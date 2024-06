Introduzione alle dashboard personalizzate di Sophos Central

Sophos Central è la piattaforma di sicurezza AI-native utilizzata da oltre 600.000 organizzazioni in tutto il mondo per proteggersi da ransomware e violazioni. Consente ai clienti di collegare e controllare tutte le loro difese informatiche in un’unica interfaccia, riducendo i costi di gestione quotidiani e accelerando le operazioni di protezione.

La semplificazione della gestione della sicurezza e l’aumento dell’efficienza operativa sono sempre stati al centro di Sophos Central. Oggi siamo lieti di annunciare un altro importante passo avanti in questa missione, con l’introduzione delle dashboard personalizzate.

Questa nuova funzionalità consente di creare facilmente un’unica panoramica dell’ambiente utilizzando una serie di dati, che vanno dalle minacce e dai segnali degli endpoint agli avvisi e alla telemetria del firewall. È ora possibile sostituire la pagina di destinazione di Sophos Central con la dashboard di propria scelta.

Creare rapidamente le visualizzazioni necessarie

Grazie a un’esperienza utente elevata e intuitiva e a un layout flessibile, la creazione di dashboard personalizzate è facile e veloce, garantendo che i contenuti più importanti siano sempre a portata di mano. Le visualizzazioni dei dati (widget) offrono un filtraggio interattivo con dati fruibili, che permettono di approfondire i dettagli e il contesto quando se ne ha bisogno.

Grazie ai widget già disponibili per la maggior parte dei prodotti Sophos, bastano pochi minuti per creare visualizzazioni a livello aziendale che eliminano i silos della sicurezza. Sia che si desideri un’unica dashboard con diversi tipi di dati, sia che si richieda una visualizzazione mirata di dati specifici o tutto quanto sopra, le dashboard personalizzate sono in grado di fare tutto ciò.

Caratteristiche principali

Ora i cruscotti sono:

Basati sull’utente: creazione e modifica di dashboard per creare visualizzazioni personalizzate delle informazioni necessarie.

Flessibili: il layout personalizzabile consente di ridimensionare e riorganizzare i dati.

Ampi: attualmente disponiamo di oltre 20 widget interattivi, ognuno dei quali offre diverse visualizzazioni: Salute dell’account, stato dei dispositivi, minacce, connettività del firewall, XDR e MDR Filtro per attributo relativo Regolazione degli intervalli di tempo I clic basati sul contesto si aprono in nuove schede del browser.



Nell’ambito della release della dashboard personalizzata, ne abbiamo anche introdotte di nuove, sempre a cura da Sophos, per l’Analisi delle minacce e la Salute del dispositivo.

Disponibile per tutti i clienti di Sophos Central senza costi aggiuntivi

Le dashboard personalizzate sono incluse senza costi aggiuntivi per tutti i clienti con una sottoscrizione attiva per una soluzione gestita in Sophos Central. È possibile utilizzare tutti i widget interattivi disponibili per i prodotti e i servizi in uso, con widget attualmente disponibili per:

Sophos Endpoint (Intercept X)

Sophos Server

Sophos XDR

Sophos MDR

Licenze di gestione del firewall Sophos

Altri widget verranno aggiunti man mano che verranno sviluppate nuove funzionalità, da Device Exposure per Sophos Endpoint a Threat Hunt e Intelligence Effort per Sophos MDR, previsti entro i prossimi quattro mesi.

Per iniziare

La creazione di dashboard personalizzate è semplice grazie a un flusso di lavoro guidato integrato. È sufficiente accedere a Sophos Central e seguire i passaggi.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione qui.