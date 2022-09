En souvenir de Sa Majesté la Reine Elizabeth II

Suite à la récente annonce du décès de Sa Majesté la Reine, je voulais adresser mes sincères condoléances à tous les citoyens du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth, et saluer l’incroyable héritage laissé par cette figure incontournable et respectée au niveau mondial.

Alors que nous réfléchissons à l’immense contribution que la Reine a apportée au cours de ses 70 ans de règne, pour beaucoup d’entre nous chez Sophos, nous pensons bien évidemment à la visite de notre nouveau siège social britannique en 2004.

Sophos a été fondé au Royaume-Uni et nous avons été honorés que la Reine ait officiellement inauguré ce site majeur situé en périphérie d’Oxford. Pour toute l’équipe Sophos, la reconnaissance par Sa Majesté de notre contribution à la cybersécurité a été profondément appréciée.

La Reine, le prince Phillip et le Dr Peter Lammer, co-fondateur de Sophos

La visite, comme on pouvait s’y attendre, a nécessité une organisation incroyablement complexe et minutieuse. L’équipe de la Reine Elizabeth II a demandé à parler à notre équipe de sécurité dans le cadre des préparatifs de la visite. Cependant, les deux parties ont compris le terme “sécurité” de manière très différente et la réunion qui en a résulté entre les experts en cybermenaces de Sophos et l’équipe royale de protection personnelle a suscité des sourires amusés.

Au cours de sa visite, Sa Majesté a pris le temps de rencontrer de nombreux membres de l’équipe Sophos et de développer sa compréhension en matière de cybersécurité. Nous avons apprécié l’opportunité qui nous a été offerte de pouvoir discuter des défis auxquels sont confrontés les défenseurs et de pouvoir partager notre engagement sans faille dans la protection des entreprises du monde entier contre les cybermenaces en constante augmentation.

La Reine a rencontré les employés de Sophos lors de sa visite

Beaucoup de choses ont changé à la fois chez Sophos et dans le paysage des menaces au sens large depuis la visite de Sa Majesté. En effet, l’équipe Sophos X-Ops voit un plus grand volume, une plus grande variété et une plus grande sophistication au niveau des attaques, une évolution impossible à imaginer il y a dix-huit ans.

Alors que le besoin en matière de cyberdéfense de classe mondiale continue de croître, le nombre d’employés de Sophos a, quant à lui, plus que quintuplé. Aujourd’hui, nous avons plus de 4 000 experts travaillant dans le monde entier, offrant des résultats de cybersécurité supérieurs pour les entreprises de toutes tailles.

La Reine restera dans les mémoires comme une figure emblématique et célébrée, et comme un exemple exceptionnel de continuité, de devoir et de leadership qui sera admiré encore pendant des générations. Chez Sophos, nous sommes fiers et reconnaissants d’avoir eu cette formidable opportunité de la rencontrer et de partager avec elle notre engagement en matière de cybersécurité.

Billet inspiré de Remembering Her Majesty The Queen, sur le Blog Sophos.