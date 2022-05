ソフォス、Gartner Peer Insights™ の ‘Voice of the Customer’: Network Firewalls において Customers’ Choice の1社と評価

ソフォスは、2021 年の‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platformsと、2022 年の‘Voice of the Customer’: Network Firewalls 両方の Voice of the Customer で Customers’Choice と評価された唯一のベンダーとなりました。