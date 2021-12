La nouvelle série Sophos Switch est à présent disponible

Il s’agit d’un lancement produit très attendu, qui ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.

Si vous envisagez déjà de remplacer un pare-feu, il est fort probable que d’autres éléments de votre infrastructure réseau soient également concernés. Si vous remplacez votre Wi-Fi, dès que vous avez plusieurs points d’accès, vous avez besoin de les alimenter et commence alors la recherche des prises électriques disponibles. Il se peut aussi que vous ayez besoin de séparer les objets connectés (IoT) des autres appareils professionnels présents sur le réseau au niveau de l’un de vos nombreux bureaux distants. La réponse est presque toujours un commutateur (switch). Et si l’ensemble vous est fourni par un seul et même éditeur, vous pourrez généralement améliorer la visibilité sur votre réseau, réduire vos coûts de gestion et optimiser les tarifs par la même occasion.

Bien que les commutateurs ne soient peut-être pas les premiers produits que vous ayez à l’esprit lorsque vous pensez à la cybersécurité, les commutateurs de couche d’accès sont généralement les gardiens de l’accès des appareils au reste du réseau, et comme si cela ne suffisait pas, ils sont aussi les maîtres en matière de segmentation. Je suis sûr que vous avez tous retenu, en parcourant notre livre sur les meilleures pratiques en matière de réseau, que la segmentation était essentielle lorsqu’il s’agit de minimiser l’exposition d’un réseau en cas de violation, car elle empêche les mouvements latéraux. Bien sûr, de nombreuses autres solutions ont également leur rôle à jouer dans ce scénario, mais vous ne devez jamais sous-estimer l’importance qu’un commutateur peut représenter.

Et donc, à la demande générale, nous lançons à présent nos commutateurs avec la série Sophos Switch.

La série Sophos Switch

Nous proposerons dans un premier temps huit modèles, avec deux autres qui rejoindrons la gamme vers la mi-2022. Voici un aperçu des principales caractéristiques.

Tous les commutateurs peuvent être gérés depuis Sophos Central avec vos autres produits Sophos, cependant, l’ensemble complet des fonctionnalités et la configuration ne seront disponibles que via l’interface utilisateur Web locale au niveau de la première version. La gestion est également prise en charge à l’aide de la CLI (Command Line Interface) ou du SNMP (Simple Networking Management Protocol).

Sophos Central sera l’élément clé de certaines fonctionnalités uniques à l’avenir et nous prévoyons effectivement d’offrir une sécurité synchronisée. Cependant, aucune date concernant le lancement de cette fonctionnalité ne peut vous être communiquée pour le moment.

Si vous faites partie de ces nombreuses entreprises qui rencontrent des difficultés avec de plus en plus d’appareils à connecter et à alimenter et que vous cherchez un moyen de reprendre le contrôle de votre réseau, Sophos Switch est peut-être la solution idéale. Nos commutateurs sont parfaits pour les petites et moyennes entreprises, les succursales, les commerces, les services. Le home office et les bureaux distants bénéficieront également d’une configuration plus orientée entreprise, étant donné que la plupart d’entre eux sont passés du mode temporaire à celui de permanent.

Bien que le lancement d’un produit de type hardware dans le climat actuel demande tout de même un peu de coordination, nous allons commencer avec des quantités limitées qui seront disponibles à partir du 16 décembre et les volumes augmenteront à partir de janvier 2022. Nous prévoyons de faire l’annonce officielle du lancement de ces produits le 11 janvier prochain.

Plus informations sont disponibles sur notre site Web en vous rendant sur sophos.com/switch.

Et s’il était temps pour vous de switcher ? (désolé, je n’ai pas pu résister…).

