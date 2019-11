Intercept X for Mobile excelle dans le MTD Industry Assessment de Miercom

Dans la foulée de l’annonce du lancement d’Intercept X for Mobile, nous sommes ravis de partager avec vous les excellents résultats des tests effectués par des tiers.

Sophos a été classé parmi les plus performants dans le Mobile Threat Defense (MTD) Industry Assessment de Miercom.

L’organisme de test indépendant Miercom a mené une étude sur les principales solutions de sécurité mobile, mesurant les capacités de protection et le coût de possession. Sophos a excellé dans les deux catégories, proposant ainsi une excellente protection contre les malwares “zero-day” et les attaques avancées.

Le CEO de Miercom, Robert Smithers, a déclaré :

Sophos Mobile a démontré une efficacité de haut niveau, en affichant un score QoE (Quality of Experience) de 87%, supérieur de 12% à celui des autres produits évalués. Ce score reflète sa capacité à détecter les malwares, les menaces sur le réseau et les vulnérabilités au niveau des périphériques, tout en fournissant des interfaces appropriées et faciles à utiliser pour obtenir immédiatement, une visibilité, un contrôle et une remédiation. En plus du fait qu’il s’agisse d’une des solutions les plus abordables, comparée aux autres produits MTD, Sophos fournit une défense impressionnante qui protégera les réseaux BYOD professionnels.

Les appareils mobiles sont parfois négligés en tant que surface d’attaque potentielle, mais ils restent un vecteur de menace critique. En plus des risques provenant des applications malveillantes, les données stockées sur les appareils peuvent être compromises par des emails de phishing ou des attaques réseau de type man-in-the-middle (à savoir des attaques de l’homme du milieu).

Intercept X for Mobile offre une sécurité redoutable pour les appareils, les applications et le réseau. Managé via Sophos Central, vous pouvez protéger des appareils Android et iOS en parallèle de vos clients Windows et macOS. Pour en savoir plus, visitez notre site et inscrivez-vous à un essai gratuit.

Pour obtenir plus de détails, consultez l’intégralité du rapport Mobile Threat Defense Industry Assessment de Miercom.

Billet inspiré de Intercept X for Mobile aces Miercom’s MTD Industry Assessment, sur Sophos nakedsecurity.