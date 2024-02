Sophos MDR e Sophos XDR da oggi si integrano con Google Workspace

Le organizzazioni dotate di forza lavoro dislocata fanno sempre più affidamento a piattaforme di produttività cloud-based come Microsoft 365 e Google Workspace per la posta elettronica, la condivisione di file e la collaboration. Scoprite come la nuova integrazione di Sophos con Google Workspace può aiutarvi a difendervi da attacchi avanzati contro gli strumenti di produttività strategici per l’azienda.

Rilevare e intervenire sulle minacce che colpiscono gli ambienti Google Workspace

Google Workspace (precedentemente noto come G Suite) include alcuni controlli di sicurezza integrati, ma indagare, confermare e rispondere alle minacce può essere impegnativo per i team di sicurezza che non dispongono di risorse adeguate.

I team di sicurezza hanno bisogno di una visibilità granulare sull’intero ambiente IT per difendersi dagli avversari attivi. La soluzione Sophos Extended Detection and Response (XDR) e il servizio Sophos Managed Detection and Response (MDR) sfruttano un approccio tecnologico connesso che mette in relazione i dati provenienti da un ampio ecosistema di prodotti e piattaforme tecnologiche, fornendo una visibilità completa su applicazioni, strumenti e componenti di sicurezza.

Sophos ha lanciato una nuova integrazione che estende questo ecosistema attraverso la raccolta di dati di sicurezza e telemetria dalla suite di produttività Google Workspace, offrendo agli analisti di Sophos MDR e agli utenti di Sophos XDR una migliore visibilità per individuare e bloccare le minacce.

Il servizio Sophos MDR fornisce un monitoraggio di sicurezza 24/7, elimina gli avvisi ridondanti e indaga sulle minacce all’ambiente Google Workspace, come l’accesso non autorizzato all’account Google e l’attività dannosa di Gmail.

Le organizzazioni che utilizzano Sophos XDR per le indagini e le risposte interne possono anche integrare la telemetria di Google Workspace per identificare le azioni potenzialmente dannose, compresi i login sospetti, le attività associate agli account utente sospesi e le modifiche anomale alle impostazioni dell’amministratore, combinandole con i rilevamenti delle minacce provenienti da altre fonti in una singola vista.

Disponibile per i clienti di Sophos MDR e Sophos XDR senza alcun costo aggiuntivo

Sophos include negli abbonamenti Sophos MDR e Sophos XDR una serie di integrazioni chiavi in mano con tecnologie Sophos e di terze parti. Queste ultime sono disponibili per tutti i clienti di Sophos MDR e Sophos XDR, sia nuovi che esistenti, senza alcun costo aggiuntivo.

Potenziate le vostre difese con la nuova integrazione di Google Workspace

Per saperne di più ed approfondire come Sophos MDR e Sophos XDR possono aiutare la vostra organizzazione a difendersi meglio dagli avversari attivi, compresi gli attacchi che prendono di mira i vostri strumenti di produttività, parlate con un consulente Sophos o con il vostro partner Sophos.

Siete già clienti di Sophos MDR o Sophos XDR? Attivate oggi stesso l’integrazione con Google Workspace nella vostra console Sophos Central.