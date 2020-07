De nouvelles options pour XG Firewall

Mises à niveau de la protection

Avez-vous la protection Sophos Sandstorm ? En réalité, il s’agit d’un MUST !

La protection Sandstorm est disponible sous forme d’abonnement supplémentaire et fait également partie de nos bundles “Plus” : EnterpriseGuard Plus et FullGuard Plus. Si Sandstorm n’est pas actuellement intégré à votre licence, contactez votre partenaire Sophos pour obtenir un devis : vous verrez qu’il est beaucoup moins coûteux que vous ne le pensez. En fait, nous avons fait en sorte que cette protection incontournable soit extrêmement abordable afin de pouvoir en faire bénéficier le plus de monde possible.

Vous pouvez rapidement vérifier si vous disposez déjà de la licence Sandstorm pour votre XG Firewall : dans la console, allez dans l’onglet Administration > Licensing pour en être sûr. Si vous ne bénéficiez pas de cette protection, pensez à vous abonner dès que possible. En effet, celle-ci offre une protection indispensable contre les menaces telles que les ransomwares récents ainsi que d’autres menaces avancées.

Si vous disposez déjà de la protection Sophos Sandstorm, vous devez passer à la v18 dès que possible pour profiter des nouvelles technologies de protection incontournables incluses dans le nouvel abonnement Sandstorm, et ce sans frais supplémentaires. La nouvelle analyse statique des renseignements sur les menaces basée sur l’IA étend considérablement la protection, proposée par Sandstorm, contre les menaces zero-day. Elle utilise plusieurs modèles d’apprentissage automatique lui permettant ainsi de prendre une décision en quelques secondes seulement et de traiter des ransomwares et des cyberattaques inédits AVANT qu’ils n’atteignent le réseau. Elle propose également des rapports détaillés très utiles concernant les fichiers suspects et malveillants entrant sur le réseau.

Le ‘Threat Meter’ offre une vision globale concernant les résultats d’analyse des menaces.

Pour les nouveaux clients qui achètent et déploient XG Firewall pour la première fois, assurez-vous de bénéficier de cette excellente protection multicouche dès le départ en choisissant l’un des bundles Sophos Plus (EnterpriseProtect Plus ou TotalProtect Plus).

Mises à niveau de XG Series et inspection TLS

L’année dernière, nous avons lancé les nouveaux modèles XG 86 (w) et 106 (w) avec l’ajout de RAM, complétant ainsi la gamme XG Series pour être prêts pour XG Firewall v18 et toutes les nouvelles fonctionnalités proposées. Si vous utilisez encore les anciens modèles XG 85/105, le moment est sans doute venu de passer à un modèle plus récent et de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de la v18.

Grâce à la nouvelle inspection simplifiée du trafic chiffré et la prise en charge du TLS 1.3 dans la nouvelle architecture Xstream, c’est le moment idéal pour mettre à jour votre matériel vieillissant afin de profiter pleinement des nouvelles capacités, en matière de visibilité et de protection, que vous offre XG Firewall v18 en activant l’inspection TLS au niveau de vos flux de trafic critiques. L’inspection TLS est d’une importance cruciale pour tirer profit des fonctionnalités de renseignements sur les menaces de Sandstorm mentionnées ci-dessus, car de nombreux fichiers sont désormais téléchargés via des connexions chiffrées.

Mises à niveau SD-RED

En avril dernier, nous avons annoncé l’arrivée des nouveaux équipements SD-RED. Si vous utilisez l’un des équipements RED 15 ou 50 depuis un certain temps maintenant ou bien si vous disposez toujours du RED 10, beaucoup plus ancien et en fin de vie, c’est peut être l’occasion de mettre à jour sans plus attendre votre infrastructure réseau avec l’un des nouveaux modèles offrant de meilleures performances, une connectivité flexible et des options d’alimentation redondante.

Sophos Central

La gestion et la génération de rapports pour XG Firewall via Sophos Central sont gratuites pour tous les clients et partenaires XG Firewall. En plus de la capacité de création de rapports gratuite, nous avons récemment annoncé la possibilité pour les clients d’étendre leur stockage de rapports de pare-feu. Ainsi ces derniers peuvent augmenter considérablement leurs options en matière d’historiques de rapports en stockant jusqu’à un an de données de logs de pare-feu dans le Cloud pour un accès instantané via le nouvel outil flexible de création de rapports dans Sophos Central.

Assurez-vous d’avoir tout le stockage dont vous avez besoin en utilisant notre outil pratique de calcul de capacité requise. Il est extrêmement facile à utiliser et le fait de disposer de toutes vos données de trafic réseau dans Sophos Central s’avère être très pratique si l’on ajoute à cela les options flexibles proposées au niveau de la création de rapports.

Travailler à distance

Pour les clients et les entreprises travaillant à distance, nous avons quelques rappels importants à vous faire. Tout d’abord, nous approchons maintenant du million d’installations de notre client gratuit VPN Sophos Connect et avons récemment annoncé le Programme d’Accès Anticipé (EAP) pour la v2 avec la prise en charge du VPN SSL sur les plateformes Windows. Sophos est le seul éditeur de pare-feu à proposer une telle option : en effet, nous offrons des connexions VPN d’accès à distance gratuites et illimitées là où d’autres éditeurs vous factureraient certainement des frais supplémentaires.

Ensuite, nous avons également récemment annoncé la prise en charge de XG Firewall pour Amazon Web Services (AWS) concernant les entreprises susceptibles de migrer ou d’utiliser une infrastructure additionnelle dans le Cloud. Assurez-vous que toute infrastructure Cloud soit correctement sécurisée avec XG Firewall, qui prend désormais en charge AWS et Azure.

Travailler à domicile ou à distance n’a jamais été aussi simple avec XG Firewall.

Billet inspiré de New options for your XG Firewall, sur le Blog Sophos.