Intercept X with EDR 是 XG Firewall 使用者事倍功半的救星

結合 XG Firewall 和 Intercept X Advanced with EDR，可減少 90% 日常 IT 管工作，同時增強保護

作者 Sally Adam

管理 IT 安全需要大量的時間。更準確地來說，根據我們去年調查 3,100 名 IT 管理人員的結果，管理 IT 安全就佔用 IT 部門 26％ 的時間。

時間只會越來越寶貴，不過 XG Firewall 使用者有一個好消息，他們將可加倍安全團隊的效率，同時還能提高保護能力。怎麼做？只要使用 Intercept X with EDR 進行端點保護即可。

加倍 IT 團隊的效率

與 XG Firewall 一樣，Intercept X 也是 Sophos 網路安全系統的一員，您可以利用 Sophos Central 平台管理這兩種解決方案。

藉此，您不需要在主控台間切換即可查看最新情況。再也無須跨平台追蹤資料了。相反的，您只要操作一個安全主控台，即可從儀表板看到合併的警示。

XG Firewall 和 Intercept X 還能共享威脅、健康狀況和使用者資料，使您能夠快速調查真正發生的任何事件。

如果防火牆能直接顯示設備名稱 (而不是一串 IP 地址)，您的工作就輕鬆多了。

查看受影響裝置的名稱和 IP 地址

實際上，客戶告訴我們，自從他們開始同時使用由 Sophos Central 管理的 XG Firewall 和 Intercept X 以後，日常安全工作減少了 90％。

增強保護

Intercept X with EDR 結合了使用領先業界的技術，以及識別安全及 IT 營運事件根本原因的能力，可提高企業的保護能力。

如同 XG Firewall，Intercept X 也使用 Sophos 的深度學習引擎。它還提供了業界最全方位的漏洞利用和勒索軟體防護。

此外，新的 EDR 功能能讓您檢視整個環境中的「實際」情況。

完全可自訂的查詢則可以快速解答以下問題：

為什麼裝置運作緩慢？

是否有機器正在等待重新啟動？

什麼地方啟用了 RDP？

是否有任何程式試圖連線到非標準連接埠？

有了這些資訊，您可以在潛在事件發生之前就將其擋下，並從根本解決問題。

請親自體驗

如果您目前使用 Sophos Central 管理 XG Firewall，那麼只需點按三下滑鼠即可開始免費試用 Intercept X with EDR。

請點按左側主導覽欄中的「Free Trials」連結，然後按照說明進行操作即可。

如果您目前不是 Sophos Central 的使用者，請透過我們的網站進行試用。只需要幾分鐘即可架設完畢並開始運作。

聆聽客戶的聲音

如要了解使用 XG Firewall 和 Intercept X 的優勢，請參閱 Sophos Business Impact 報告。

它羅列了北美、歐洲和亞洲的 5 個 Sophos 客戶的經驗，並量化出對其團隊和組織的影響。

英文版本: https://news.sophos.com/en-us/2020/06/30/intercept-x-with-edr-is-a-two-for-one-win-for-xg-firewall-users/