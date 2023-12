Vi presentiamo Sophos DNS Protection

Siamo entusiasti di dare il via all’early access program (EAP) per Sophos DNS Protection for networks. Questo nuovo servizio basato su cloud fa parte della nostra suite in continua crescita di prodotti e servizi Secure Access Service Edge, che si aggiunge al percorso avviato con Sophos ZTNA e Sophos SD-WAN Orchestration.

Sicurezza internet e web migliorata

Sophos DNS Protection aggiunge un ulteriore livello di sicurezza a ogni rete. Blocca istantaneamente l’accesso a domini non sicuri e indesiderati attraverso tutte le porte, i protocolli e le applicazioni, sia da dispositivi gestiti che non.

DNS Protection si integra perfettamente con gli strumenti esistenti per la sicurezza delle rete e di policy enforcement, sia di Sophos che di qualsiasi altro fornitore. DNS Protection può essere implementato in pochi minuti: adottare un sistema di sicurezza supplementare per la vostra organizzazione non è mai stato così semplice.

Sophos DNS Protection è un servizio accessibile a livello globale, con controlli di policy e report integrati in Sophos Central. È supportato dalle informazioni sulle minacce in tempo reale dei SophosLabs, che proteggono la vostra organizzazione da domini dannosi e vi permettono di applicare policy per categorie o liste di domini.

Utilizzando Sophos DNS Protection al posto del vostro attuale DNS pubblico, potrete impedire a tutti i dispositivi della vostra rete di accedere a domini associati a minacce alla sicurezza e ad altri siti web indesiderati controllati tramite policy.

DNS Protection integra la protezione fornita dalle altre funzioni di sicurezza di Sophos Firewall. L’implementazione in una rete protetta da Sophos Firewall fornisce un livello aggiuntivo di protezione che assicura che tutti i protocolli e le porte siano protetti dall’accesso a domini rischiosi o inappropriati.

Reportistica integrata

Sophos DNS Protection offre una visibilità approfondita sui domini visitati dalla rete, con dashboard e reportistica completa.

Protezione per le reti

In questa versione iniziale, la selezione delle policy e l’accesso al DNS Resolver si basano sull’indirizzo IPv4 pubblico di origine delle query DNS. Di conseguenza, la protezione di singoli dispositivi che si spostano da una rete all’altra (o da un sito all’altro) non è adeguata. Gli indirizzi IP dinamici sono supportati se utilizzati con un provider DNS dinamico.

Integrazione tra prodotti

Inoltre, i dati di log e le informazioni di Sophos DNS Protection vengono condivisi con Sophos Data Lake a beneficio degli analisti di Sophos XDR e MDR, al fine di individuare gli avversari attivi e le minacce che operano sulla rete. Per ulteriori aggiornamenti sull’integrazione con XDR, si consiglia di attendere i progressi dell’EAP.

Con l’espansione dei nostri servizi Security Service Edge, prevediamo di integrarci con l’endpoint, fornendo protezione DNS e altri servizi di sicurezza orientati alla rete per i dispositivi in roaming, ovunque essi si trovino.

Incluso senza costi aggiuntivi per i clienti di Sophos Firewall con Xstream Protection

La versione iniziale di DNS Protection viene integrata nel nostro pacchetto Xstream Protection, offrendo un valore aggiunto a questa già straordinaria suite di soluzioni di protezione per i clienti di Sophos Firewall.

Guida introduttiva

Iniziare a utilizzare Sophos DNS Protection è semplice. Aggiornate la vostra configurazione DNS esistente puntando i vostri dispositivi o i server DNS locali ai nostri indirizzi IP anycast globali, comunicateci la vostra posizione nel vostro account Sophos Central inserendo gli indirizzi IPv4 pubblici delle vostre reti e poi fornite il vostro feedback.

Per iniziare, compilate questo modulo di registrazione. Una volta fatto, vi invieremo via e-mail la nostra guida introduttiva e tutte le informazioni necessarie per iniziare a lavorare.

Successivamente, vi invitiamo a visitare il Forum della community per condividere la vostra esperienza con gli altri partecipanti o a comunicarci le vostre esperienze attraverso il link di feedback del prodotto.

*Si noti che i punti di presenza iniziali del servizio EAP sono in Nord America, Europa e India. I partecipanti in altre aree geografiche potrebbero non godere della migliore latenza delle query. Si prega di tener conto della propria esperienza di rete se si è al di fuori di queste regioni. In futuro espanderemo la copertura di altre aree.

*L’accesso anticipato è previsto fino a gennaio 2024, quindi iniziate oggi stesso e aiutateci a rendere questo servizio il migliore possibile.