A equipe de segurança de TI: 2021 e além

Leia nosso novo relatório The IT Security Team: 2021 and Beyond para verificar o impacto total da pandemia nas equipes de segurança de TI em todo o mundo.

Com base nas conclusões de uma pesquisa individual com 5.400 profissionais em 30 países, o relatório revela como as experiências de segurança cibernética das equipes de segurança de TI mudaram ao longo de 2020 e o que isso significa para o fornecimento futuro de segurança de TI.

Mais trabalho, mais aprendizado

Com a tecnologia um capacitador chave para organizações dispersas e digitais, os profissionais de TI desempenharam um papel vital em ajudar as organizações a continuarem, apesar das restrições e limitações exigidas pelo COVID-19.

Ao mesmo tempo, os adversários foram rápidos em aproveitar as oportunidades apresentadas pela pandemia: 61% das equipes de TI em geral relataram um aumento no número de ataques cibernéticos direcionados às suas organizações ao longo de 2020.

Portanto, não é surpreendente que a demanda por equipes de TI cresceu ao longo de 2020. 63% dos entrevistados disseram que sua equipe viu um aumento na carga de trabalho não relacionada à segurança, enquanto 69% experimentaram um aumento na carga de trabalho de segurança de TI.

No entanto, a grande maioria das equipes de TI que enfrentaram um aumento nos ataques cibernéticos (82%) e uma carga de trabalho de segurança mais pesada (84%) ao longo de 2020 também fortaleceram suas habilidades e conhecimentos de segurança.

A adversidade uniu as equipes

Apesar dos desafios criados pela pandemia, 52% das equipes de TI pesquisadas disseram que o moral da equipe aumentou durante 2020, com aqueles que enfrentam os maiores desafios frequentemente relatando o maior aumento. Por exemplo, as vítimas de ransomware tinham uma probabilidade consideravelmente maior de ter experimentado um aumento no moral da equipe do que aquelas que não foram atingidas (60% contra 47%).

Embora o moral também seja provavelmente influenciado por circunstâncias externas e pessoais durante a pandemia, essas descobertas sugerem que um propósito comum, um senso de valor e enfrentar a adversidade juntos ajudaram a unir e levantar o ânimo das equipes de TI.

As experiências de 2020 alimentaram ambições para equipes de TI maiores

Muitas equipes entraram em 2021 com planos para aumentar o tamanho das equipes de TI internas e terceirizadas e para abraçar o potencial de ferramentas e tecnologias avançadas.

A pesquisa descobriu que 68% das equipes de TI prevêem um aumento na equipe interna de segurança de TI até 2023, e 56% esperam que o número de equipes terceirizadas de segurança de TI cresça no mesmo período.

Uma esmagadora maioria (92%) espera que o AI ajude a lidar com o número crescente e / ou a complexidade das ameaças.

Leia os resultados completos da pesquisa

Para saber mais, incluindo um mergulho profundo nas experiências de diferentes países e setores ao longo de 2020 e seus planos futuros de entrega de segurança de TI, leia The IT Security Team: 2021 and Beyond survey report.

A pesquisa The IT Security Team: 2021 and Beyond foi conduzida por Vanson Bourne, um especialista independente em pesquisa de mercado, em janeiro e fevereiro de 2021. A pesquisa entrevistou 5.400 tomadores de decisão de TI em 30 países, nos EUA, Canadá, Brasil, Chile, Colômbia , México, Áustria, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Holanda, Bélgica, Espanha, Suécia, Suíça, Polônia, República Tcheca, Turquia, Israel, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Índia, Nigéria, África do Sul, Austrália, Japão , Cingapura, Malásia e Filipinas. Todos os entrevistados eram de organizações com entre 100 e 5.000 funcionários.