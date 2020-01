Intercept X de nouveau reconnue meilleure solution de sécurité Endpoint (Best Endpoint Security)

En novembre, CRN®, une marque de The Channel Company, a de nouveau désigné Sophos comme la meilleure solution de sécurité endpoint. C’est la troisième année consécutive que Sophos est récompensé dans la catégorie Endpoint Security lors des Tech Innovators Awards du CRN.

Intercept X Advanced avec EDR a été sélectionné parmi un large éventail d’autres produits. Cette solution a dépassé toutes les autres grâce à ses avancées technologiques, ses fonctionnalités uniques et sa capacité, déjà reconnue, à aider les clients et les partenaires à relever les défis au niveau IT et en matière de cybersécurité.

Bob Skelley, CEO de The Channel Company, a déclaré à propos de cette récompense :

Les Tech Innovator Awards du CRN récompensent les fournisseurs de technologies qui travaillent sans relâche pour développer des solutions révolutionnaires pour les utilisateurs finaux, en phase avec la vitesse d’évolution du channel. Les vainqueurs de cette nouvelle édition méritent d’être félicités pour avoir réussi à faire avancer l’innovation au niveau IT pour les fournisseurs de solutions et leurs clients.

Le fait d’être reconnu par des tiers de confiance n’est pas nouveau pour Intercept X. Récemment, il a été classé N°1 par MRG Effitas, SE Labs, AV Comparatives et NSS Labs. Sophos a été nommé “Leader” par Forrester et Gartner pour la protection endpoint, et Intercept X a été nommé “Choix de la rédaction” (“Editor’s Choice”) par PC Magazine pour être parvenu à proposer la meilleure protection contre les ransomwares.

Vous pouvez en apprendre sur Intercept X et les Tech Innovator Awards dans le numéro de décembre de CRN.

Billet inspiré de Three-peat: Intercept X wins Best Endpoint Security again, sur le Blog Sophos.