Sophos ZTNA : programme d’accès anticipé (EAP) maintenant disponible

Sophos ZTNA est un tout nouveau produit dans l’écosystème Sophos, fourni et managé dans le Cloud, pour connecter de manière sécurisée les utilisateurs aux applications. C’est la solution idéale pour remplacer le VPN d’accès à distance, avec des avantages significatifs en termes de sécurité Zero Trust, de facilité de gestion et d’expérience utilisateur transparente.

Nouveautés

Si vous avez pris part à notre précédent programme EAP, vous trouverez, dans cette version, de nombreuses améliorations :

Les passerelles Sophos ZTNA prennent en charge le clustering (jusqu’à 9 instances par cluster) afin d’améliorer la haute disponibilité, les performances et l’évolutivité.

Les passerelles Sophos ZTNA sont prises en charge dans les environnements Amazon AWS.

Les passerelles Sophos ZTNA prennent en charge les déploiements à un ou deux bras.

Les passerelles Sophos ZTNA sondent les applications Web pour s’assurer qu’elles soient accessibles, facilitant ainsi le dépannage et les alertes sur les temps d’arrêt des applications.

Sophos ZTNA prend désormais en charge les méthodes d’accès aux ressources avec et sans agent.

Le client Sophos ZTNA est disponible pour Windows 10, Windows 10 ARM et Windows 11, et prend en charge les applications client lourdes (applications basées sur les TCP/UDP).

Le client Sophos ZTNA permet à la Sécurité Synchronisée et Sophos Intercept X d’évaluer dynamiquement l’état de sécurité des appareils en fonction des politiques afin d’empêcher les appareils compromis de se connecter aux applications.

Sophos ZTNA prend en charge les IDP Azure et Okta pour l’authentification. Azure AD et AD sur-site (on-prem) sont pris en charge pour l’importation de répertoires, permettant l’implémentation de politiques basées sur les groupes de sécurité.

Alerte améliorée lorsque les passerelles sont inaccessibles, qu’un cluster est dégradé ou que les applications Web ne sont pas accessibles depuis la passerelle ZTNA.

Pour démarrer :

Inscrivez-vous au programme d’accès anticipé de Sophos ZTNA directement sur la page https://events.sophos.com/ztna-eap. Après votre inscription, suivez les instructions indiquées pour vous connecter à Sophos Central et activer le programme d’accès anticipé pour ZTNA ainsi que le programme “Nouvelles fonctions d’Endpoint Protection” (instructions détaillées). Consultez la Checklist pour le déploiement de Sophos ZTNA. Commencez en ajoutant vos utilisateurs, fournisseurs d’identité, passerelles, politiques et applications.

Envoi de commentaires :

Notre équipe aimerait connaître votre avis, alors n’hésitez pas à utiliser l’outil de feedback pratique fourni dans Sophos Central (illustré ci-dessous) pour nous faire part de votre expérience. Jetez un coup d’œil à notre guide des bonnes pratiques pour le signalement de problèmes afin d’aider au mieux notre équipe.

Formation sur les produits et assistance :

Consultez la documentation en ligne également disponible via la section Aide (en haut à droite de l’écran de la console) dans Sophos Central.

Nous proposons également d’excellentes formations sur nos produits.

Rendez-vous sur les forums de la communauté pour obtenir des informations supplémentaires (telles que les problèmes connus) et pour interagir avec les autres participants au programme EAP et l’équipe Sophos.

En savoir plus sur Sophos ZTNA :

Veuillez noter que le programme d’accès anticipé doit durer jusqu’à la fin de l’année et que la disponibilité générale débutera le 3 janvier 2022.

Merci de nous aider à ce que ce lancement de Sophos ZTNA soit le plus réussi possible !

Billet inspiré de Sophos ZTNA early access program now available, sur le Blog Sophos.