Lancement de Sophos Mobile 9.5 et Intercept X for Mobile !

Des rapports de sécurité améliorés, la solution de cybersécurité Intercept X, une sécurité Chromebook et bien plus encore sont au programme de Sophos Mobile 9.5.

Sophos Mobile 9.5 est désormais disponible dans Sophos Central, offrant une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Les principales améliorations comprennent :

Sophos Intercept X for Mobile

Grâce à la technologie deep learning anti-malware, Intercept X for Mobile protège les utilisateurs, leurs appareils et leurs données professionnelles contre les menaces mobiles connues et celles jamais vues auparavant.

La protection des appareils, du réseau et des applications sera proposée via une interface entièrement repensée, qui permettra une gestion et une identification faciles des failles de sécurité au niveau des appareils des utilisateurs.

La Sécurité des Appareils permettra de mettre en oeuvre une surveillance en continu, à la recherche de potentiels compromis, et enverra des alertes afin que les administrateurs IT puissent rapidement et automatiquement remédier aux problèmes et révoquer l’accès aux ressources de l’entreprise.

La Sécurité du Réseau permettra de surveiller les connexions réseau en temps réel afin de détecter toute activité suspecte, avertissant les utilisateurs et les administrateurs IT d’éventuelles attaques de type Man-in-the-Middle (MitM). Le filtrage web et la vérification des URL empêcheront également l’accès aux sites malveillants connus, protégeant ainsi les utilisateurs contre du contenu inapproprié et la détection du phishing par SMS permettra de repérer, quant à elle, les URL malveillantes.

La Sécurité des Applications permettra de détecter les applications malveillantes et suspectes installées sur les appareils, protégeant ainsi contre les malwares, les ransomwares et les applications potentiellement indésirables telles que les Fleeceware.

Intercept X for Mobile peut être déployé via Sophos Mobile ou des produits UEM tiers, comme par exemple Microsoft Intune, permettant aux administrateurs de créer des politiques d’accès conditionnel, restreignant ainsi l’accès aux applications, aux données et aux ressources de l’entreprise lorsque des menaces sont détectées.

La sécurité Chromebook : une sécurité axée sur l’éducation

Avec cette nouvelle version, nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité des plus attendues : la sécurité Chromebook !

Cette nouvelle fonctionnalité est idéale lorsque vous travaillez avec des écoles, car nous savons tous que les enfants, de nos jours, sont de véritables génies en matière de technologie et trouveront des moyens de contourner la sécurité. Aidons ainsi les administrateurs scolaires à relever ce défi !

Une protection web idéale pour le secteur de l’éducation.

Un filtrage web à l’intérieur et à l’extérieur du campus.

Une inscription via Sophos Mobile ou G Suite.

Mises à jour de Sophos Mobile 9.5

Notre solution UEM sécurisée dans Sophos Central permet aux clients de gérer, sécuriser et configurer les systèmes endpoint, les applications et les contenus, qu’ils soient de type mobile ou traditionnel. La dernière mise à jour, Sophos Mobile 9.5, intègre des améliorations au niveau de la gestion des appareils :

Une assistance améliorée au niveau du regroupement de tâches (task bundle).

Une inscription au code QR Android Enterprise.

Une prise en charge de la configuration Samsung OEM.

Des rapports de sécurité améliorés.

N’hésitez pas à obtenir plus de détails sur les nouveautés et autres fonctionnalités de Sophos Mobile 9.5.

Comment obtenir Sophos Mobile 9.5

Si vous êtes déjà client de Sophos Central Mobile, vous n’aurez rien à faire, vous obtiendrez automatiquement la mise à niveau. Pour les clients on-premise, vous devrez effectuer une mise à niveau manuelle vers la version 9.5.

Et, si vous n’avez jamais essayé Sophos Mobile auparavant, téléchargez gratuitement Intercept X for Mobile, sur Android ou iOS, et testez notre protection mobile leader de son secteur !

Mais ne nous croyez pas forcément sur parole, jetez plutôt un coup d’œil aux tests indépendants : en effet, nous avons été nommés leader dans le rapport IDC et en plus de cela, nous avons excellé dans les tests Miercom et AVTest.

Billet inspiré de Sophos Mobile 9.5 and Intercept X for Mobile have launched!, sur le Blog Sophos.