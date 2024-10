Sophos acquisisce Secureworks con l’obiettivo di accelerare i servizi e le tecnologie di cybersecurity rivolte alle aziende di tutto il mondo

Sophos e Secureworks® hanno annunciato oggi un accordo definitivo per l’acquisizione di Secureworks da parte di Sophos.

L’esperienza e la reputazione di Sophos come fornitore leader di servizi di sicurezza gestiti e di prodotti di sicurezza end-to-end, combinata con l’esperienza di Secureworks nelle operazioni di sicurezza trasformate nella piattaforma Taegis™, dovrebbe contribuire a fornire soluzioni MDR e XDR avanzate e complementari a beneficio delle rispettive basi clienti a livello mondiale. Insieme, contribuiranno a rafforzare la resilienza e la sicurezza di organizzazioni globali di qualsiasi dimensione, grazie a una combinazione di controlli di sicurezza, intelligenza artificiale, threat intelligence di livello mondiale e due team con decenni di esperienza nella cybersecurity.

Sophos prevede di integrare le soluzioni di entrambe le aziende in un portafoglio di sicurezza più ampio e più forte, a beneficio di piccole, medie e grandi imprese. Questo include l’espansione del portafoglio attuale di Sophos con altre nuove offerte, come l’Identity Detection and Response (ITDR), le funzionalità SIEM di nuova generazione, la sicurezza delle tecnologie operative (OT) e una migliore prioritizzazione del rischio di vulnerabilità. Essendo due organizzazioni incentrate sui partner, l’unione di Sophos e Secureworks consentirà all’azienda combinata di espandere la propria presenza sul mercato per creare maggior valore all’interno del canale e rafforzare la comunità della sicurezza in generale.

“Secureworks offre una soluzione innovativa e leader di mercato con la sua piattaforma Taegis XDR. Insieme alle nostre soluzioni di sicurezza e alla nostra leadership nel settore MDR, rafforzeremo la nostra posizione collettiva sul mercato e forniremo risultati migliori alle organizzazioni di tutte le dimensioni a livello globale”, ha dichiarato Joe Levy, CEO di Sophos. “La rinomata esperienza di Secureworks nella cybersecurity si allinea perfettamente con la nostra missione di proteggere le aziende dalla criminalità informatica offrendo prodotti e servizi potenti e intuitivi. Questa acquisizione rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno a costruire un futuro digitale più sicuro per tutti.”

Il rischio informatico continua ad aumentare, spinto da un ecosistema criminale dilagante e da pressioni geopolitiche globali. Sophos e Secureworks condividono una consolidata esperienza nella threat intelligence, nelle operazioni di sicurezza, nell’incident response e nei prodotti di cybersecurity innovativi in grado di supportare le organizzazioni nel contrastare gli autori degli attacchi.

“La nostra missione in Secureworks è sempre stata quella di garantire il progresso umano. Il portafoglio di soluzioni leader per la sicurezza degli endpoint, del cloud e della rete di Sophos, in combinazione con il nostro sistema di rilevamento e risposta gestita XDR, è esattamente ciò che le organizzazioni stanno cercando per rafforzare la loro posizione di sicurezza e ribaltare collettivamente la situazione contro gli avversari”, ha dichiarato Wendy Thomas, CEO di Secureworks. “Come Joe e io crediamo, questa transazione rafforzerà la nostra offerta di go-to-market con l’esperienza, la portata e la reputazione di Sophos”