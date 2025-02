Sophos adquire Secureworks

Temos o prazer de anunciar que a Sophos adquiriu oficialmente a Secureworks.

Assista ao vídeo do CEO da Sophos, Joe Levy, para saber por que reunimos esses dois pioneiros do setor e como pretendemos transformar a segurança cibernética para organizações pequenas, médias e empresariais.

Embora hoje seja o nosso primeiro dia como empresa combinada, já temos um roteiro completo e claro para o caminho a seguir juntos. Ao integrar a experiência e as tecnologias combinadas da Sophos e Secureworks, aceleraremos nossa missão de fornecer produtos e serviços de segurança cibernética que resolvam os problemas mais críticos para organizações de todos os tamanhos em meio a ataques cibernéticos persistentes e em constante mudança.

Para compartilhar apenas um exemplo, combinaremos os MDR/XDR e outros recursos-chave de ambas as organizações em uma única plataforma de operações de segurança unificada que nos permite oferecer defesas cibernéticas incomparáveis para os diversos AMBIENTES DE TI atuais, incluindo centenas de integrações integradas. Essa plataforma avançada aumentará ainda mais a visibilidade, a deteção e a resposta a ataques cibernéticos, estabelecendo um novo padrão para operações de segurança.

Estendendo a inteligência de ameaças que alimenta nossas defesas

As ameaças cibernéticas nunca dormem. Com a aquisição, a Unidade Contra Ameaças (CTU) da Secureworks, conhecida pela inteligência sobre ameaças persistentes avançadas (APT) e atacantes patrocinados pelo estado, se juntará à força-tarefa avançada Sophos X-Ops. Essa unidade expandida fornecerá inteligência de ameaças inigualável e diversificada, ampliando ainda mais as defesas de nossos clientes por meio de insights aprimorados sobre o complexo cenário de ameaças de hoje.

Os clientes permanecem totalmente protegidos em todos os momentos

Valorizamos profundamente a confiança que os clientes depositaram na Sophos e na Secureworks e estamos inabaláveis em nosso compromisso de continuar a defendê-los contra as ameaças avançadas de hoje, mantendo os altos níveis de serviço que eles já valorizam. Além de continuar a fornecer nosso conjunto atual de serviços e tecnologias aos clientes da Sophos e Secureworks, nossas equipes de experiência do cliente funcionarão lado a lado para garantir suporte contínuo e contínuo durante o período de integração. Entre em contato com o seu representante Sophos com quaisquer perguntas.

Junte-se a nós para celebrar este marco emocionante. Estamos ansiosos para a nossa jornada pela frente!