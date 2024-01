Sophos nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner®️ for Endpoint Protection Platforms (Piattaforme per la Protezione degli Endpoint)

Siamo lieti di annunciare che Sophos è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner® per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP), registrando il nostro 14° riconoscimento consecutivo come Leader in questa categoria.

Leader per la quattordicesima volta consecutiva

Il report di quest’anno fornisce ai suoi lettori una valutazione completa dei principali sistemi di prevenzione, rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), rilevamento e risposta estesa (XDR) e rilevamento e risposta gestita (MDR) del settore.

Sophos è stata riconosciuta nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP) sin dalla sua prima pubblicazione nel 2007 e riteniamo che la nostra costante attenzione e un approccio basato sulla protezione siano fattori chiave che contribuiscono alla nostra posizione di Leader in questa valutazione. Sebbene il panorama delle minacce si sia evoluto, Sophos ha continuato a proteggere le organizzazioni di tutte le dimensioni dagli attacchi più avanzati. I nostri clienti hanno beneficiato delle recenti innovazioni del settore come l’Adaptive Attack Protection, che abilita dinamicamente una maggiore protezione in risposta al rilevamento di un avversario attivo sui dispositivi endpoint.

Accelerazione del rilevamento e della risposta grazie a un’estesa compatibilità con le terze parti

Nel 2023 abbiamo migliorato in modo significativo le nostre soluzioni XDR e MDR, includendo ulteriori integrazioni con un’ampia gamma di strumenti di sicurezza di terze parti, tra cui sistemi di identità, rete, firewall, e-mail, cloud, produttività e soluzioni di sicurezza degli endpoint.

Le integrazioni di terze parti per Sophos XDR e MDR forniscono una maggiore visibilità delle minacce su tutte le principali superfici di attacco e consentono alle aziende di ottenere un ROI più elevato dagli investimenti tecnologici esistenti. I rilevamenti di sicurezza provenienti da prodotti Sophos e non, vengono creati, acquisiti, filtrati, correlati e classificati in base alle priorità, fornendo un valore maggiore dagli strumenti di terze parti rispetto alle soluzioni che si limitano a utilizzare la telemetria per arricchire i rilevamenti degli endpoint esistenti.

Sophos ha inoltre esteso la copertura del servizio MDR all’intera suite di soluzioni di sicurezza Microsoft. Oltre 500 esperti di sicurezza Sophos forniscono monitoraggio, indagini e risposte umane 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle organizzazioni che hanno investito nella suite di sicurezza Microsoft.

Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice

Il riconoscimento del Magic Quadrant di Gartner per gli EPP segue la nomina di Sophos a Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice per le piattaforme di protezione degli endpoint per il secondo anno consecutivo e a Customers’ Choice per i servizi MDR nel primo report in assoluto in questo segmento. Sophos è stata anche uno dei soli dieci fornitori premiati nella Gartner Market Guide 2023 per l’XDR. Riteniamo che questi riconoscimenti di Gartner siano una testimonianza della qualità della protezione e del servizio che forniamo ai nostri clienti.

Per scoprire perché Sophos è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le piattaforme di protezione degli endpoint per la quattordicesima volta consecutiva, leggete il report completo su https://www.sophos.com/it-it/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms.

Gartner Magic Quadrant ™ for Endpoint Protection Platforms, Evgeny Mirolyubov, Max Taggett, Franz Hinner, Nikul Patel, 31 dicembre 2023

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, Magic Quadrant e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.

Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle loro esperienze e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questi contenuti e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questi contenuti, alla loro accuratezza o completezza, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.