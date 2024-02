Sophos MDR et Sophos XDR s’intègrent désormais à Veeam

Les entreprises utilisant Veeam Backup & Replication (solution de sauvegarde sécurisée, de restauration saine et de résilience des données, assurées instantanément) peuvent désormais renforcer leurs défenses contre les ransomwares avec Sophos MDR et Sophos XDR. Continuez votre lecture pour découvrir comment la nouvelle intégration de Sophos avec Veeam offre une meilleure visibilité pour détecter et stopper les menaces ciblant les données de sauvegarde.

La sauvegarde et la restauration font partie intégrante d’une stratégie globale de cybersécurité. Les adversaires tentent d’altérer les solutions de sauvegarde pour empêcher la récupération après des attaques de ransomware : la détection précoce de cette activité malveillante est donc essentielle.

La nouvelle intégration de Sophos avec Veeam permet, à présent, d’échanger de manière transparente des informations de sécurité lorsqu’une menace émerge, étendant ainsi la visibilité pour aider à détecter, investiguer et répondre aux attaques actives.

Ce nouveau partenariat puissant donne aux entreprises la garantie que les données de sauvegarde soient toujours disponibles et protégées, permettant ainsi à ces dernières de détecter les menaces, d’investiguer les activités suspectes et, finalement, de récupérer rapidement les données.

Avec Sophos et Veeam, les entreprises peuvent garantir l’intégrité et la disponibilité des sauvegardes, réduisant ainsi le risque de perte de données due à des malwares, à une suppression accidentelle, à des menaces de sécurité interne ou bien à d’autres scénarios impliquant une perte de données.

Le service Sophos MDR assure une surveillance de la sécurité 24h/24 et 7j/7, filtre les alertes redondantes et investigue les menaces ciblant les environnements Veeam, comme les tentatives de suppression de référentiels de sauvegarde, de désactivation de l’authentification multifacteur, de suppression des mots de passe de chiffrement, etc.

Les entreprises qui utilisent la solution Sophos XDR pour leurs investigations et réponses internes peuvent également intégrer la télémétrie Veeam pour identifier les activités potentiellement malveillantes, et les combiner aux détections de menaces provenant d’autres sources via une plateforme et une console uniques et consolidées.

La protection la plus efficace contre les attaques de ransomwares

La solution Sophos XDR et le service Sophos MDR incluent la technologie de pointe CryptoGuard qui détecte et stoppe de manière universelle les ransomwares avant qu’ils n’impactent les systèmes des clients, notamment les nouvelles variantes et le chiffrement local et distant.

Les capacités supérieures de prévention, de détection et de réponse de Sophos, combinées aux sauvegardes immuables et au versioning (gestion des versions) fournis par Veeam, garantissent que les données de sauvegarde restent sécurisées et récupérables.

Renforcez vos défenses avec la nouvelle intégration de Veeam

La nouvelle intégration Veeam est désormais disponible en tant que module complémentaire pour les abonnements Sophos MDR et Sophos XDR via une nouvelle licence de pack d’intégration (Integration Pack) “Backup and Recovery (Sauvegarde et Restauration)”.

Pour en savoir plus et découvrir comment Sophos MDR et Sophos XDR peuvent aider votre entreprise à mieux se défendre contre les adversaires actifs, notamment les attaques ciblant vos référentiels de sauvegarde, contactez un de nos experts ou bien votre partenaire Sophos.

Vous êtes déjà client Sophos MDR ou Sophos XDR ? Activez dès aujourd’hui l’intégration Veeam au niveau de votre console Sophos Central.

Billet inspiré de Sophos MDR and Sophos XDR now integrate with Veeam, sur le Blog Sophos.