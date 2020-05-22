勒索软件形势报告2020

来自26个国家共5000名 IT 经理的经验之谈

企业惨遭勒索软件绑架的新闻不时跃上 IT 新闻头条，而赎金往往高达十万甚至百万美元。然而，这些新闻已透露全部真相？

为了解这些新闻头条的背后真相，Sophos 委托独立机构进行跨26个国家共5000名 IT 经理的调查研究。结果揭示当勒索软件攻击企业后的实际后果的全新见解。

2020勒索软件实况

本调查揭示企业遭勒索软件攻击之经验的全新见解，包括：

近 ¾ 勒索软件攻击引致数据遭加密。51% 企业去年惨遭勒索软件攻击。当中 73% 黑客成功加密数据。

26% 受害者在支付赎金后可取回遭加密的资料。有1% 的受害者即使支付但未能取回资料。整体而言，95% 已支付赎金的企业能恢复其资料。

94% 企业可取回遭加密数据。当中，透过备份取回数据的企业 (56%) 比支付赎金的 (26%) 多出1倍。

支付赎金令处理勒索软件的成本倍增。补救最新近勒索软件攻击，不支付赎金企业的平均成本是 732,520 美元 (包括停工时间、人力资源、设备、网络及机会成本、赎金等)，而支付赎金企业的成本是 1,448,458 美元。

比起私人企业，公共业界受勒索软件的影响较小。去年有 45% 的公共组织受勒索软件攻击，而全球平均百分比为 51%；媒体、休闲和娱乐业界则高至 60%。

1/5 家企业在网络安全保险方面大有不足，84% 受访者有购网络安全保险，但只有 64% 的保险有覆盖勒索软件。

勒索软件保险支付赎金。有购勒索软件保险的企业中，94% 个案中是由保险公司支付赎金以取回资料。

最成功的勒索软件攻击染指在公共云的数据。59% 攻击是牵涉到在公共云的数据加密。受访者可能对公共云有广泛的诠释，包括基于云的服务如 Google Drive 和 Dropbox，和云备份如 Veeam，但显而易见黑客锁定的是不论存在任何地方的数据。

请参阅「2020勒索软件的形势报告」以了解勒索软件攻击事件的实况。

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