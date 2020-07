Les utilisateurs de XG Firewall peuvent doubler leur efficacité avec Intercept X with EDR

Réduisez de 90% vos activités d’administration IT quotidiennes tout en augmentant votre protection en utilisant XG Firewall et Intercept X Advanced with EDR.

La gestion de la cybersécurité prend beaucoup de temps. Effet, 26% du temps d’une équipe informatique pour être plus précis, sur la base des retours des 3100 responsables IT que nous avons interrogés l’année dernière.

Etant donné que le temps est devenu un bien de plus en plus précieux, la bonne nouvelle pour les utilisateurs de XG Firewall est que vous pouvez doubler l’efficacité de votre équipe de sécurité tout en augmentant votre protection. Comment ? En utilisant tout simplement Intercept X with EDR comme protection endpoint.

Doublez l’efficacité de votre équipe IT

Comme XG Firewall, Intercept X fait partie du système de cybersécurité Sophos et vous pouvez gérer les deux solutions via la plateforme Sophos Central.

Cette possibilité vous évite d’avoir à passer d’une console à une autre pour avoir une vision globale sur les incidents en cours. Vous n’aurez plus à suivre les données sur toutes les plateformes. En effet, vous aurez une seule console de sécurité avec des alertes consolidées visibles depuis le tableau de bord.

Le tableau de bord Sophos Central consolide les alertes au niveau de tous les produits offrant ainsi une visibilité instantanée

XG Firewall et Intercept X partagent également des données sur les menaces, la santé et les utilisateurs, vous permettant d’investiguer rapidement tous les incidents qui se produisent.

Lorsque le pare-feu affiche le nom de l’appareil plutôt que l’adresse IP, votre quotidien commence véritablement à se simplifier.

Vous pouvez visualiser le nom ainsi que l’adresse IP des appareils concernés

En fait, les clients nous ont rapportés que les activités d’administration de sécurité quotidiennes avaient baissé de 90% depuis qu’ils ont commencé à utiliser ensemble XG Firewall et Intercept X, gérés via Sophos Central.

Améliorez votre protection

Intercept X with EDR vous permet de renforcer votre protection en combinant des technologies de pointe avec la possibilité d’identifier les causes racines des incidents de sécurité et des opérations IT.

Comme votre XG Firewall, Intercept X utilise le moteur deep learning de Sophos. Il vous offre également la protection contre les exploits et les ransomwares la plus complète du marché.

De plus, les nouvelles capacités EDR vous permettent de voir ce qui se passe réellement au sein de votre environnement.

Les requêtes entièrement personnalisables vous donnent rapidement les réponses à des questions telles que :

Pourquoi un appareil fonctionne-t-il lentement ?

Des machines sont-elles en attente d’un redémarrage ?

A quel endroit le RDP est-il activé ?

Des programmes tentent-ils de se connecter au niveau d’un port non standard ?

Grâce à toutes ces informations, vous pouvez stopper les incidents potentiels avant qu’ils ne surviennent et traiter les problèmes sous-jacents.

Essayez-le par vous-même

Si vous gérez votre XG Firewall via Sophos Central, vous pouvez essayer gratuitement Intercept X with EDR, sans engagement, en seulement trois clics.

Rendez-vous simplement au niveau du lien concernant les ‘Essais Gratuits’ (Free Trials) dans la navigation principale à gauche et suivez les instructions.

Si vous n’utilisez pas encore Sophos Central, démarrez un essai via notre site web. Vous serez opérationnel en quelques minutes.

Les retours de nos clients

Pour en savoir plus sur les avantages offerts par XG Firewall et Intercept X, lisez le rapport Sophos Business Impact.

Il partage les expériences de cinq clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et détaille l’impact positif sur leur équipe et leur organisation.

Billet inspiré de Intercept X with EDR is a two-for-one win for XG Firewall users, sur le Blog Sophos.