024-21350 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21352 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21353 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC ODBC Driver CVE-2024-21358 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21359 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21360 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21361 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21363 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21365 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21366 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21367 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21368 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21369 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21370 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21372 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows OLE CVE-2024-21375 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21376 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container CVE-2024-21378 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Outlook CVE-2024-21379 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Word CVE-2024-21384 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office OneNote CVE-2024-21391 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21420 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server

Élévation de privilèges (16 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21410 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Microsoft Exchange Server Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21304 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Trusted Compute Base CVE-2024-21315 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for Endpoint Protection CVE-2024-21329 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Connected Machine Agent CVE-2024-21338 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21345 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21346 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-21354 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21355 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21371 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21397 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure File Sync CVE-2024-21401 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Entra Jira Single-Sign-On Plugin CVE-2024-21402 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Outlook CVE-2024-21403 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure Kubernetes Services Confidential Container CVE-2024-21405 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-21364 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure Site Recovery

Usurpation (10 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20679 Vulnérabilité d’usurpation dans Azure Stack Hub CVE-2024-21327 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement CVE-2024-21328 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Sales CVE-2024-21381 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Azure Active Directory B2C CVE-2024-21389 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 (on-premises) CVE-2024-21393 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 (on-premises) CVE-2024-21394 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Field Service CVE-2024-21395 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 (on-premises) CVE-2024-21396 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Sales CVE-2024-21406 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Print Spooler

Déni de service (8 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-20684 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V Gravité importante CVE-2024-21342 Vulnérabilité de déni de service dans Windows DNS Client CVE-2024-21343 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Network Address Translation (NAT) CVE-2024-21344 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Network Address Translation (NAT) CVE-2024-21348 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-21356 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) CVE-2024-21386 Vulnérabilité de déni de service dans .NET CVE-2024-21404 Vulnérabilité de déni de service dans .NET

Divulgation d’informations (5 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21380 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Dynamics Business Central/NAV Gravité importante CVE-2024-20695 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Skype for Business CVE-2024-21340 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Kernel CVE-2024-21374 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Microsoft Teams pour Android CVE-2024-21377 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows DNS

Contournement des fonctionnalités de sécurité (3 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21362 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Kernel CVE-2024-21412 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalité de sécurité dans Internet Shortcut Files Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-21351 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows SmartScreen

Annexe B : Exploitation potentielle

Il s’agit d’une liste des CVE du mois de février, établie par Microsoft, qui regroupe les vulnérabilités étant plus susceptibles d’être exploitées sur le terrain dans les 30 premiers jours suivant la publication du Patch Tuesday. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exploitation(s) détectée(s) : CVE-2024-21351 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows SmartScreen CVE-2024-21412 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalité de sécurité dans Internet Shortcut Files Exploitation plus probable dans les 30 prochains jours CVE-2024-21338 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21345 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21346 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-21357 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) CVE-2024-21371 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21378 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Outlook CVE-2024-21379 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Word CVE-2024-21410 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Microsoft Exchange Server

Annexe C : Produits affectés

Il s’agit d’une liste des correctifs du mois de février triés par famille de produits, puis ensuite par gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE. Les correctifs partagés entre plusieurs familles de produit sont répertoriés plusieurs fois, une fois pour chaque famille.

Windows (43 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-20684 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V CVE-2024-21357 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Gravité importante CVE-2024-21304 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Trusted Compute Base CVE-2024-21338 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21339 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows USB Generic Parent Driver CVE-2024-21340 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Kernel CVE-2024-21341 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Kernel CVE-2024-21342 Vulnérabilité de déni de service dans Windows DNS Client CVE-2024-21343 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Network Address Translation (NAT) CVE-2024-21344 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Network Address Translation (NAT) CVE-2024-21345 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21346 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Win32k CVE-2024-21347 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver CVE-2024-21348 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-21349 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ActiveX Data Objects CVE-2024-21350 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21352 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21353 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC ODBC Driver CVE-2024-21354 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21355 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21356 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) CVE-2024-21358 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21359 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21360 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21361 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21362 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows Kernel CVE-2024-21363 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21365 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21366 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21367 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21368 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21369 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21370 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21371 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Windows Kernel CVE-2024-21372 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows OLE CVE-2024-21375 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21377 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows DNS CVE-2024-21391 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21405 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Message Queuing (MSMQ) CVE-2024-21406 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Windows Print Spooler CVE-2024-21412 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalité de sécurité dans Internet Shortcut Files CVE-2024-21420 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft WDAC OLE DB provider pour SQL Server CVE-2024-21351 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Windows SmartScreen

Azure (8 CVE)

Gravité importante CVE-2024-20667 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Azure DevOps Server CVE-2024-20679 Vulnérabilité d’usurpation dans Azure Stack Hub CVE-2024-21329 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Azure Connected Machine Agent CVE-2024-21376 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container CVE-2024-21381 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Azure Active Directory B2C CVE-2024-21397 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure File Sync CVE-2024-21403 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure Kubernetes Services Confidential Container Gravité ‘Modérée’ CVE-2024-21364 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Azure Site Recovery

Dynamics 365 (8 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21380 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Dynamics Business Central/NAV Gravité importante CVE-2024-21327 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement CVE-2024-21328 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Sales CVE-2024-21389 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 (on-premises) CVE-2024-21393 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 (on-premises) CVE-2024-21394 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Field Service CVE-2024-21395 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Microsoft Dynamics 365 (on-premises) CVE-2024-21396 Vulnérabilité d’usurpation dans Dynamics 365 Sales

Office (5 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21413 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office Gravité importante CVE-2024-20673 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office CVE-2024-21378 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Outlook CVE-2024-21379 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Word CVE-2024-21384 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office OneNote

.NET (avec un correctif partagé avec Visual Studio)

Gravité importante CVE-2024-21404 Vulnérabilité de déni de service dans .NET

ASP.NET (1 CVE)

Gravité importante CVE-2024-21386 Vulnérabilité de déni de service dans .NET

Defender (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21315 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender for Endpoint Protection

Entra (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21401 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Entra Jira Single-Sign-On Plugin

Exchange (1 CVE)

Gravité ‘Critique’ CVE-2024-21410 Vulnérabilité de contournement des fonctionnalités de sécurité dans Microsoft Exchange Server

Outlook 365 (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21402 Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Outlook

Skype (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-20695 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Skype for Business

Teams pour Android (1 CVE)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21374 Vulnérabilité de divulgation d’informations dans Microsoft Teams pour Android

Visual Studio (un correctif partagé avec ASP.NET)

Gravité ‘Importante’ CVE-2024-21386 Vulnérabilité de déni de service dans .NET

Annexe D : Avis et autres produits

Il s’agit d’une liste d’avis et d’informations concernant d’autres CVE pertinentes dans le Patch Tuesday du mois de février de Microsoft, triés par produits.

Publications pertinentes pour Edge / Chromium (6 CVE)

CVE-2024-1059 Chromium : CVE-2024-1059 (Use after free in WebRTC) CVE-2024-1060 Chromium : CVE-2024-1060 (Use after free in Canvas) CVE-2024-1077 Chromium : CVE-2024-1077 (Use after free in Network) CVE-2024-1283 Chromium : CVE-2024-1283 (Heap buffer overflow in Skia) CVE-2024-1284 Chromium : CVE-2024-1284 (Use after free in Mojo) CVE-2024-21399 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Edge (Chromium-based)

Publications pertinentes pour Windows (publications non-Microsoft) (1 CVE)

CVE-2023-50387 MITRE CVE-2023-50387 : la validation des RRSIG et DNSKEY DNS peut être utilisée de manière abusive pour utiliser à distance les ressources du serveur DNS.

Publications pertinentes pour Adobe (13 CVE)

CVE-2024-20726 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20727 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20728 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20729 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20730 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20731 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20733 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20734 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20735 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20736 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20747 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20748 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader CVE-2024-20749 Mises à jour de sécurité disponibles pour Acrobat Reader

Billet inspiré de February’s Patch Tuesday treats customers to 72 patches, sur le Blog Sophos.