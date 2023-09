NDR for XDR ora disponibile in early access

Sophos Network Detection and Response (NDR) monitora l’attività all’interno della rete alla ricerca di schemi di traffico sospetti e dannosi che gli endpoint e i firewall non possono vedere.

Finora l’NDR era accessibile esclusivamente come componente aggiuntivo del nostro servizio MDR. Ma ora l’NDR è disponibile in early access per i clienti di Sophos XDR, per estendere le loro capacità di rilevamento. Questa è anche l’occasione perfetta per i clienti Sophos MDR che non hanno ancora acquistato NDR di aggiungerlo gratuitamente alla loro rete per consentire al nostro team di analisti di individuare meglio le minacce che si nascondono nella loro rete.

Sophos NDR permette di aggiungere nuovi rilevamenti e di creare indagini automatiche basate su una serie di nuove fonti, tra cui dispositivi sconosciuti o non gestiti, risorse non autorizzate o sconosciute, traffico di comando e controllo nuovo e inedito e altri flussi e modelli di traffico sospetti o dannosi all’interno della rete. È un complemento perfetto di Sophos Firewall per rilevare le minacce di rete.

In sintesi, ecco chi può beneficiare di questo programma di early access (EAP):

I clienti Sophos XDR (sia MSP che a contratto) possono provare NDR gratuitamente durante l’EAP e aiutarci a rendere il prodotto il migliore possibile.

(sia MSP che a contratto) possono provare NDR gratuitamente durante l’EAP e aiutarci a rendere il prodotto il migliore possibile. Anche i clienti Sophos MDR lo possono provare gratuitamente durante l’EAP, come prova gratuita estesa fino alla fine di novembre.

lo possono provare gratuitamente durante l’EAP, come prova gratuita estesa fino alla fine di novembre. Siete nuovi in Sophos? Potete iniziare oggi stesso un trial gratuito di XDR e aggiungere facilmente NDR come parte del vostro periodo di prova gratuita.

Durante l’early access program aggiungeremo nuove funzionalità, come nuove dashboard e miglioramenti alla console di gestione, per arricchire l’esperienza.

Non indugiate: l’early access program dura fino a dicembre.

I dettagli completi su come iniziare sono illustrati in questo articolo del blog della community.