Sophos Firewall OS v19 já está disponível

A rede evoluiu substancialmente nos últimos anos: mais usuários trabalhando remotamente, redes cada vez mais distribuídas e uso de aplicativos em nuvem explodindo.

A Sophos está garantindo que você acompanhe o ritmo, com novos produtos como ZTNA para trabalhadores remotos e agora uma versão extremamente poderosa e útil do Sophos Firewall com Xstream SD-WAN.

O SFOS v19 oferece recursos de SD-WAN, VPN e rede muito aprimorados, permitindo que você atinja facilmente suas metas de rede, ao mesmo tempo em que facilita ainda mais o gerenciamento diário.

Destaques do SFOS v19:

Xstream SD-WAN utilizando o poderoso desempenho dos Xstream Flow Processors em todos os dispositivos da série XGS para colocar o tráfego IPsec no FastPath, resultando em uma melhoria de desempenho de VPN de até 5x

utilizando o poderoso desempenho dos Xstream Flow Processors em todos os dispositivos da série XGS para colocar o tráfego IPsec no FastPath, resultando em uma melhoria de desempenho de VPN de até 5x A seleção de link baseada em desempenho garante que o tráfego mais importante seja roteado pela conexão WAN de melhor desempenho, com base na latência, jitter ou perda de pacotes

em desempenho garante que o tráfego mais importante seja roteado pela conexão WAN de melhor desempenho, com base na latência, jitter ou perda de pacotes As transições de impacto zero entre os links WAN garantem que os aplicativos do usuário final não sejam afetados por interrupções ou interrupções do ISP

entre os links WAN garantem que os aplicativos do usuário final não sejam afetados por interrupções ou interrupções do ISP A orquestração de SD-WAN no Sophos Central permite que você configure de forma rápida e fácil redes complexas de sobreposição de VPN site-to-site com apenas alguns cliques

no Sophos Central permite que você configure de forma rápida e fácil redes complexas de sobreposição de VPN site-to-site com apenas alguns cliques Os aprimoramentos de VPN tornam muito mais fácil e intuitivo gerenciar suas conexões VPN de acesso remoto e site a site, incluindo uma nova ferramenta de importação de VPC da AWS

tornam muito mais fácil e intuitivo gerenciar suas conexões VPN de acesso remoto e site a site, incluindo uma nova ferramenta de importação de VPC da AWS Novos recursos de pesquisa permitem que você encontre rapidamente exatamente o que está procurando, tanto no produto quanto em seus objetos de rede ao criar regras

A lista completa de novos recursos está disponível no PDF O que há de novo e você pode fazer um tour rápido pelos novos recursos neste vídeo:

Sophos Firewall v19: What’s New from Sophos on Vimeo.

Como obter o firmware, documentação e treinamento

Como de costume, o Sophos Firewall OS v19 é uma atualização gratuita para todos os clientes licenciados do Sophos Firewall e deve ser aplicado a todos os dispositivos de firewall suportados o mais rápido possível, pois não apenas contém ótimos recursos e aprimoramentos de desempenho, mas também importantes correções de segurança.

Você pode baixar manualmente o SFOS v19 do Portal de Licenciamento e atualizar a qualquer momento. Caso contrário, ele será implementado em todos os dispositivos conectados nas próximas semanas. Uma notificação aparecerá no seu dispositivo local ou no console de gerenciamento do Sophos Central quando a atualização estiver disponível, permitindo que você agende a atualização conforme sua conveniência.

O Sophos Firewall OS v19 é uma atualização totalmente suportada da v17.5 MR14 e posterior, v18 MR3 e posterior e todas as versões anteriores da v18.5, incluindo v18.5 MR3. Consulte a guia Informações de atualização nas notas de versão para obter mais detalhes.

A documentação completa do produto está disponível online e dentro do produto.

O treinamento de atualização (para v18.5 a v19) está disponível no Sophos Training Portal.

Saiba mais sobre o Sophos Firewall

Se você é novo no Sophos Firewall e nos novos dispositivos de firewall da série XGS, eles definem o padrão para proteção e desempenho de firewall, garantindo que você obtenha o máximo valor para seu investimento em firewall com recursos exclusivos que você simplesmente não encontra em nenhum outro lugar:

• Visibilidade inigualável com inspeção, painéis e relatórios TLS líderes do setor

• Proteção poderosa com o novo mecanismo DPI de streaming, proteção contra ameaças de dia zero e processadores de fluxo Xstream em todos os dispositivos da série XGS

• Resposta Automatizada para isolar qualquer ameaça ativa em sua rede com Segurança Sincronizada

• Fácil gerenciamento de nuvem para seus firewalls, relatórios, ZTNA, Endpoint e outros produtos Sophos por meio do Sophos Central

• Full-Stack de soluções de segurança de rede que ajudam você a estender sua rede segura onde quer que ela precise estar com Sophos ZTNA, dispositivos SD-RED, nossa nova linha de produtos Sophos Switch e APX Wireless Access Points – todos gerenciados a partir do Sophos Central.

Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita de 30 dias ou baixe nosso Sophos Firewall Solution Brief para saber mais sobre como o Sophos Firewall pode transformar sua proteção de rede.