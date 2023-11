Investiguer une exfiltration de données …

Sur notre nouvelle chaîne vidéo Sophos X-Ops, Robert Weiland, membre de l’équipe de réponse aux incidents, guide les internautes à travers une investigation portant sur une exfiltration de données, en commençant par une simple hypothèse concernant le système qui aurait pu être impliqué dans l’incident au niveau du parc affecté, et en terminant par une compréhension des outils utilisés par l’attaquant, et surtout, une identification des fichiers qui ont été volés. Les experts en réponse aux incidents (en particulier ceux qui connaissent la console Sophos Central) se sentiront tout à fait à l’aise. Pour les autres, il s’agit d’un aperçu rapide du processus de réflexion nécessaire pour plonger dans un lac de données et refaire surface avec un trésor.

