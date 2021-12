Sophos nommé Gartner Peer Insights™ Customer’s Choice dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms)

Les clients se sont exprimés, nommant Sophos en octobre 2021 Gartner Peer Insights Customers’ Choice dans la catégorie EPP ( Endpoint Protection Platforms). De plus, Sophos est l’éditeur le mieux noté et le plus évalué, mais aussi le seul à être nommé Customers’ Choice au niveau des quatre régions de déploiement dans le monde : Amérique du Nord, EMEA, Amérique latine et Asie-Pacifique. Sur 505 avis indépendants, les clients recommandent massivement Sophos, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 au 31 août 2021.

Basé uniquement sur des avis de clients indépendants qui ont été rigoureusement évalués par Gartner, nous pensons que cette nomination témoigne de la protection, détection et réponse inégalées, observées sur le terrain, que Sophos offre chaque jour à ses entreprises clientes dans le monde entier.

Cette double reconnaissance est un double honneur

Cette distinction fait suite à la nomination de Sophos parmi les Leaders du Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour les EPP (Endpoint Protection Platforms) en mai 2021. Être reconnu à la fois par nos clients et les analystes de Gartner cette année est, selon nous, un double honneur dont nous sommes très fiers.

The Voice of the Customer (La Voix du Client)

Gartner Peer Insights se fait le porte-parole des entreprises clientes validées qui se sont exprimées de manière indépendante. Les commentaires récents sur la protection endpoint de Sophos sont présentés ci-dessous :

“Détection et protection qui s’adaptent vraiment au paysage des menaces en constante évolution”

Secteur Manufacturing, 50 millions de dollars à 250 millions de dollars, Amérique du Nord

“Le deep learning et l’intelligence artificielle offrent une excellente réponse en matière de détection, ce qui a entraîné une diminution significative des attaques de ransomware”

Secteur Retail, 10 à 30 milliards de dollars, Asie-Pacifique

“Les détections zero-day sont excellentes. Nous sommes souvent informés des menaces par Sophos avant que notre SOC ne comprenne ce qui pourrait se passer“.

Secteur Manufacturing, 500 millions de dollars – 1 milliard de dollars, Amérique du Nord/Amérique latine/Asie-Pacifique

Il s’agit là que de trois retours sur 750 avis de clients Sophos Endpoint Protection disponibles sur le site Gartner Peer Insights. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos clients qui ont partagé leurs commentaires; nous apprécions vraiment votre temps et votre confiance.

Optimisez la prévention. Minimisez le temps de détection et de réponse

Sophos Endpoint vous offre des capacités de prévention, de détection et de réponse de pointe conçues pour les environnements observés dans le monde réel. Que vous choisissiez de gérer vous-même votre sécurité ou que notre équipe le fasse pour vous, vous disposez d’une expertise humaine et technique inégalée.

Optimisez la prévention

Personne n’est plus concentré sur la prévention des attaques que Sophos, et au cours de l’année dernière, des tests externes indépendants ont montré que nous arrêtions, en moyenne, 99,98 % de toutes les menaces. Nous y parvenons via une stratégie à deux niveaux :

Réduire la surface d’attaque , en supprimant les opportunités pour les attaquants de pénétrer dans votre entreprise. Cette approche comprend : Le blocage des applications potentiellement indésirables (PUA) et des sites Web malveillants ou suspects en fonction du contenu ou de l’évaluation des URL. Le contrôle des applications et appareils autorisés à s’exécuter. Le verrouillage, en un seul clic, des configurations de serveurs.

, en supprimant les opportunités pour les attaquants de pénétrer dans votre entreprise. Cette approche comprend : Empêcher les attaques de s’exécuter , en utilisant des technologies de protection multicouche pour stopper à la fois les menaces et les tactiques utilisées par les attaquants : La prévention du comportement basée sur l’IA bloque les éléments inconnus sur la base de techniques, de comportements et d’anomalies. La technologie anti-ransomware basée sur le comportement empêche les attaquants de chiffrer vos fichiers. La prévention des exploits stoppe les techniques utilisées par les attaquants, protégeant ainsi contre les attaques qui exploitent des vulnérabilités jusque-là inconnues.

, en utilisant des technologies de protection multicouche pour stopper à la fois les menaces et les tactiques utilisées par les attaquants :

En empêchant les attaquants de pénétrer au sein des systèmes, Sophos réduit le rapport signal/bruit, permettant ainsi aux défenseurs de se concentrer sur des détections moins nombreuses et plus précises.

Minimisez le temps de détection et de réponse

Nos outils robustes et notre expertise humaine identifient, désamorcent et éjectent rapidement les attaquants hors des environnements avant qu’ils ne puissent en prendre le contrôle.

Nous assurons la chasse et la neutralisation des menaces 24h/24 et 7j/7, sous la forme d’un service entièrement managé par des experts Sophos.

Notre équipe devient votre équipe, et notre expertise en matière de chasse aux menaces aide à augmenter et à étendre votre équipe.

La plateforme ouverte Sophos XDR s’intègre à vos opérations de sécurité existantes (et nous sommes fiers d’être nommés ‘Representative Vendor’ dans le nouveau Gartner Market Guide for XDR).

Pour conclure, cette approche offre des résultats de sécurité supérieurs pour nos clients : une meilleure protection, des risques réduits et un coût total de possession (TCO) inférieur.

Pour en savoir plus

Pour approfondir ces analyses indépendantes de la protection endpoint de Sophos, je vous encourage à :

Si vous souhaitez échanger sur vos besoins en matière de sécurité endpoint et de la manière avec laquelle Sophos peut vous aider, veuillez contacter votre représentant Sophos ou bien directement notre équipe qui se fera un plaisir de vous aider.

