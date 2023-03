ソフォス、2022年 Gartner®️ Magic Quadrant™️ for Endpoint Protection Platform において、リーダーの 1社と評価

** 本記事は、Sophos named a Leader in 2022 Gartner®️ Magic Quadrant™️ for Endpoint Protection Platforms の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

ソフォスは、2022年の Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms (エンドポイント保護プラットフォーム分野) において、再びリーダーの 1社と評価を得たことをお知らせします。これにより、13回連続でリーダーの 1社として評価されました。

再度 リーダーの 1社と評価される

ソフォスがリーダークアドラントへの位置づけとして評価され続けている主な要因は、イノベーションへの絶え間ない注力であると考えています。脅威や動作環境が変化する中、ソフォスは最先端の攻撃にも対応できるよう、常にお客様をリードし続けてきました。

ソフォスのサービスと製品は、Sophos X-Ops によって支えられています。Sophos X-Ops は、攻撃環境全体にわたる深い専門知識を結集したクロスドメインの脅威情報ユニットです。この深い理解をもとに、最先端の脅威に対しても強力で効果的な防御を構築することができます。ソフォスのエンドポイントプロテクションでは、比類のないランサムウェア対策、ディープラーニングによる人工知能、エクスプロイト対策、アクティブな敵対者対策が、攻撃を冷静に阻止します。

ソフォスは、エンドポイントセキュリティベンダーとして初めて、自社の製品ポートフォリオだけでなく、お客様の既存のセキュリティ導入にもMDRを提供することで、サイバーセキュリティにおけるリーダーシップをさらに強化しました。Sophos MDR は、Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem の一環として、他社製のエンドポイント、ファイアウォール、クラウド、アイデンティティ、メールなどのセキュリティ技術からの遠隔測定を統合し、脅威の検知と対応をさらに加速させます。

最も信頼できるMDRサービス

Sophos MDR は、世界で最も信頼されている MDR サービスであり、テクノロジーだけでは阻止できない高度な脅威から 15,000 を超える組織を保護しています。柔軟なマネージドサービスと脅威対応オプションへのニーズの高まりに対応し、中小企業から大企業まで、さまざまなお客様のニーズにお応えしています。

Sophos MDR サービスの詳細をご覧いただき、どのようにお客様のお役に立てるか、セキュリティアドバイザーにご相談ください。

2 つの評価

ソフォスは、2021年 Gartner Peer Insights™ Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms において、Customers’ Choice の 1社と評価されたのに続き、2022年の Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms でも評価されました。

私たちにとって、2022年の Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms (EPP) でリーダーの 1社と評価を受け、2021年 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms でも評価を得ていることは、大変な名誉であり、私たちが提供する製品とサービスの品質の証であると信じています。

レポートの全文は https://www.sophos.com/ja-jp/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platformsからご覧いただけます。

