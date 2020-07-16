Intercept X with EDR 是 XG Firewall 使用者事倍功半的救星

结合 XG Firewall 和 Intercept X Advanced with EDR，可减少 90% 日常 IT 管工作，同时增强保护

作者 Sally Adam

管理 IT 安全需要大量的时间。更准确地来说，根据我们去年调查 3,100 名 IT 管理人员的结果，管理 IT 安全就占用 IT 部门 26％ 的时间。

时间只会越来越宝贵，不过 XG Firewall 用户有一个好消息，他们将可加倍安全团队的效率，同时还能提高保护能力。怎么做？只要使用 Intercept X with EDR 进行端点保护即可。

加倍 IT 团队的效率

与 XG Firewall 一样，Intercept X 也是 Sophos 网络安全系统的一员，您可以利用 Sophos Central 平台管理这两种解决方案。

藉此，您不需要在控制台间切换即可查看最新情况。再也无须跨平台追踪数据了。相反的，您只要操作一个安全控制台，即可从仪表板看到合并的警示。

XG Firewall 和 Intercept X 还能共享威胁、健康状况和用户数据，使您能够快速调查真正发生的任何事件。

如果防火墙能直接显示设备名称 (而不是一串 IP 地址)，您的工作就轻松多了。

查看受影响装置的名称和 IP 地址

实际上，客户告诉我们，自从他们开始同时使用由 Sophos Central 管理的 XG Firewall 和 Intercept X 以后，日常安全工作减少了 90％。

增强保护

Intercept X with EDR 结合了使用领先业界的技术，以及识别安全及 IT 营运事件根本原因的能力，可提高企业的保护能力。

如同 XG Firewall，Intercept X 也使用 Sophos 的深度学习引擎。它还提供了业界最全方位的漏洞利用和勒索软件防护。

此外，新的 EDR 功能能让您检视整个环境中的「实际」情况。

完全可自定义的查询则可以快速解答以下问题：

为什么装置运作缓慢？

是否有机器正在等待重新启动？

什么地方启用了 RDP？

是否有任何程序试图联机到非标准端口？

有了这些信息，您可以在潜在事件发生之前就将其挡下，并从根本解决问题。

请亲自体验

如果您目前使用 Sophos Central 管理 XG Firewall，那么只需点按三下鼠标即可开始免费试用 Intercept X with EDR。

请点按左侧主导览栏中的「Free Trials」连结，然后按照说明进行操作即可。

如果您目前不是 Sophos Central 的使用者，请透过我们的网站进行试用。只需要几分钟即可架设完毕并开始运作。

聆听客户的声音

如要了解使用 XG Firewall 和 Intercept X 的优势，请参阅 Sophos Business Impact 报告。

它罗列了北美、欧洲和亚洲的 5 个 Sophos 客户的经验，并量化出对其团队和组织的影响。

英文版本: https://news.sophos.com/en-us/2020/06/30/intercept-x-with-edr-is-a-two-for-one-win-for-xg-firewall-users/