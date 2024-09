Sophos nomeada líder no Gartner®️ Magic Quadrant™️ 2024 para plataformas de proteção de endpoint

O Gartner®️ Magic Quadrant™️ para plataformas de proteção de endpoint fornece aos leitores uma avaliação abrangente das ofertas mais prevalentes do setor de prevenção de endpoint, detecção e resposta de endpoint (EDR), detecção e resposta estendida (XDR) e detecção e resposta gerenciada (MDR).

Temos o prazer de anunciar que a Sophos foi novamente nomeada Líder no relatório deste ano, marcando a nossa 15ª vez como Líder nesta categoria.

Líder do Quadrante Mágico pela décima quinta vez consecutiva

Somente os fornecedores que conseguem inovar de forma tão rápida e agressiva quanto os agentes de ameaças contra os quais nos defendemos podem se esforçar para manter uma posição de liderança no mercado hipercompetitivo de segurança de terminais. A Sophos foi reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ para Endpoint Protection Platforms (EPP) desde a sua publicação inaugural e, acreditamos, isto confirma o nosso compromisso com a inovação contínua.

Proteção mais forte com defesas adaptativas

Acreditamos que o nosso foco contínuo numa abordagem de proteção em primeiro lugar é um fator chave que contribui para a posição da Sophos como Líder nesta avaliação do Gartner. À medida que os invasores continuam a inovar em suas abordagens, continuamos a ampliar as defesas adaptativas no Sophos Endpoint para proteger ainda mais os clientes contra adversários ativos.

Nosso recurso de proteção adaptativa contra ataques permite dinamicamente defesas reforçadas em um endpoint quando um ataque prático é detectado, e avisos de ataques críticos alertam você se atividade adversária for detectada em vários endpoints ou servidores em seu ambiente.

Um amplo ecossistema de parceiros e novas alianças tecnológicas

As integrações de tecnologia de terceiros e as parcerias estratégicas da Sophos proporcionam segurança incomparável, operações de segurança eficientes e eficazes e maior retorno do investimento para nossos clientes. Continuamos a expandir a nossa gama de integrações de terceiros para a solução Sophos XDR e o serviço Sophos MDR, incluindo uma nova categoria de Backup e Recuperação.

A Sophos também lançou uma nova aliança com a Tenable com a introdução do Sophos Managed Risk, nosso novo serviço de gerenciamento de vulnerabilidades de superfície de ataque.

Fornecedor escolhido pelos clientes do Gartner® Peer Insights™ em 2024

Além deste mais recente reconhecimento como líder no relatório Gartner Magic Quadrant de 2024, a Sophos também foi nomeada fornecedora de escolha do cliente no relatório de voz do cliente Gartner® Peer Insights™ de 2024 para plataformas de proteção de endpoint pelo terceiro ano consecutivo. A Sophos obteve uma classificação de 4,8/5,0 com base em 680 avaliações de clientes em abril de 2024 – o maior número de avaliações entre todos os fornecedores de segurança de endpoint no relatório.

Acreditamos que estes reconhecimentos da Gartner são um reconhecimento da qualidade da proteção e do serviço que prestamos aos clientes Sophos. Para descobrir por que a Sophos foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas de Proteção de Endpoint pela décima quinta vez consecutiva, volte para ler o relatório completo na quarta-feira, 25 de setembro de 2024, em https://www.sophos.com /pt-br/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms

Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Proteção de Endpoint, 23 de setembro de 2024, Evgeny Mirolyubov, Franz Hinner, Deepak Mishra, Satarupa Patnaik, Chris Silva.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, Magic Quadrant e PEER INSIGHTS são marcas registradas da Gartner, Inc. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões finais de usuários individuais baseadas em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de ele nem representa as opiniões do Gartner ou de seus afiliados. O Gartner não respaldou nenhum fornecedor, produto ou serviço representado neste conteúdo e não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, com respeito a este conteúdo, sobre sua exatidão ou integridade, incluindo qualquer garantia de comercialização ou idoneidade para um propósito específico.