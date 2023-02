Nouveaux XGS 7500 et XGS 8500 : des performances de pare-feu adaptées à la périphérie des campus

Les appliances de pare-feu Sophos XGS 7500 et XGS 8500 sont conçues dès le départ pour fournir les performances nécessaires permettant de cibler des déploiements à la périphérie des grandes entreprises et des campus.

Points forts du produit

Élargit notre marché potentiel pour nous permettre de passer de la plus petite PME à la périphérie des campus.

pour nous permettre de passer de la plus petite PME à la périphérie des campus. Jusqu’à 47 % de débit en plus pour les protections essentielles par rapport au modèle le plus performant.

pour les protections essentielles par rapport au modèle le plus performant. Offre le meilleur ROI du secteur en termes de Mbit/s protégé lorsqu’on le compare à celui des modèles concurrents.

lorsqu’on le compare à celui des modèles concurrents. Accélération de niveau entreprise avec des processeurs de flux Xstream et des CPU hautes performances pour répondre aux besoins des réseaux les plus exigeants.

avec des processeurs de flux Xstream et des CPU hautes performances pour répondre aux besoins des réseaux les plus exigeants. Haute performance, haute capacité avec deux disques SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) redondants et une augmentation significative de la RAM par rapport à nos autres modèles 2U.

avec deux disques SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) redondants et une augmentation significative de la RAM par rapport à nos autres modèles 2U. Connectivité intégrée haut débit avec deux ports QSFP28 sur chaque modèle prenant en charge des vitesses de ports allant jusqu’à 40 Gbit/s sur le XGS 7500 et 100 Gbit/s sur le XGS 8500.

avec deux ports QSFP28 sur chaque modèle prenant en charge des vitesses de ports allant jusqu’à 40 Gbit/s sur le XGS 7500 et 100 Gbit/s sur le XGS 8500. Jusqu’à 2 fois plus d’efficacité énergétique, en combinaison avec le VPN IPsec, que la moyenne du secteur pour des modèles comparables.

Au service d’un marché du pare-feu plus large

Alors que Sophos est déjà un fournisseur de pare-feu reconnu pour les petites et moyennes entreprises et le segment de la périphérie distribuée, avec ces nouveaux modèles, nous étendons notre portée, et les opportunités pour nos partenaires channel, afin de pouvoir nous adresser à un segment de marché plus large. Cette approche nous permettra de nous confronter à d’autres fournisseurs de pare-feu, déjà présents, afin de proposer des solutions qui pourront s’adapter et satisfaire les bureaux les petits jusqu’aux environnements de campus les plus larges. Parallèlement à notre écosystème de produits et services de sécurité gérés depuis le Cloud, notamment l’expertise en matière de chasse aux menaces qui est au cœur de notre service MDR (Managed Detection and Response) ayant déjà relevé de nombreux défis, nos pare-feu ont ainsi une évolution des plus convaincantes.

Mais évidemment, le matériel n’est qu’une partie de notre secret. En effet, nous améliorons continuellement les fonctionnalités de Sophos Firewall OS (SFOS) pour répondre aux besoins d’une clientèle plus large et ainsi étendre notre portée au sein d’environnements plus vastes. En proposant à nos clients des appliances pour la série XGS sur mesure afin de répondre à leurs besoins en matière de performances et d’évolutivité, nous leur permettons aussi de bénéficier pleinement de notre architecture Xstream programmable, avec une accélération de niveau entreprise au niveau matériel et un concept de connectivité entièrement modulaire.

Pourquoi choisir Sophos# 1 : des performances compétitives

Voici quelques-uns de nos points forts en matière de performances basés sur les données fournies par nos fiches techniques :

Description XGS 7500 XGS 8500 Débit du pare-feu 160 Gbit/s 190 Gbit/s Débit VPN IPsec 117 Gbit/s 141 Gbit/s Débit IPS 71,5 Gbit/s 93 Gbit/s Débit NGFW 58 Gbit/s 76 Gbit/s Débit de la protection contre les menaces 26 Gbit/s 34 Gbit/s Débit de l’inspection SSL/TLS 19,5 Gbit/s 24 Gbit/s

Pourquoi choisir Sophos# 2 : le meilleur ROI du secteur

Vous pouvez avoir la voiture la plus rapide du monde, mais si elle vous a coûté une fortune à l’achat et consomme des litres d’essence, ce n’est probablement pas un bon investissement. Les pare-feu réseau sont un peu différents.

Nos nouveaux modèles offre ‘un prix par mégabit protégé par seconde’ (PPPMbps) parmi les meilleurs du secteur par rapport aux modèles concurrents.

Dans certains cas, vous paieriez la moitié du prix par Mbit/s proposé par nos concurrents.

Pourquoi choisir Sophos# 3 : une efficacité énergétique

Un pare-feu d’entreprise mal conçu peut avoir une consommation d’énergie très élevée pour un rendement modeste en termes de performances. Nos nouveaux modèles (et en fait tous nos modèles de la série XGS) offrent une efficacité énergétique nettement supérieure à la moyenne du secteur dans cette catégorie de pare-feu.

D’autres informations supplémentaires sur ce sujet seront publiées dans un futur article de blog, ne le manquez pas !

Informations complémentaires

Le support produit pour les modèles XGS 7500/8500 est inclus dans Sophos Firewall OS v19.5 MR1. La version inclut également la prise en charge du nouveau module 5G pour nos appliances de bureau.

