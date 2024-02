Sophos MDR et Sophos XDR s’intègrent désormais à Google Workspace

Les entreprises avec des effectifs distants et distribués dépendent de plus en plus des plateformes de productivité basées dans le Cloud telles que Microsoft 365 et Google Workspace pour la messagerie électronique, le partage de fichiers et la collaboration. Découvrez comment la nouvelle intégration de Sophos avec Google Workspace peut aider à vous protéger contre les attaques avancées ciblant vos outils de productivité critiques.

Détectez et répondez aux menaces ciblant vos environnements Google Workspace

Google Workspace (anciennement G Suite) inclut certains contrôles de sécurité intégrés, mais investiguer, valider et répondre aux menaces peut s’avérer difficile pour les équipes de sécurité manquant de ressources.

Les équipes de sécurité ont besoin d’une visibilité granulaire sur l’ensemble de leur environnement IT pour se défendre contre les adversaires actifs. La solution Sophos Extended Detection and Response (XDR) et le service Sophos Managed Detection and Response (MDR) exploitent une approche technologique connectée qui établit des corrélations entre les données émanant d’un large écosystème de produits et de technologies, offrant ainsi une visibilité complète sur vos applications, outils et composants de sécurité.

Sophos a lancé une nouvelle intégration qui étend cet écosystème en collectant les données de sécurité et la télémétrie de la suite de productivité Google Workspace, offrant ainsi aux analystes Sophos MDR et aux utilisateurs de Sophos XDR une meilleure visibilité pour détecter et stopper les menaces.

Le service Sophos MDR assure une surveillance de la sécurité 24h/24 et 7j/7, filtre les alertes redondantes et investigue les menaces ciblant votre environnement Google Workspace, telles que l’accès non autorisé à un compte Google et les activités Gmail malveillantes.

Les entreprises qui utilisent Sophos XDR pour leurs investigations et réponses internes peuvent également intégrer la télémétrie de Google Workspace pour identifier les activités potentiellement malveillantes, notamment les connexions suspectes, les activités associées aux comptes d’utilisateurs suspendus et les modifications anormales des paramètres de l’administrateur, combinées à des détections de menaces provenant d’autres sources via un aperçu unique et consolidée.

Disponible pour les clients Sophos MDR et Sophos XDR sans frais supplémentaires

Sophos inclut une gamme d’intégrations clé en main avec les technologies Sophos et tierces dans les abonnements Sophos MDR et Sophos XDR. Les intégrations avec des outils de productivité, notamment Microsoft 365, et désormais Google Workspace, sont disponibles pour tous les clients Sophos MDR et Sophos XDR, nouveaux et existants, sans frais supplémentaires.

Renforcez vos défenses avec la nouvelle intégration de Google Workspace

Pour en savoir plus et découvrir comment Sophos MDR et Sophos XDR peuvent aider votre entreprise à mieux se défendre contre les adversaires actifs, notamment les attaques ciblant vos outils de productivité, contactez un expert Sophos ou bien votre partenaire.

Vous êtes déjà client Sophos MDR ou Sophos XDR ? Activez dès aujourd’hui l’intégration de Google Workspace au niveau de votre console Sophos Central.

Billet inspiré de Sophos MDR and Sophos XDR now integrate with Google Workspace, sur le Blog Sophos.