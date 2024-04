Sophos nominata miglior soluzione MSP da SE Labs

Siamo entusiasti di annunciare che Sophos è stata nominata “Miglior soluzione per Managed Service Provider (MSP)” dalla società di test sulla sicurezza informatica SE Labs.

In qualità di azienda channel-first, channel-best, questo premio convalida il nostro impegno nell’aiutare gli MSP a fornire risultati di cybersecurity di alto livello ai nostri clienti in un contesto di minacce in costante evoluzione.

SE Labs valuta i fornitori di sicurezza sulla base di una combinazione di test pubblici costanti, valutazioni private e feedback dei clienti aziendali. Il premio Best MSP Solution, unico nel suo genere, riconosce il ruolo fondamentale che gli MSP svolgono come prima linea di difesa per le piccole e medie imprese (PMI) contro le violazioni dei dati, il ransomware e altri attacchi informatici destabilizzanti.

“I SE Labs Annual Security Awards 2024 premiano i leader del settore per i loro prodotti e servizi di eccellenza. A seguito delle nostre conversazioni all’interno della community e di test rigorosi, abbiamo creato una shortlist di aziende di spicco che supportano i loro partner. Siamo entusiasti di premiare Sophos come miglior soluzione MSP, per aver fornito alla sua comunità di MSP e partner soluzioni di sicurezza innovative e servizi di intelligence che proteggono i loro clienti in un panorama di minacce in continua evoluzione”, ha dichiarato Simon Edwards, CEO di SE Labs.

Per proteggere più efficacemente le loro aziende e i loro clienti, gli MSP danno la priorità ai fornitori in grado di aiutarli a capire come operano gli aggressori, garantendo al contempo soluzioni di sicurezza avanzate che si adattano al cambiamento delle tattiche, delle tecniche e delle procedure adottate dagli avversari.

“Gli MSP hanno bisogno di un fornitore che comprenda il loro modello di business e le loro strategie. Poiché Sophos lavora esclusivamente con il canale, sappiamo come collaborare al meglio con gli MSP, sia dal punto di vista operativo sia per quanto riguarda la fornitura di prodotti e servizi di sicurezza scalabili e innovativi in grado di difendere i loro clienti dagli inevitabili cyberattacchi”, ha dichiarato Simon Reed, Chief Research and Scientific Officer di Sophos.

Sophos protegge più di 300.000 organizzazioni in tutto il mondo da attacchi avanzati, con tecnologie anti-ransomware, anti-exploitation, analisi comportamentale e altre tecnologie innovative.

I prodotti Sophos sono gestiti dalla piattaforma cloud-native Sophos Central, facente parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem che raccoglie, correla e arricchisce i dati di sicurezza con un contesto aggiuntivo per consentire risposte automatiche e sincronizzate alle minacce attive.

La tecnologia per endpoint di Intercept X include la Adaptive Attack Protection, una tecnologia all’avanguardia, che interrompe automaticamente gli attacchi in corso e alza dinamicamente gli “scudi” per dare ai difensori il tempo necessario per rispondere a un’intrusione. La funzionalità Account Health Check identifica anche le carenze e le errate configurazioni della sicurezza e consente di porre rimedio a tali problemi con un solo clic.

Per contribuire ad aumentare la consapevolezza dei partner e degli MSP in merito alle criticità del settore, Sophos fornisce informazioni in tempo reale e statistiche sulle minacce da parte dell’unità Sophos X-Ops, un team interfunzionale di oltre 500 esperti di cybersecurity Sophos in tutto il mondo. Le informazioni di Sophos X-Ops aiutano i partner e gli MSP a rispondere con sicurezza alle domande e alle preoccupazioni dei clienti sui più recenti ransomware, vulnerabilità e attacchi ricorrenti.