Sophos Firewall riconosciuto nuovamente come la soluzione firewall numero uno dagli utenti di G2

G2 ha appena pubblicato il rapporto Spring 2024, in cui Sophos Firewall è stato ancora una volta classificato come la soluzione firewall numero uno. Si tratta del quinto report stagionale G2 di fila in cui viene assegnato questo prestigioso riconoscimento.

Le classifiche di G2 si basano sulle recensioni indipendenti e verificate dei clienti su G2.com, il più grande mercato di software e piattaforma di peer-review al mondo. Inoltre, Sophos Firewall è stato giudicato il firewall numero 1 nelle categorie Enterprise e Mid-Market.

Sophos Firewall è in cima alla classifica con una valutazione di 4,6 stelle su 5 da parte dei professionisti IT:

Cosa dicono gli utenti dei firewall Sophos

“I firewall Sophos della serie XGS combinano il meglio di due mondi: la flessibilità di una CPU multi-core ad alte prestazioni per la deep packet inspection e i vantaggi in termini di prestazioni di un Xstream Flow Processor dedicato per l’accelerazione intelligente delle applicazioni”, ha dichiarato un utente del segmento Mid-Market.

” In poche parole, questo firewall è “pieno di funzioni” come un pacchetto di sicurezza con Synchronized Security, ATP, Zero-Day, UTQ, SD-WAN e molte altre feature chiave per proteggere l’organizzazione” ha dichiarato un consulente tecnico del segmento Mid-Market.

“Sicurezza eccezionale a livello di gateway”.

“La parte migliore del firewall Sophos è la stretta integrazione con la piattaforma di sicurezza”.

“Un firewall potente, affidabile e sicuro con un’eccellente integrazione con altri prodotti e servizi”.

Non sorprende che Sophos Firewall continui a essere ai vertici della soddisfazione dei clienti, poiché aggiungiamo continuamente nuove funzionalità per migliorare la protezione e le prestazioni, automatizzare la risposta alle minacce, supportare il lavoro da remoto e integrare e consolidare la nostra piattaforma per semplificare l’esperienza di amministrazione. Date un’occhiata alla release Sophos Firewall v20 per vedere alcuni esempi di come stiamo continuando a spingerci oltre i limiti di ciò che un firewall può fare.

Come si può vedere dalle recensioni su G2, un aspetto che molti clienti apprezzano è la possibilità di consolidare le proprie soluzioni di cybersecurity per ridurre i fornitori, i prodotti, le console di gestione e gli agenti desktop. Nessuno lo fa meglio di Sophos. La nostra piattaforma integrata di soluzioni e servizi di cybersecurity rappresenta un moltiplicatore di forze per i team di sicurezza.

Ad esempio, abbiamo recentemente lanciato Active Threat Response, grazie al quale Sophos Firewall collabora in modo automatico con altri prodotti Sophos per isolare automaticamente le minacce attive sulla rete e prevenire i movimenti laterali. Inoltre, abbiamo recentemente integrato l’accesso alla rete zero-trust in Sophos Firewall, rendendo il passaggio a ZTNA per i lavoratori remoti il più semplice possibile per i clienti di Sophos Firewall, in modo che possano ottenere tutti i vantaggi di sicurezza e di gestione che ne derivano.

Non dimenticate di consultare le recensioni complete su G2.com e, se siete nuovi clienti di Sophos Firewall, provate voi stessi il prodotto gratuitamente.