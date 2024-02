Informations importantes concernant Sophos Firewall

L’équipe chargée des produits de sécurité réseau a plusieurs informations importantes à vous communiquer concernant Sophos Firewall.

Sophos Firewall v20

Comme vous le savez, nous avons lancé Sophos Firewall v20 à la fin de l’année dernière, avec plusieurs nouvelles améliorations intéressantes. Beaucoup d’entre vous ont déjà mis à niveau leurs pare-feu, mais pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’attendez pas plus longtemps !

Vous verrez apparaître la mise à jour dans Sophos Central ou bien au niveau de la console d’administration Web dès que vous vous connecterez. Assurez-vous de mettre à jour vos pare-feu dès que possible, non seulement pour profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais aussi pour obtenir les derniers correctifs en matière de sécurité, de performances et de fiabilité fournis dans chaque version.

Découvrez les nouveautés dans cette courte vidéo :

Sophos ZTNA est désormais disponible sur Sophos Firewall

Oui, vous avez lu ! Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Sophos Firewall v20 intègre une passerelle ZTNA directement au niveau du pare-feu, rendant ainsi les déploiements ZTNA plus faciles que jamais.

Passer d’un VPN d’accès à distance à un modèle ZTNA est vraiment une décision simple. Un modèle ZTNA offre une meilleure sécurité, une gestion plus facile et une expérience utilisateur final beaucoup plus fluide et plus fiable. Et grâce à une passerelle ZTNA intégrée à Sophos Firewall, les clients n’ont pas besoin de déploiements supplémentaires sur site pour permettre un accès à distance sécurisé aux systèmes et applications hébergés derrière le pare-feu.

Pour en savoir plus sur le ZTNA et comment il peut vous aider à sécuriser vos applications et votre accès à distance, consultez Sophos.com/ZTNA, ou bien essayez-le gratuitement, tout simplement.

Mises à jour de la gestion de Sophos Central

La mise à jour de janvier pour la gestion des pare-feu dans Sophos Central est maintenant en disponible et contient plusieurs nouvelles fonctionnalités et correctifs :

Les améliorations SD-WAN permettent l’utilisation de caractères génériques “*” dans n’importe quelle adresse IP pour l’emplacement distant à l’autre extrémité des tunnels VPN basés sur le routage. Idéal pour une utilisation avec des sites distants qui changent fréquemment ou rapidement leurs adresses IP dynamiques.

La suppression configurable des alertes répétitives modifie la priorité des alertes et définit des limites au niveau de la fréquence à laquelle les alertes répétitives doivent être déclenchées. Utilisez-le afin de supprimer les alertes connues pour générer du bruit, en les empêchant de saturer votre boîte de réception et de faire grimper en flèche votre volume d’alertes dans Sophos Central.

Détection de la restauration (rollback) automatique du firmware : SFOS V20 et les versions postérieures prennent désormais en charge la restauration automatique du firmware lorsqu’il détecte qu’une mise à jour n’a pas été complètement réussie. Sophos Central détectera et alertera désormais les événements de restauration du firmware, au cas où ils auraient lieu.

En plus, nous proposons d’autres modifications d’ordre cosmétique pour satisfaire les modifications en matière de dénomination des fonctionnalités ATP dans SFOS V20. Consultez les notes de publication complètes.

Accès anticipé (EAP) de Sophos DNS Protection

Le programme d’accès anticipé (EAP) pour Sophos DNS Protection a été lancé en décembre dernier et a été l’un de nos programmes d’accès anticipé les plus populaires avec plus de 3 milliards de requêtes exécutées sur plusieurs centaines de sites client dans le monde entier.

Si vous n’avez pas déjà rejoint cet EAP, c’est le moment idéal pour vous lancer car nous avons récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités en matière de reporting, au niveau du tableau de bord ainsi que des recherche sécurisées. Découvrez tous les détails et commencez dès aujourd’hui !

Nouveau rapport d’évaluation de la posture de sécurité de Sophos Firewall

L’équipe est heureuse d’annoncer qu’un nouveau rapport d’évaluation de la posture de sécurité ( SPA : Security Posture Assessment ) vient d’être ajouté à Sophos Central Firewall Reporting. Ce rapport personnalisable fournit un aperçu au niveau de la gestion de l’activité de protection du pare-feu qui constitue un excellent outil pour afficher la valeur et la protection que Sophos Firewall est en mesure d’offrir. Un tout nouveau rapport d’inventaire est également inclus qui fournit un instantané au niveau de votre inventaire de pare-feu, de votre état de sécurité et de vos détails de licence.

Une annonce sera publiée séparément dans les prochains jours après le lancement de ce nouveau rapport.

Billet inspiré de Important Sophos Firewall product news, sur le Blog Sophos.