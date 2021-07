Sophos coroada como “Campeã” na Matriz de Liderança em Segurança Cibernética da Canalys de 2021

Em um movimento que destaca o compromisso da Sophos com o melhor canal, a empresa de pesquisa de analistas global Canalys nomeou a Sophos como campeã em sua Matriz de Liderança em Segurança Cibernética de 2021.

A Canalys avaliou 17 fornecedores globais de cibersegurança para sua Matriz de Liderança em Cibersegurança 2021, reservando a designação de Campeão para um grupo exclusivo de fornecedores com as pontuações de canal mais altas e um compromisso demonstrado em entregar programas de canal de alto desempenho.

“A Sophos teve o maior aumento nas classificações de parceiros entre os fornecedores de segurança cibernética analisados ​​neste ano, elevando seu status a Campeão”, disse o analista-chefe da Canalys, Matthew Ball. “O lançamento de seu novo Programa de Parceiro Global e seu foco contínuo em acelerar o crescimento com o MSPshave contribuiu para o feedback de seu parceiro.”

A Matriz de Liderança de Cibersegurança avalia o desempenho do fornecedor no canal, com base no feedback do canal por meio do Candefero Vendor Benchmark nos últimos 12 meses, e uma análise independente de fornecedores, avaliando a visão e estratégia, competitividade do portfólio, cobertura do cliente, canal de negócios, atividades de M&A, lançamentos de novos produtos, iniciativas de canais recentes lançadas e iniciativas de canais futuras planejadas. O Candefero Vendor Benchmark rastreia os principais fornecedores de tecnologia em todo o mundo, comparando as experiências que os parceiros de canal têm ao trabalhar com diferentes fornecedores. Os parceiros de canal são solicitados a avaliar seus fornecedores nas 10 áreas mais importantes de gerenciamento de canal.

“É uma conquista fantástica e uma honra ser reconhecido pela comunidade de parceiros como um fornecedor que oferece o melhor programa de parceria da categoria que se adapta às necessidades exclusivas dos revendedores de última geração, provedores de serviços gerenciados e especialistas em segurança cibernética, ”Disse Kendra Krause, vice-presidente sênior de canais globais da Sophos. “Canalys observa que a Champions mostra uma vontade de impulsionar as oportunidades de crescimento e aumentar a lucratividade para os parceiros e este é absolutamente o melhor compromisso do canal que oferecemos na Sophos.”

Mais informações sobre a Matriz de Liderança Global de Segurança Cibernética da Canalys e o status dos Campeões da Sophos podem ser encontradas aqui.