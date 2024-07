In qualità di clienti di Sophos Firewall, la vostra sicurezza è la nostra massima priorità. Non solo abbiamo investito molto per garantire che Sophos Firewall sia il più sicuro sul mercato, ma lavoriamo costantemente per renderlo il bersaglio più difficile per gli hacker, contribuendo a mantenere la vostra rete e la vostra organizzazione al sicuro da attacchi futuri attraverso un monitoraggio proattivo.

Ecco alcuni esempi di come abbiamo investito per rendere Sophos Firewall secure by design.

Best practice integrate

Il nostro obiettivo è garantire una configurazione ottimale della sicurezza del firewall fin dall’inizio, integrando le best practice di sicurezza per un’implementazione semplice e immediata. In questo modo si ottiene una protezione avanzata per la rete non appena il firewall viene collegato e acceso.

Si parte da controlli di accesso rigorosi e granulari e da regole firewall predefinite che garantiscono sicurezza e controllo del traffico di rete. Sophos Firewall rende inoltre semplice e veloce l’impostazione di funzionalità aggiuntive. ZTNA, ad esempio, protegge le applicazioni e consente un accesso sicuro ai lavoratori remoti senza aprire alcuna porta sul perimetro.

Resistente agli attacchi

Adottare misure per evitare che gli attacchi prendano di mira il vostro firewall è di fondamentale importanza. Sophos Firewall è stato progettato fin dall’inizio con l’obiettivo di garantire la sicurezza e viene continuamente rafforzato con nuove tecnologie contro gli attacchi.

La gestione di Sophos Central offre il massimo della sicurezza nella gestione remota. I recenti miglioramenti includono autenticazione multi-fattore potenziata, containerizzazione per il portale VPN e altri confini affidabili, rigorosi controlli di accesso predefiniti, supporto rapido per gli hotfix e molto altro ancora, rendendo Sophos Firewall un avversario formidabile per gli aggressori.

Risposta automatica agli hotfix

A volte è importante risolvere rapidamente i problemi di sicurezza urgenti prima del successivo aggiornamento periodico del firmware. A tal fine, Sophos Firewall integra un’innovativa funzionalità di hotfix che ci consente di inviare “via etere” al vostro firewall patch urgenti e importanti per risolvere eventuali nuove vulnerabilità zero-day o altri problemi critici che si presentano tra i regolari aggiornamenti del firmware.

Sebbene sia sempre di vitale importanza mantenere il firewall aggiornato con l’ultima release del firmware (poiché ogni release include importanti correzioni di sicurezza, oltre a miglioramenti delle prestazioni, della stabilità e delle funzionalità), questo consente di applicare rapidamente una correzione senza richiedere i tempi di inattività normalmente associati a un aggiornamento del firmware.

Monitoraggio proattivo

Siete sicuri che Sophos sia proattiva, trasparente e reattiva. Ecco perché monitoriamo costantemente la nostra base globale di firewall dei clienti e reagiamo rapidamente a qualsiasi incidente.

Questo ci permette di identificare gli attacchi prima dei nostri clienti grazie alla raccolta e all’analisi della telemetria. Potete essere certi che se un singolo cliente, in qualsiasi parte del mondo, subisce un attacco al proprio firewall, noi lavoriamo instancabilmente per aiutare a bloccare l’attacco e impedire che si verifichi altrove.

Inoltre, il nostro programma di divulgazione delle vulnerabilità assicura la trasparenza e la comunicazione di ogni problema o incidente di sicurezza, in modo che possiate essere equipaggiati al meglio per proteggere la vostra rete. Offriamo anche il programma di bug bounty più attivo e ben finanziato del settore per anticipare qualsiasi potenziale criticità prima che diventi un problema.

Altre best practice

Oltre alle best practice che abbiamo integrato nel vostro firewall, assicuratevi di seguire la guida Hardening Your Sophos Firewall per ulteriori procedure da seguire durante la configurazione e l’amministrazione del vostro firewall Sophos.

Se desiderate una versione in PDF di queste funzionalità, scaricate il Sophos Firewall Security Brief.

Se non conoscete Sophos Firewall, non perdete l’occasione di scoprire le sue potenti funzioni di protezione e di fare un test drive oggi stesso.