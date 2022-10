Sophos MDR fête ses trois ans

Le 1er octobre 2022 a été une date spéciale pour moi car elle marquait les trois ans de notre service managé de chasse aux menaces, de détection et de réponse, Sophos MDR. Au cours de cette période, notre équipe d’experts en menaces et d’analystes en sécurité, présente au niveau mondial, a passé des centaines de milliers d’heures à protéger les clients contre les cyberattaques avancées, pilotées par des opérateurs humains, que les solutions technologiques ne peuvent à elles seules stopper.

Sophos MDR protège désormais plus de 12 000 entreprises, allant des petites organisations aux grandes structures, faisant ainsi de Sophos MDR le service le plus fiable au monde. Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent, nous l’apprécions vraiment très sincèrement.

Au cours des trois dernières années, nous avons détecté, investigué et neutralisé une gamme incroyable d’attaques, des ransomwares aux chevaux de Troie bancaires, en passant par les cryptomineurs et les attaques de serveur SQL : finalement, à peu près tout ce qu’un adversaire peut utiliser pour cibler une entreprise !

Notre équipe possède une expérience approfondie en matière de chasse aux menaces ciblant les entreprises de tous secteurs, de l’éducation à la finance, en passant par le secteur gouvernemental, celui de la production, de la santé et du retail. L’étendue et la puissance de cette expérience nous permet d’offrir un niveau de protection inégalé à tous nos clients.

Témoignage de la qualité de notre service, nous sommes fiers d’avoir obtenu la meilleure note de Gartner Peer Insights™* et la reconnaissance Top Vendor dans la G2 Grid® 2022 pour les services MDR servant le midmarket**.

Le besoin croissant en matière de services MDR

Depuis que nous avons lancé Sophos MDR, les entreprises ont fait de plus en plus appel à nos services alors que ces dernières luttaient pour faire face au volume, à la complexité et à l’impact croissants des cybermenaces : rien qu’au cours de la dernière année, le pourcentage de petites et moyennes entreprises touchées par des ransomwares a presque doublé, passant de 37 % en 2020 à 66 % en 2021***.

La réalité est que les solutions technologiques ne peuvent à elles seules stopper toutes les cyberattaques. Pour éviter d’être détectés par les solutions de cybersécurité, les acteurs malveillants utilisent de plus en plus d’outils IT légitimes ainsi que des identifiants et autorisations d’accès volés, sans oublier l’exploitation, dans leurs attaques, de vulnérabilités non corrigées.

Sophos MDR combine l’expertise humaine avec des technologies puissantes et des modèles avancés d’apprentissage automatique (ML) alimentés par l’IA pour stopper même les attaques, pilotées par des opérateurs humains, les plus avancées. Les clients passent de bien meilleures nuits en sachant que notre équipe d’experts est là pour eux, 24h/24, 7j/7 et 365j/an.

Le service MDR vous rejoint tout simplement là où vous êtes

Sophos MDR est conçu pour être compatible avec votre entreprise, et non l’inverse. Vous choisissez comment nous travaillons ensemble et le niveau de réponse requis :

Sophos MDR gère entièrement la réponse aux menaces en votre nom.

Sophos MDR travaille avec votre équipe interne, co-gérant la réponse aux menaces.

Sophos MDR alerte votre équipe interne des problèmes nécessitant une attention particulière et fournit des conseils en matière de résolution.

En plus des défenses élevées, les clients me disent constamment que l’un des principaux avantages qu’ils tirent de l’utilisation de notre service est la possibilité de libérer des ressources pour effectuer d’autres tâches prioritaires. Avec Sophos prenant en charge la chasse aux menaces, les équipes de sécurité IT peuvent mieux accompagner leur entreprise en se concentrant sur des projets stratégiques et améliorer ainsi d’autres parties de leurs cyberdéfense telles que la gestion des correctifs et la formation des utilisateurs.

Des nouveautés passionnantes à venir

C’est une période passionnante pour Sophos MDR. Nous continuons à développer et à améliorer notre service en réponse aux commentaires des clients et à l’évolution du paysage des menaces.

J’ai hâte de partager très prochainement les détails d’une extension majeure de notre offre. En attendant, pour en savoir plus sur Sophos MDR et programmer un appel avec notre équipe afin de mieux comprendre comment nous pouvons vous aider, rendez-vous sur sophos.com/mdr.

* Avis des 12 derniers mois au 1er août 2022. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences avec les éditeurs répertoriés sur la plateforme. Ces avis ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne recommande aucun éditeur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce contenu, quant à sa précision ou son exhaustivité, y compris toutes garanties de qualité et de pertinence de la solution choisie.

** Sophos est classé Top Vendor dans la G2 Grid® 2022 pour les services MDR servant le midmarket.

*** L’état des ransomwares 2022, Sophos

Billet inspiré de Sophos MDR Celebrates Three Year Anniversary, sur le Blog Sophos.