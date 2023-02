Sophos introduit la prise en charge de la 5G pour les pare-feu de bureau

Bien qu’il existe des endroits où vous pouvez encore avoir du mal à disposer d’une bonne connexion Internet, les investissements en infrastructures, que les opérateurs ont déjà réalisés au niveau des réseaux cellulaires 5G, pourraient s’avérer être de l’argent plutôt bien dépensé. Comme le cas d’usage potentiel de la 5G est étendu à de nouvelles applications, certains problèmes de couverture existants pourraient bien être résolus.

Défis en matière de connectivité pour les sites distants

Un grand nombre de nos appliances de pare-feu de bureau sont déployées dans des points de vente au détail et des succursales avec une connexion haut débit stable et fixe disponible. Mais le coût de l’extension du haut débit fixe à tous les sites est tout simplement trop élevé. Ce constat est particulièrement vrai pour la fibre à haut débit, où les coûts d’infrastructure pour l’opérateur du réseau empêcheraient tout retour sur investissement. Les zones rurales et les lieux à densité de population plus faible ou très variable, comme on le voit dans certains très grands pays, sont les plus impactés.

Accès sans fil fixe 5G (FWA : Fixed Wireless Access)

Depuis l’introduction de la 5G, la technologie mobile joue un nouveau rôle. L’accès sans fil fixe 5G (FWA) peut sembler être une contradiction au niveau des termes utilisés, mais en tant que technologie, il permet aux opérateurs de réseau de fournir une connectivité rentable à large bande et à haut débit aux zones suburbaines et rurales. Grâce à la 5G, les opérateurs peuvent désormais répondre à la demande d’accès Internet haut débit, comme celle requise pour les services Cloud dans les entreprises, et les services de streaming haute définition sans latence pour les consommateurs.

La 5G prendra en charge le SD-WAN

Le cas d’usage de la 5G ne se limite pas aux zones où l’accès actuel au haut débit est limité. Pour de nombreux sites professionnels, un réseau cellulaire 5G peut être déployé pour prendre en charge les pics de trafic ou fournir une option de connectivité redondante/de secours importante pour les déploiements SD-WAN afin d’assurer la continuité des activités.

La 5G entièrement intégrée

Sophos propose désormais un module cellulaire 5G pour tous les modèles XGS 116, 126 et 136 (y compris les modèles w) qui disposent d’une baie d’extension modulaire afin d’ajouter une connectivité supplémentaire.

Le nouveau module offre des connexions au réseau cellulaire 5G en utilisant les bandes 5G Sub-6, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 4,5 Gbit/s et des vitesses d’uploading allant jusqu’à 660 Mbit/s (ce chiffre peut varier selon l’opérateur et la région). Le module fournit également un retour (fallback) automatique aux réseaux 3G et 4G LTE (Cat-20).

Alors que d’autres fournisseurs de pare-feu ne peuvent proposer que des solutions externes pour la 5G, notre module optionnel, à insérer, devient un élément robuste, entièrement pris en charge, complètement intégré à l’appliance, et géré à partir de la console du pare-feu. Cette possibilité offre une compatibilité et une interopérabilité bien meilleures que les solutions externes.

Le module est livré avec quatre antennes connectées par câble pour permettre une couverture et des performances optimales.

Support et disponibilité des produits 5G

Contrairement à nos modules 3G/4G actuels, où deux versions différentes étaient nécessaires pour prendre en charge toutes les régions, nous proposons maintenant un seul SKU pour le module 5G pouvant être utilisé dans le monde entier*.

Bien que le module 5G ait fait l’objet de tests opérationnels menés par le fabricant, en collaboration avec de nombreux réseaux d’opérateurs mondiaux de premier plan, certains peuvent nécessiter des certifications supplémentaires pour être utilisés. N’hésitez pas à contacter votre équipe Sophos locale pour obtenir plus d’informations ou consulter notre article de la base de connaissances pour avoir accès à plus de détails techniques.

Les modèles XGS 116, 116w, 126, 126w, 136 et 136w offrent une prise en charge prête à l’emploi du nouveau module 5G lors de l’exécution de Sophos Firewall OS v19.5 MR1, disponible depuis le 15 février 2023.

Contactez votre représentant ou partenaire Sophos local pour obtenir des informations tarifaires.

*Le module 5G n’est actuellement pas certifié pour la vente au Brésil et au Mexique.

Billet inspiré de Sophos introduces 5G support for desktop firewalls, sur le Blog Sophos.