Sophos è stata nominata Leader nel Gartner®️ Magic Quadrant™️ 2024 per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint

Il Magic Gartner®️ Quadrant™️ per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint fornisce ai lettori una valutazione completa delle offerte di prevenzione, rilevamento e risposta degli Endpoint (EDR), rilevamento e risposta estesi (XDR) e rilevamento e risposta gestiti (MDR) più diffuse nel settore.

Siamo lieti di annunciare che Sophos è stata nuovamente nominata Leader nel report di quest’anno, segnando così la nostra quindicesima volta come Leader in questa categoria.

Leader del Magic Quadrant per la quindicesima volta consecutiva

Solo i fornitori in grado di innovare con la stessa velocità e determinazione degli aggressori da cui ci difendiamo possono ambire a mantenere una posizione di leadership nel mercato iper-competitivo della sicurezza degli Endpoint. Sophos è stata riconosciuta nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint (EPP) sin dalla sua prima pubblicazione e, a nostro avviso, questo conferma il nostro impegno verso una continua innovazione.

Protezione più potente con difese adattive

Riteniamo che la nostra costante attenzione a un approccio incentrato sulla protezione sia un fattore chiave che contribuisce alla posizione di Sophos come Leader in questa valutazione di Gartner. Poiché gli aggressori continuano a innovare i loro approcci, stiamo proseguendo nell’estensione delle difese adattive di Sophos Endpoint per proteggere ulteriormente i clienti dagli avversari attivi.

La nostra capacità di protezione dagli attacchi adattivi consente di attivare dinamicamente difese rafforzate su un Endpoint quando viene rilevato un attacco hands-on-keyboard, mentre gli avvisi di aggressione critica vi avvisano se viene rilevata un’attività avversaria su più Endpoint o server nel vostro ambiente.

Un vasto ecosistema di Partner e nuove alleanze tecnologiche

Le integrazioni tecnologiche di terze parti e le partnership strategiche di Sophos garantiscono una protezione senza pari, operazioni di sicurezza efficienti ed efficaci e un maggiore ritorno sugli investimenti per i nostri clienti. Abbiamo continuato ad ampliare la nostra gamma di integrazioni di terze parti per la soluzione Sophos XDR e il servizio Sophos MDR, includendo una nuova categoria di backup e ripristino.

Sophos ha anche lanciato una nuova alleanza con Tenable con l’introduzione di Sophos Managed Risk, il nostro nuovo servizio di gestione delle vulnerabilità della superficie di attacco.

Un vendor scelto dai clienti nel Gartner® Peer Insights™ 2024

Oltre all’ultimo riconoscimento come Leader nel Magic Quadrant 2024 di Gartner, Sophos è stata anche nominata vendor Customers’ Choice nel report Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint per il terzo anno consecutivo. Sophos ha ottenuto un punteggio di 4,8/5,0 sulla base di 680 recensioni dei clienti ad aprile 2024 – il numero più alto di recensioni tra tutti i vendor di sicurezza endpoint presenti nel report.

Crediamo che questi riconoscimenti di Gartner siano un segno evidente della qualità della protezione e del servizio che forniamo ai clienti Sophos. Per scoprire perché Sophos è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® relativamente alle Piattaforme di Protezione degli Endpoint per la quindicesima volta consecutiva, consultate il report all’indirizzo https://www.sophos.com/en-us/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms.

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, 23 September 2024, Evgeny Mirolyubov, Franz Hinner, Deepak Mishra, Satarupa Patnaik, Chris Silva.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant and PEER INSIGHTS are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.