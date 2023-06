Sophos nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice per i firewall di rete

Al 31 marzo 2023 risultava, sulla base di 462 recensioni, che nel corso degli ultimi due anni i clienti hanno attribuito a Sophos una valutazione complessiva media di 4,7/5. Inoltre, Sophos è l’unico fornitore ad essere stato nominato Customers’ Choice per entrambe le categorie di mercato Endpoint Protection Platforms 2021 e Network Firewalls 2023. Infine, Sophos è il solo fornitore ad essere stato nominato Customers’ Choice per il segmento Network Firewalls Public Sector, Gov’t, Edu.

Basandoci esclusivamente sulle recensioni indipendenti dei clienti, rigorosamente valutate da Gartner, riteniamo che questo riconoscimento sia una testimonianza dell’impareggiabile valore che Sophos Firewall offre grazie alla sua protezione leader nel settore, alla sua superiore visibilità e alla sua facilità di gestione.

Accedi al rapporto completo qui

Gartner Peer Insights condivide le voci indipendenti di clienti aziendali verificati. I feedback recenti su Sophos Firewall hanno evidenziato che:

“Sophos Firewall ci ha cambiato la vita”

(IT Infrastructure Manager del settore manufatturiero);

” Un ottimo firewall con tecnologie di sicurezza all’avanguardia”

(Network Engineer del mondo Education);

“Sophos: Firewall con caratteristiche e funzionalità innovative”

(Network Security Engineer del mercato sei servizi);

“Sophos Firewall non solo rileva le minacce, ma blocca anche App e Malware ad alto rischio”

(IT Manager del manufatturiero);

“Soluzione brillante e protezione eccezionale; grazie Sophos!”

(CTO nell’ambito della pubblica amministrazione);

“Sophos Firewall è una soluzione straordinaria che ci protegge dalle minacce zero-day”

(Security Engineer del settore Media).

Queste sono solo alcune delle centinaia di recensioni dei clienti dei firewall di rete Sophos disponibili sul sito Gartner Peer Insights. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare i nostri clienti che hanno condiviso il loro feedback: apprezziamo molto il vostro tempo e la vostra fiducia.

Sophos Firewall ottimizza la protezione della rete

Sophos Firewall garantisce il massimo valore al vostro investimento in sicurezza di rete. Lo fa fornendo protezione e prestazioni elevate anche per gli ambienti di rete più complessi, con vantaggi che non potreste ottenere con nessun altro firewall:

Esposizione dei rischi nascosti – Sophos Firewall è in grado di esporre i rischi nascosti in modo molto più efficace rispetto ad altre soluzioni, e ciò grazie a una dashboard visiva, ad una ricca reportistica on-box e cloud e ad una serie di informazioni esclusive sui rischi.

Blocco delle minacce sconosciute – Sophos Firewall rende il blocco delle minacce sconosciute più veloce, più facile e più efficace di altri firewall grazie all’ispezione TLS avanzata ad alte prestazioni e ad una suite completa di funzionalità di protezione avanzate, molto semplice da configurare e gestire.

Risposta automatica agli incidenti – Sophos Firewall con Synchronized Security risponde automaticamente agli incidenti sulla rete grazie a Sophos Security Heartbeat che condivide informazioni in tempo reale tra gli endpoint Sophos e il firewall.

Sophos Firewall è solo una parte del miglior ecosistema di cybersecurity sul mercato

Sophos Firewall è strettamente integrato con la nostra linea completa di prodotti per la sicurezza di rete ad accesso protetto, tra cui Sophos Switches, Wireless, SD-RED e ZTNA, oltre al resto dell’ecosistema di cybersecurity Sophos, composto da soluzioni di sicurezza per endpoint, XDR, MDR e messaggistica.

Sia che vogliate gestirlo voi stessi con il nostro cloud manager Sophos Central, facile e integrato, sia che vogliate farlo gestire a noi con il nostro servizio di rilevamento e risposta alle minacce gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, siamo a vostra disposizione.

GARTNER è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, Magic Quadrant e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate e sono qui utilizzati con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali sulla base delle proprie esperienze e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio citato in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questo contenuto, sulla sua accuratezza o completezza, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.