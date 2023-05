Sophos Endpoint ottiene punteggi perfetti nel report Q1 2023 di SE Labs sulla protezione degli endpoint

Siamo lieti di annunciare che Sophos Intercept X Endpoint Protection si è classificato come il migliore del settore nei test di protezione di SE Labs nel primo trimestre del 2023, ottenendo una valutazione AAA su tutta la linea. Sia nella categoria Enterprise che in quella SMB, abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

100% di valutazione per l’accuratezza della protezione

100% di valutazione per l’accuratezza legittima

100% di valutazione per l’accuratezza totale

Ecco i link agli ultimi report: Endpoint Security: Enterprise | Endpoint Security: Piccole imprese

Sophos Endpoint: protezione leader mondiale contro le minacce avanzate

Grazie a decenni di intelligence sulle minacce informatiche, Sophos progetta la protezione degli endpoint per una difesa in tempo reale contro i attuali minacce più avanzate. Con l’obiettivo di prevenire gli attacchi il più precocemente possibile, la strategia di Sophos consiste nel fornire più livelli di protezione per difendere l’intera catena di attacco contro i numerosi vettori di minaccia che gli aggressori utilizzano per intensificare e portare a termine le loro incursioni.

Questo approccio orientato alla prevenzione riduce le violazioni e migliora il rilevamento e la risposta. I risultati dei SE Labs testimoniano la superiorità dei risultati in termini di cybersecurity di cui godono le oltre 300.000 aziende che si affidano a Sophos per la sicurezza degli endpoint.

“Sophos ha ottenuto risultati estremamente buoni grazie alla combinazione della capacità di bloccare gli URL dannosi, di gestire gli exploit e di classificare correttamente le applicazioni e i siti web legittimi”.

– Laboratori SE

La necessità di simulare gli attacchi moderni

I test di terze parti affidabili sono uno strumento importante per aiutare le aziende a prendere decisioni informate sui loro stack tecnologici e sugli investimenti in sicurezza. Tuttavia, con l’aumento del volume e della complessità degli attacchi, è possibile ottenere risultati significativi solo se i test riflettono la realtà delle organizzazioni.

SE Labs è uno dei pochi tester di sicurezza del settore che simula gli strumenti di attacco moderni e le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) utilizzate dai criminali informatici e dai penetration tester in concreto.

Come spiega Simon Edwards, CEO di SE Labs:

“È essenziale per le organizzazioni poter contare su test credibili e completi della catena di attacco che riproducano gli scenari del mondo reale. Non si tratta solo di sottoporre i prodotti a una gamma più ampia di attacchi, ma anche ogni loro fase deve essere realistica. Non si può semplicemente inventare ciò che si pensa che gli aggressori stiano facendo e sperare di avere ragione. Ecco perché SE Labs tiene traccia dei comportamenti dei criminali informatici e costruisce test basati sul modo in cui gli aggressori cercano di compromettere le vittime”.

Provate voi stessi Sophos Endpoint

Sophos Endpoint protegge oltre 300.000 organizzazioni in tutto il mondo da avversari attivi, ransomware, phishing, malware e altro ancora. Rivolgetevi ai nostri consulenti per la sicurezza per discutere di come possiamo aiutarvi e fate un test drive oggi stesso.