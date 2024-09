Licenze ZTNA gratuite per i clienti di Sophos Firewall

Sophos ZTNA fornisce un accesso sicuro alle applicazioni in rete, ai sistemi RDP e alle console di gestione web. Rappresenta un’alternativa all’accesso remoto decisamente migliore rispetto alle VPN, in quanto offre una maggiore sicurezza, una gestione più semplice e una completa trasparenza per gli utenti finali.

Per far capire meglio che cos’è ZTNA, offriamo tre licenze gratuite di un anno ai clienti di Sophos Firewall, che potranno così iniziare a sfruttare il gateway ZTNA integrato in ogni firewall a partire dalla versione 19.5 MR3. Sentitevi liberi di utilizzarle come meglio credete, magari iniziando con il vostro staff di amministrazione IT per la gestione remota e via di seguito.

Gli unici requisiti per questa offerta gratuita sono che tu sia un cliente Sophos Firewall con licenza attiva, che gestisca uno o più firewall in Sophos Central e che stia utilizzando la versione 19.5 MR3 o 20 (o successiva) sul tuo firewall. Questa offerta sarà presto estesa ai clienti MSP.

Per usufruire della promozione, è sufficiente cliccare sul pulsante del banner nella schermata di gestione del firewall in Sophos Central, come indicato di seguito.

Se non conoscete Sophos ZTNA, potete saperne di più su come può aiutarvi a proteggere l’accesso alle applicazioni su Sophos.com/ZTNA.

Per altre informazioni su come implementare ZTNA, consultate la Deployment Checklist.

È inoltre possibile accedere alla documentazione online più recente e alla guida alla risoluzione dei problemi, aggiornata nel caso in cui si verifichino problemi durante la configurazione.