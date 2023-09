G2 nomina Sophos come Leader per la protezione Endpoint, EDR, XDR, Firewall e MDR

G2 ha appena pubblicato i suoi Fall Report 2023 che vedono Sophos unico fornitore di cybersecurity nominato Leader nei Report di G2 Grid® per le suite di protezione degli endpoint, per l’Endpoint Detection and Response (EDR), per l’Extended Detection and Response (XDR), per il Firewall e per i servizi di Managed Detection and Response (MDR). Inoltre, gli utenti di G2 hanno assegnato a Sophos il primo posto tra le soluzioni MDR e Firewall.

Il riconoscimento indipendente dei clienti di Sophos

I riconoscimenti e le classifiche di G2 si basano sulle recensioni indipendenti e verificate dei clienti su G2.com, il più grande mercato di software e piattaforma di peer-review al mondo. Nel Fall Report 2023 di G2, Sophos è stata nominata Leader assoluto in cinque categorie, oltre che in 10 griglie di segmenti specifici del mercato:

Suite di protezione degli endpoint: sezione generale, enterprise, mid-market e small business

EDR: sezione generale e mid-market

XDR: sezione generale e mid-market

Firewall: sezionale generale, enterprise, mid-market e small business

MDR: sezione generale, enterprise e small business

Siamo onorati che i nostri servizi e prodotti siano stati riconosciuti dai nostri clienti e li ringraziamo per essersi fidati di noi.

Una difesa approfondita per le aziende di oggi

Gli avversari sono diventati sempre più sofisticati ed elusivi e i difensori dovrebbero implementare una strategia di difesa approfondita che comprenda protezione, rilevamento e risposta in ogni punto della catena di attacco per coprire l’intero ambiente. Questo approccio a più livelli deve comprendere la sicurezza degli endpoint, della rete, della posta elettronica e del cloud, oltre a servizi di threat hunting e remediation da parte di esperti di sicurezza.

Il fatto che i professionisti dell’IT e della sicurezza riconoscano Sophos come leader in queste categorie chiave è la conferma che Sophos offre la migliore e più completa serie di prodotti e servizi necessari per la cybersecurity odierna.

Tutti i clienti Sophos sono protetti da Sophos X-Ops, una task force congiunta che riunisce competenze approfondite in tutto l’ambiente di attacco, dai “cacciatori di minacce” in prima linea e dagli incident responders agli specialisti di malware e AI. Insieme, forniscono una visione impareggiabile di come le minacce vengono costruite, distribuite e gestite in tempo reale. Grazie a questa profonda conoscenza, Sophos è in grado di sviluppare difese innovative, potenti ed efficaci anche contro le minacce più avanzate.

Ulteriori conferme da parte di clienti e analisti Sophos

Oltre al riconoscimento G2, le soluzioni Sophos sono ampiamente apprezzate dai clienti e dalla comunità degli analisti, tra cui:

Sophos Endpoint

Nominato leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2022 per le piattaforme di protezione degli endpoint per la tredicesima volta consecutiva

Sophos Extended Detection and Response (XDR)

Riconosciuto come leader assoluto n. 1 nell’universo Omdia per l’Extended Detection and Response (XDR) completo.

Sophos Firewall

Nominato nel 2022 Gartner® Customers’ Choice™ per i firewall di rete con una valutazione di 4,7/5 su Gartner Peer Insights

Riconosciuto come Strong Performer nella classifica Forrester Wave

Sophos Managed Detection and Response (MDR)

Nominato Gartner® Customers’ Choice™ 2023 per i servizi di rilevamento e risposta gestiti, con una valutazione di 4,8/5 su Gartner Peer Insights.

Top performer nella valutazione MITRE Engenuity ATT&CK 2022 per i servizi gestiti

Potenziate le vostre difese informatiche con Sophos

Come dimostrano le valutazioni di G2, Sophos offre un’ampiezza e una profondità di protezione senza pari. Le nostre soluzioni leader a livello mondiale per endpoint, rete, e-mail, cloud e security operations difendono oltre 550.000 organizzazioni da minacce informatiche avanzate, tra cui il ransomware.

Se state cercando di aggiornare il vostro firewall, di migliorare le difese degli endpoint, di semplificare e accelerare le indagini sulle minacce o di aggiungere un sistema di rilevamento e risposta alle minacce basato sull’uomo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possiamo aiutarvi.

Le nostre soluzioni sono straordinarie singolarmente, ma ancora di più se utilizzate insieme. I clienti che adottano sia Sophos Intercept X Endpoint che Sophos Firewall riferiscono costantemente di essere in grado di raddoppiare l’efficienza del proprio team IT/cybersecurity e di ridurre fino all’85% il numero di incidenti di sicurezza che richiedono approfondimenti. Con Sophos potete costruire una strategia di sicurezza a lungo termine in tutta tranquillità. Qualunque sia il vostro punto di partenza e qualunque siano i vostri obiettivi, Sophos può aiutarvi a ottenere risultati superiori in termini di cybersecurity.

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi e prodotti, rivolgetevi al vostro partner o rappresentante Sophos e visitate il nostro sito web.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle proprie esperienze e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questi contenuti e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questi contenuti, alla loro accuratezza o completezza, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.